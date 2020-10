پس از یک سال فعالیت، قرار شده آپدیت بازی کال آو دیوتی موبایل به جهت یک سالگی این بازی عرضه شود. سازنده‌ی این بازی، یعنی شرکت اکتیویژن تصمیم گرفته این آپدیت را که فصل جدید بازی را تحت عنوان «سالگرد» در خود دارد، منتشر کنند. آپدیت سالگرد محتواهای بسیاری از جمله نقشه، حالت‌های بازی جدید، شخصیت‌ها و اسلحه‌های جدید این بازی اضافه می‌کند و می‌توان گفت این آپدیت بزرگ‌ترین آپدیت بازی کال آو دیوتی موبایل محسوب می‌شود.

بازی کال آو دیوتی موبایل پیاده‌سازی مخصوص دستگاه‌های هوشمند برای یکی از محبوب‌ترین بازی‌های ویدیویی اول شخص دنیا، یعنی کال آو دیوتی است. این بازی که فرمول گیم‌پلی جواب پس داده‌ی سری کال آو دیوتی را به دستگاه‌های کوچک لمسی می‌آورد حسابی طرفدار پیدا کرده. حتی کسانی که چندان اهل تجربه‌ی بازی‌های ویدیویی به طور حرفه‌ای نیستند نیز جذب این بازی پرهیجان و در دسترس شده‌اند.

سازنده‌های بازی کال آو دیوتی موبایل به مناسبت یک‌ساله شدن بازی‌شان، در قالب یک آپدیت محتواهای جدیدی به بازی کال آو دیوتی موبایل اضافه کرده‌اند. محتوای این آپدیت به قدری زیاد و پرتنوع است که می‌توانیم بگوییم تا به حال چنین آپدیتی برای این بازی ندیده بودیم.

کلوپ زیرزمینی

یک کلوپ جدید به این بازی اضافه شده که بازی‌کنان می‌توانند فعالیت‌های مختلفی در آن انجام دهند. این کلوپ حقیقتا مکان اجتماع این بازی است و افراد در آن گردهم می‌آیند. ماجرا از این قرار است که به دلیل یک حمله‌ی الکترومغناطیسی عظیم، شخصیت‌های دنیای بازی کال آو دیوتی به زیر زمین رانده می‌شوند و هنگامی که در میدان نبرد نیستند زندگی خود را در کلوپ مخصوص‌شان می‌گذرانند.

فعالیت‌های مختلفی را می‌توان در کلوپ بازی انجام داد. برای مثال می‌توانید از میان چهار آهنگ مخصوص کلوپ آهنگ خود را انتخاب کنید و حین خوردن تلویزیون داخل بازی را تماشا کنید. شخصیت‌های مختلف بازی‌های اصلی سری کال آو دیوتی مانند «آدلر» (Adler)، شخصیت جدیدترین نسخه‌ی سری بازی کال آو دیوتی، بلک آپس جنگ سرد هم در این کلوپ حضور دارند. می‌توانید از این شخصیت‌ها ماموریت‌های مختلفی دریافت کنید و در قبال اتمام این ماموریت‌ها جایزه دریافت کنید.

در کلوپ، بازی‌ها کوچک مختلفی هم وجود دارند که می‌توانند شما را سرگرم کنند. با بازی کردن در حالت‌های مختلف چندنفره و بتل رویال بازی کال آو دیوتی موبایل یا فعالیت کردن در کلوپ بازی می‌توانید سکه‌هایی جمع کنید. این سکه‌ها در دستگاه‌های جایزه‌ی کلوپ مصرف می‌شوند و به شما آیتم جایزه می‌دهند.

نقشه‌ی بتل رویال جدید

بالاخره نقشه‌ی جدیدی به بخش بتل رویال بازی کال آو دیوتی موبایل اضافه و به بازی‌کنان برای تجربه‌ این بخش قدرت انتخاب اعطا شده. البته این نقشه فقط مخصوص به فصل جدید بازی است؛ یعنی این نقشه محدودیت زمانی دارد و پس از مدتی از بازی حذف خواهد شد.

نقشه‌ی جدید بخش بتل رویال بازی کال آو دیوتی موبایل «آلکاتراز» (Alcatraz) است. همان زندان معروفی که توسط دریا احاطه شده. این نقشه را قبلا در بخش بتل رویال بازی کال آو دیوتی بلک آپس ۴ که Blackout نام داشت دیده بودیم.

نقشه‌ی جدید بخش بتل رویال بازی کال آو دیوتی موبایل در مقایسه با نقشه‌ی اصلی این بخش بسیار کوچک‌تر است. این موضوع باعث نزدیک‌تر شدن درگیری میان بازی‌کنان می‌شود و حس‌وحال بازی را تغییر می‌دهد. اندازه‌ی کوچک‌تر، تنها ویژگی این نقشه نیست و از سمت دیگر به دلیل ساختمان‌های پرتعداد ارتفاع‌های مختلف و گوشه‌کنار‌های زیاد این نقشه، تجربه‌ی بتل رویال بازی را تغییر می‌دهند.

بتل‌پس فصل سالگرد

بتل‌پس جدید بازی کال آو دیوتی موبایل که همراه با فصل سالگرد این بازی شروع می‌شود ۵۰ رده‌ی جدید برای بازی‌کنان رایگان و پریمیوم این بازی در خود دارد. این رده‌ها آیتم‌های مختلفی مانند شخصیت‌های جدید، طرح اسلحه‌های جدید، آویزان کردنی‌های جدید برای اسلحه‌ها، یک آهنگ جدید و یک اسلحه‌ی جدید در خود دارند.

بتل‌پس رایگان، در رده‌ی چهاردهم مهارت «UAV پیشرفته» را آزاد می‌کند. این مهارت جدید علاوه بر قابلیت UAV معمولی، یعنی نشان دادن مکان دشمنان، جهت آن‌ها را هم مشخص می‌کند. در رده‌ی بیست و یکم بتل‌پس رایگان می‌توانید به اسلحه‌ی جدید Fennec در کلاس SMG دست پیدا کنید که سرعت رگبار بالایی دارد.

با خرید بتل‌پس و آزاد کردن پنجاه رده‌ی موجود به تعداد بسیار بالایی از آیتم‌ها دست پیدا می‌کنید. در میان این آیتم‌ها چهار اپراتور و طرح مخصوصی برای اسلحه‌ی جدید این بازی وجود دارد. این آیتم‌ها ظاهری جذاب و نئونی دارند که می‌توانند مورد پسند بسیاری از طرفداران قرار بگیرند.

نقشه‌ها و حالات جدید بازی

حالا نقشه‌ی معروف King از بازی کال آو دیوتی مدرن وارفیر هم به بازی کال آو دیوتی موبایل اضافه شده. این نقشه دو حالت بازی Gunfight و دوئل را دارد. حالت اول مبارزاتی دوبه‌دو است و همان‌طور که از اسم حالت دوم مشخص است، این حالت برای مبارزات تک‌به‌تک است. طراحی این نقشه طوری است که از بازی‌کنان دقت و واکنش سریعی می‌خواهد و لحظاتی جذاب را خلق می‌کند.

با توجه به این‌که در ماه اکتبر و ایام هالویین قرار داریم، نقشه‌ی Halloween Standoff نیز به این بازی اضافه شده. این نقشه پارسال همین موقع هم در بازی کال آو دیوتی موبایل وجود داشت. همان‌طور که می‌توانید حدس بزنید، نقشه‌ی جدید مناسبتی این بازی، حال‌ و روزی متناسب با هالویین دارد و محیط آن با اشیایی برای این جشن سالانه تزیین شده‌اند.

دو حالت بازی جدید هم به بازی کال آو دیوتی موبایل اضافه شده‌اند. حالت اول که Cranked نام دارد، اولین بار در بازی کال آو دیوتی گوستز دیده شده. این حالت شبیه به حالت تیم دث‌مچ است با این تفاوت که هر بار بازی‌کن دشمنی را از پا در بیاورد، یک شمارش معکوس سی‌ثانیه‌ای شروع می‌شود. در این مدت سرعت بازی‌کن و کنترل اسلحه‌ی او سریع‌تر می‌شود و همچنین امتیاز‌های دریافتی او با ضریب دو ثبت می‌شوند؛ اما اگر باز‌کن موفق به چیرگی بر یک دشمن دیگر نشود و شمارش معکوس به اتمام برسد خود‌به‌خود منهدم می‌شود.

حالت دیگری که به بازی اضافه شده Kill Confirmed با دو تیم ده‌نفره در مقابل یکدیگر است. این حالت در مقایسه با حالت Kill Confirmed که قبل‌تر هم در بازی کال آو دیوتی موبایل وجود داشت، تفاوت اساسی ندارد. فقط به مناسبت هالویین باید به جای جمع کردن پلاک بازی‌کن‌هایی که از پا در می‌آیند باید کدو تنبل‌های آن‌ها را جمع کنید. این حالت قرار است در آینده همراه با محتوای بیش‌تر متناسب با جشنواره‌ی هالویین منتشر شود.

پابجی موبایل یا کال آو دیوتی موبایل؛ برنده کدام است؟

در سالی که بر بازی کال آو دیوتی موبایل گذشت، این بازی موفق شد طرفداران و توجه بسیار زیادی دریافت کند و به یکی از بزرگ‌ترین بازی‌های موبایلی حال حاضر تبدیل شود. می‌توانید همین حالا این بازی را به رایگان برای موبایل خود دانلود کنید.

پیشنهاد می‌کنیم در ادامه تریلر جذاب فصل سالگرد بازی کال آو دیوتی موبایل را تماشا کنید.

