گربه‌ عنکبوتی در Spider-Man: Miles Morales را ببینید

همان‌طور که چند روز پیش مشخص شد، در این ماه و تا قبل از عرضه‌ی بازی Spider-Man: Miles Morales سایت گیم‌اینفورمر قرار است اطلاعات و جزییاتی اختصاصی از این بازی منتشر کند. جدیدترین نمایش منتشرشده از بازی، شخصیت جدید و بامزه‌ای را نشان می‌دهد که کسی انتظارش را نداشت.

بازی Marvel’s Spider-Man: Miles Morales در تاریخ ۲۲ آبان برای پلی‌استیشن ۵ و پلی‌استیشن ۴ عرضه می‌شود.

بازی کردن در نقش مرد عنکبوتی و مبارزات با افراد شرور به اندازه‌ی کافی می‌تواند سرگرم‌کننده و جالب باشد، حال تصور کنید که گربه‌ای بامزه در کنارتان در نبردها به شما کمک کند. نمایش جدیدی که از بازی منتشر شده، دقیقاً چنین چیزی را نشان می‌دهد. این گربه که در اینترنت با نام Spider-Cat معروف شده، در مدت اندکی توانسته توجه طرفداران را در شبکه‌های مختلف اجتماعی به خود جلب کند و بسیاری را شیفته‌ی خود سازد.

در ویدیو جدید بازی Spider-Man: Miles Morales، مشخص شده که مایلز مورالز از طریق گوشی خود در بازی متوجه می‌شود که گربه‌ی یکی از فروشندگان دزدیده شده است. به همین خاطر مایلز تصمیم می‌گیرد تا آن گربه را نجات دهد. جالب است که در بازی برای خطاب گربه، از همان نام مرد عنکبوتی استفاده شده است. پس از نجات گربه و تمام کردن این مأموریت فرعی، یک لباس ویژه که دارای یک هودیجذاب است، به شما داده خواهد شد و همین‌طور یک ماسک ویژهمرد عنکبوتی برای Spider-Cat باز خواهد شد. Spider-Cat (یا گربه‌ عنکبوتی!) در کوله‌پشتی مرد عنکبوتی همراه شما خواهد بود. جالب‌ترین بخش نمایش، به اواخر آن مربوط است که مایلز در حال مبارزه با خلاف‌کاران نیویورک است و درحالی‌که می‌خواهد آخرین دشمن را شکست دهد، گربه ناگهان از کوله‌پشتی بیرون می‌آید و پس از حرکتی ترکیبی با مرد عنکبوتی، با پنجه‌ی خود به‌سوی دشمن حمله می‌کند.

این اتفاق بامزه باعث شده گربه عنکبوتی که اکنون ماسک مخصوص کوچکی هم بر چهره دارد، به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی محبوب شود و طرفداران بازی را سورپرایز کند. جالب است که «اینسامنیاک گیمز» علاوه بر استفاده از شخصیت‌های همیشگی و قدیمی مرد عنکبوتی، سعی دارد با داستان اورجینال خود و اضافه‌ کردن چنین شخصیت‌هایی تنوع بیش‌تری به بازی بدهد.

اخیراً جزییات جدیدی از داستان و گیم‌پلی بازی Spider-Man: Miles Morales منتشر شده که در آن از بسیاری از ویژگی‌های جدید بازی آگاه شده‌ایم. شاید مهم‌ترین نکته‌ای که از نمایش‌های اخیر دریافتیم، این باشد که استودیو سازنده‌ی بازی این نسخه را با رویکرد ساده‌ای خلق نکرده و قرار نیست که با یک بسته‌ی الحاقی برای نسخه قبل مواجه باشیم. بلکه بازی Spider-Man: Miles Morales بیش‌تر به دنباله‌ای کوچک‌تر برای نسخه‌ی قبلی شباهت دارد؛ دنباله‌ای که البته با توجه به عرضه برای کنسول پلی‌استیشن ۵، تغییرات گرافیکی بسیار خوبی داشته و حتی از ویژگی گرافیکی ری تریسینگ هم پشتیبانی خواهد کرد و البته یک حالت هم برای اجرای بازی با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه وجود خواهد داشت.

بازی Marvel’s Spider-Man: Miles Morales در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۹ در آمریکا و ژاپن و ۲۹ آبان در اروپا و دیگر نقاط جهان برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۵ و پلی‌استیشن ۴ منتشر خواهد شد. همچنین نسخه‌ی Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition‌ بازی هم در همین تاریخ عرضه خواهد شد. این نسخه، علاوه بر بازی «مرد عنکبوتی: مایلز مورالز»، نسخه‌ی ریمستر شده اثر قبلی را هم در خود جای داده است.

ویدیویی که گیم اینفورمر برای نمایش Spider-Cat منتشر کرده است را در ادامه می‌توانید ببینید.

