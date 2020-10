پس از اینکه مایکروسافت در ماه گذشته شرکت «زنیمکس مدیا» را با قیمت ۷.۵ میلیارد دلار خرید، هیجان و هیاهوی زیادی در میان بازیکنان ایجاد گشت و در این میان یک سؤال مهم پرسیده شد: آیا بازی‌های بتسدا انحصاری ایکس باکس و رایانه‌های شخصی خواهند بود؟ به‌تازگی سایت کوتاکو مصاحبه‌ای طولانی با فیل‌ اسپنسر، مدیر بخش ایکس باکس، انجام داده است و در مورد موضوعات مختلفی از جمله همین موضوع، با او بحث کرده است. حال می‌خواهیم ببینیم که آیا پاسخ فیل اسپنسر به این پرسش مهم و معروف این روزها، چه بوده و آیا او پاسخ قاطعی برای آن داده است یا خیر.

احتمالاً مهم‌ترین بخش مصاحبه‌ی اسپنسر که می‌تواند بسیار موردتوجه طرفداران قرار گیرد به سؤال کوتاکو در مورد بتسدا مربوط می‌شود.. طبیعتاً بعد از تصاحب بتسدا توسط مایکروسافت، نه‌تنها استودیوهای بسیاری به جمع استودیو‌های مایکروسافت اضافه شد، بلکه حق مالکیت برخی از برجسته‌ترین آثار صنعت همچون سری بازی‌های The Elder Scrolls، DOOM و Fallout به مایکروسافت رسید و از این پس این آثار متعلق به مایکروسافت خواهند بود. به همین خاطر، این ابهام برای بسیاری وجود داشت که آینده بازی‌های بتسدا چه خواهد شد و آیا بازی‌های این شرکت برای کنسول‌های پلی‌استیشن عرضه خواهند شد؟

مدیر ایکس‌باکس: «مجبور نیستم این بازی‌ها را روی پلتفرم‌های دیگر به غیر از پلتفرم‌هایی که از آن پشتیبانی می‌کنیم، منتشر کنم.»

کوتاکو در پرسشی از اسپنسر می‌گوید که آیا ممکن است مایکروسافت بتواند سرمایه‌گذاری ۷.۵ میلیارد دلاری خود را در صورت منتشر نکردن اثری مثل The Elder Scrolls VI برای پلی‌استیشن برگرداند؟

اسپنسر بلافاصله پاسخ می‌دهد: «بله. این معامله برای دور کردن بازی‌ها از بازیکنان نبوده است. هیچ‌گاه ما در مستندات خود این موضوع را مطرح نکردیم که “چگونه مانع بازی کردن این بازی‌ها توسط بازیکنان [پلتفرم‌های] دیگر شویم؟” ما می‌خواهیم بازیکنان بیشتری بتوانند بازی کنند، نه تعداد کمتری به سراغ آن‌ها روند. بااین‌حال، اگر بخواهم به‌صورت مستقیم پاسخ این سؤال را بدهم، باید بگویم که وقتی به مکان‌هایی که بازیکنان می‌توانند این بازی‌ها را انجام دهند و همین‌طور وقتی به پلتفرم‌های خود مثل ایکس‌کلاود، رایانه‌های شخصی، گیم پس و کنسول‌های خانگی مایکروسافت فکر می‌کنم، می‌بینم که برای کارساز بودن این معامله، من مجبور نیستم این بازی‌ها را روی پلتفرم‌های دیگر به غیر از پلتفرم‌هایی که از آن پشتیبانی می‌کنیم، منتشر کنم.»

نکته‌ی مهم در مورد سخنان اسپنسر این است که هرچند به نظر می‌رسد او این بار قطعی‌تر از دفعه‌‌ی قبل–که گفته بود بازی‌ها مورد به مورد برای عرضه بررسی خواهند شد- سخن گفته است اما واقعیت این است که این مصاحبه‌ی جدید هم نمی‌تواند پرسش کاملاً قاطع و مطمئنی درباره‌ی سؤال بالا باشد.

چیزی که با اطمینان می‌توان از این گفته‌ی اسپنسر برداشت کرد، این است که بازی‌های آینده بتسدا قطعاً برای پلتفرم‌ها و سرویس‌های این شرکت از جمله سرویس گیم‌پس منتشر خواهند شد و طرفداران مایکروسافت به‌راحتی می‌توانند با هزینه‌ای کمتر آن آثار را به همراه بسیاری از بازی‌های دیگر تجربه کنند. بااین‌حال، کلماتی که اسپنسر برای پاسخ به پرسش بالا استفاده کرده، هوشمندانه بوده‌ است و او به‌گونه‌ای صحبت کرده که در صورت اتخاذ هر تصمیمی در آینده، سخن نادرستی نزده باشد. به ‌نظر می‌رسد که شرایط تصمیم‌گیری برای عرضه یا عدم عرضه بعضی از بازی‌های خاص بتسدا روی کنسول‌های سونی یا نینتندو هنوز به‌صورت قطعی مشخص نشده باشد؛ چراکه به‌راستی تصمیم پیچیده‌ای است و تاکنون چنین خرید بزرگی در صنعت سابقه نداشته.

مایکروسافت به طور کامل مجموعه‌ی بتسدا را خرید

به همین خاطر اسپنسر با عدم یک پاسخ قطعی برای عرضه یا عدم عرضه‌ی روی پلی‌استیشن این احتمال را به بعداً محول کرده است. هرچند، به گفته‌ی او، این اجبار برای مایکروسافت وجود ندارد که بازی‌های بتسدا روی کنسول‌های پلی‌استیشن عرضه شوند. با این سخنان، همچنان باید منتظر بمانیم و ببینیم در آینده رویکرد عملی مایکروسافت در این خصوص چه خواهد بود.

منبع متن: digikala