یک شرکت لوازم جانبی آرژانتینی در حساب اینستاگرام خود تصاویری از دسته‌ی پلی‌استیشن ۵ که دوال‌سنس نام دارد منتشر کرده. در این تصاویر کنترلر دوال‌سنس باز شده و می‌توانیم به قطعات داخلی آن نگاهی بیاندازیم.

چیزی به عرضه‌ی کنسول‌های نسل نهم، یعنی پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس و اس نمانده. شرکت سونی و مایکروسافت تمام تلاش خود را کرده‌اند که کنسول‌هایی هر چه جذاب‌تر با قابلیت‌های بیش‌تر بسازند. هر چه به عرضه‌ی این کنسول‌ها نزدیک‌تر می‌شویم، اطلاعات بیش‌تری از آن‌ها به دست ما می‌رسند.

با رابط کاربری PS5 آشنا شوید؛ انقلابی بزرگ در تجربه‌ی کاربری

شرکت سونی در این نسل مانور زیادی روی کنترلر دوال‌سنس داده و قابلیت‌های زیایدی برای آن در نظر گرفته. این کنترلر قابلیت‌هایی مانند لرزش‌های لمسی و ماشه‌های تطبیق‌پذیر دارد. کنترلر دوال سنس می‌تواند لرزش‌هایی بسیار دقیق ایجاد کند که تجربه‌ی بازی را بسیار بهتر می‌کنند. همچنین سختی ماشه‌های این کنترل (همان دکمه‌های L2/R2) از طرف کنسول بازی قابل تنظیم است. برای مثال هنگام استفاده از تیروکمان سفت می‌شوند و هنگام استفاده از اسلحه‌های سبک نرم می‌شوند.

یکی از چیزهای جذاب حول محور سخت‌افزار، دیدن قطعات داخلی آن است. در کنار این که با دیدن داخل سخت‌افزار ممکن است اطلاعات جدیدی از آن بفهمیم، این اتفاق باعث می‌شود سازنده‌های این سخت‌افزارهای پیچیده را به خاطر هنرشان تحسین کنیم.

مدتی پیش شرکت سونی به طور رسمی در یک ویدیو، قطعات پلی‌استیشن ۵ را کاملا از هم باز کرد و توانستیم نگاهی به داخل این کنسول بیاندازیم. حالا نوبت دسته‌ی بازی این کنسول شده. البته این دفعه نه اطلاعات از سوی خود سونی متنشر شده‌اند و نه ویدیویی در کار است.

به لطف یک شرکت لوازم جانبی حالا می‌توانیم از درون کنترلر دوال‌سنس هم خبردار شویم. با دیدن این تصاویر به جرات می‌توانیم بگوییم کنترلر دوال‌سنس یکی از پیچیده‌ترین دسته‌های بازی‌ای است که تا به حال ساخته شده. البته برای بیان این ادعا توجه به لیست قابلیت‌های این کنترلر هم کافی است و الزاما نیازی نبود داخل کنترلر را ببینیم. در تصاویر منتشر شده می‌توانیم سخت‌افزار استفاده شده برای ماشه‌های دوال‌سنس را هم به طور جداگانه ببینیم.

می‌توانید در ادامه تصاویر منتشر شده از قطعات استفاده شده در کنترلر دوال‌سنس را تماشا کنید.

کنسول پلی‌استیشن ۵ قرار است روز ۱۲ نوامبر (۲۲ آبان) عرضه شود. این کنسول دو نسخه‌ی مختلف دارد؛‌ نسخه‌ی اصلی قیمت که قیمت آن ۵۰۰ دلار است و نسخه‌ی دیجیتالی که اساسا همان نسخه‌ی اصلی است،‌ منهای سخت‌افزار خواندن دیسک بلوری و ۴۰۰ دلار قیمت دارد.

منبع متن: digikala