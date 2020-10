در بازی اساسینز کرید ولهالا می‌توانید جنسیت شخصیت خود را در هر قسمت از بازی تعیین کنید. البته یک قابلیت اضافه هم در نظر گرفته شده که خود بازی جنسیت شخصیت شما را تعیین می‌کند.

شاید سری اساسینز کرید بهترین داستان و گیم‌پلی را در میان بازی‌های ویدیویی نداشته باشند اما همیشه دنیاهایی حیرت‌انگیز را در جای‌جای دنیا و دوران مختلف خلق کرده‌اند. اساسینز کرید ولهالا جدیدترین نسخه از سری اساسینز کرید است که این بار ما را به سرزمین‌های یخ‌زده‌ی شمالی و دوران وایکینگ‌ها می‌برد.

اساسینز کرید ولهالا مانند نسخه‌های ادیسه و سیندیکیت این سری، شخصیت‌های زن و مرد قابل بازی دارد. البته در این نسخه از سری اساسینز کرید دو شخصیت متفاوت برای هر جنسیت وجود ندارد و هر دو جنسیت مربوط به یک شخصیت هستند.

شما در ابتدای بازی می‌توانید جنسیت شخصیت اصلی، که «ایوور» نام دارد را تعیین کنید؛ ولی امکان تغییر جنسیت شخصیت بازی در هر کجای بازی ممکن است. در بازی اساسینز کرید ادیسه انتخات شخصیت اصلی میان دو شخصیت کاساندرا و الکسیوس در ابتدای بازی انجام می‌شد و دیگر امکانی برای تغییر آن وجود ندارد. در بازی اساسینز کرید سیندیکت هم شخصیت بازی بر اساس مرحله‌ی در حال جریان تعیین می‌شد.

بازی اساسینز کرید ولهالا یک حالت دیگر هم دارد که خود بازی جنسیت شخصیت شما را تعیین می‌کند. به گفته‌ی توسعه‌دهندگان بازی، انتخاب‌های خود بازی نه تنها اجباری، بلکه چندان هم پرتعداد نیستند ولی به فهم داستان بازی کمک می‌کنند. متاسفانه جزییات دقیق این حالت که انتخاب آن از سوی سازنده‌های بازی پیشنهاد شده، مشخص نسیت. در توضیحات این حالت آمده که با انتخاب آن، دستگاه آنیموس جنسیت شخصیت بازی را بر اساس جریان دی‌ان‌ای تنظیم می‌کند. دستگاه آنیموس همان دستگاه خیالی معروف سری اساسینز کرید است که با استفاده از دی‌ان‌ای افراد، تاریخ زندگی اجداد آن‌ها را مشخص می‌کند.

ببینید: تریلر داستانی Assassin’s Creed Valhalla

بازی اساسینز کرید ولهالا روز ۱۰ نوامبر (۲۰ آبان) برای ایکس‌باکس سری ایکس و اس، پلی‌استیشن ۴،‌ ایکس‌باکس وان، کامپیوتر‌های شخصی از طریق فروشگاه اپیک گیمز و یوپلی و گوگل استیدیا منتشر خواهد شد. نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ این بازی دو روز بعد، در تاریخ ۱۲ نوامبر (۲۲ آبان) منتشر خواهد شد. البته قرار بود این بازی دیرتر منتشر شود ولی عرضه‌ی آن جلو افتاد.

