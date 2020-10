چند نفر از منابع لو دهنده‌ی اطلاعات بازی «Apex Legends» توییت‌هایی مبنی بر این که بازی تایتان‌فال ۳ واقعی است منتشر کرده‌اند. سری بازی تایتان‌فال که سازنده‌های آن با بازی ایپکس لجندز مشترک است مدتی است از طرف سازنده‌های خود توجهی دریافت نکرده و کنار رفته.

به جرات می‌توانیم بگوییم بازی‌های سری تایتان‌فال یکی از بهترین تیراندازی‌های اول شخص تاریخ بازی‌های ویدیویی را در خود دارند. بازی تایتان‌فال ورود شرکت الکترونیک آرتز (EA) را به دنیای بازی‌های اول شخص رقابتی و سریع رقم زد. این بازی که در ابتدای نسل هشتم منتشر شد، اولین اثر استودیوی تازه تاسیس الکترونیک آرتز در آن زمان، یعنی «ریسپاون» (Respawn) محسوب می‌شود.

استودیوی ریسپاون یکی از کاربلد‌ترین استودیوهای ساخت اکشن‌های اول شخص محسوب می‌شود. این استودیو از اعضای اصلی گروه «اینفینیتی وارد» (Infinity Ward) که نسخه‌های اولیه‌ی سری بازی‌های کال آو دیوتی و دو قسمت اول بازی‌های «مدرن وارفر» (Modern Warfare) همان سری را ساخته‌اند، تشکیل شده. استودیوی ریسپاون پس از تاسیس، دو نسخه از بازی تایتان‌فال را خلق کرد که فرمول تیر‌اندازی بازی‌های این استودیو، با چاشنی ربات‌های غول‌پیکر را به بهترین شکل ممکن ارایه می‌دهد. متاسفانه به دلیل تبلیغات ضعیف بازی‌های تایتان‌فال در مقابل بازی‌های دیگر، این بازی‌ها در حد لیاقت‌شان توجه دریافت نکردند.

مدتی است استودیوی ریسپاون سری تایتان‌فال را کنار گذاشته و حسابی مشغول توسعه‌ی بتل رویال جدید خود، یعنی «ایپکس لجندز» (Apex Legends) است. البته با این که در بازی ایپکس لجندز خبری از تایتان‌ها نیست، این بازی در دنیای تایتان‌فال جریان دارد.

با آپدیت جدید Apex Legends همه‌ی پلتفرم‌ها می‌توانند با هم بازی کنند



با توجه به شرایط فعلی استودیوی ریسپاون، طرفداران بازی تایتان‌فال نگران این هستند که دیگر بازی محبوب آن‌ها از طرف سازنده‌ها توجهی دریافت نمی‌کند؛ اما ظاهرا ماجرا این‌چنین نیست. بر اساس شایعات جدیدی که پخش شده‌اند، استودیوی ریسپاون بی‌سروصدا در حال توسعه‌ی قسمت سوم سری بازی‌های تایتان‌فال است.

این شایعه از طرف حساب کاربری توییتر «ژوگاندو کام وینچستر» (Jogando com Winchester) که عضو تیم تولید محتوای بازی ایپکس لجند است، با نام مستعار «theneon_beast» شروع شد:

«کاملا مطمعن هستم که تمام رخنه کننده‌ها همین را می‌گویند؛ چون ما منابع مخلتفی داریم. نکته‌ی مثبت این‌جاست که با وجود منابع متفاوت، شایعات یکی هستند. من به تصادف اعتقادی ندارم و تا حالا چنین چیزی ندیدم.»

البته توییت مورد نظر پس از مدت زمان کوتاهی حذف شد و حالا دیگر در دسترس نیست. این منبع برزیلی تا به کنون اطلاعات زیادی از بازی ایپکس لجندز منتشر کرده که باعث می‌شود بتوانیم تا حدودی به او اعتماد کنیم. در کنار این توییت، «Biast12» که فعالیت‌های داده‌کاوی داشته و از دیگر منابع لو دادن اطلاعات بازی ایپکس لجندز است توییت قبلی را با متن زیر (که البته این توییت هم حذف شد) بازنشر داد:

«می‌توانم حرف شما را تایید کنم.»

پیش از هر چیزی باید بگوییم نمی‌توان به طور کامل به شایعات اعتماد کرد و اصلا ضمانتی برای واقعی بودن این اطلاعات وجود ندارد. در دنیای بازی های ویدیویی شایعات بسیاری پخش می‌شوند که بسیاری از آن‌ها به وقوع نمی‌پیوندند؛ با این وجود، شایعاتی نیز وجود دارند که دقیقا رخ می‌دهند.

بعضی وقت‌ها شرکت‌های سازنده‌ی بازی‌های ویدیویی به شکل کنترل شده شایعاتی در مورد بازی‌های خود منتشر می‌کنند که گاهی اوقات برای دریافت بازخورد و گاهی اوقات به جهت ایجاد هیجان است. بعید نیست شایعات حول محور بازی تایتان‌فال ۳ هم به طور کنترل شده از سوی خود سازنده‌های بازی پخش شده باشند.

چندی پیش در یک مصاحبه‌ی کوتاه از هم‌بنیان‌گذار استودیوی ریسپاون یعنی، «وینس زمپلا» (Vince Zampella) در مورد تایتان‌فال ۳ سوال شد. وینس زمپلا در کنار نشان دادن علاقه‌ی خود به این سری، به شکل مبهم پاسخ داد که ممکن است قسمت سوم سری بازی تایتان‌فال ساخته شود.

استودیوی ریسپاون هم‌اکنون در حال پشتیبانی و گسترش بازی جدید خود ایپکس لجندز است و اگر شایعات گفته شده واقعی باشند، بعید می‌دانیم فعلا خبری از تایتان‌فال ۳ بشنویم. اگر به بازی‌های اول شخص با محوریت حرکت در محیط و گیم‌پلی برق‌آسا علاقه دارید، می‌توانید بازی ایپکس لجندز را به رایگان برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، کامپیوتر‌های شخصی و به زودی نینتدو سویچ دریافت کنید.

منبع: Dexerto

