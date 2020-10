دیگر چیزی به اتمام شمارش معکوس برای عرضه‌ی کنسول‌های نسل نهم نمانده و حالا می‌توانیم اولین بازی فیزیکی پلی‌استیشن ۵ که به تولید انبوه رسیده را ببینیم. این اتفاق به لطف «رندی پیچفورد» (Randy Pitchford) رخ داده که تصاویری از خودش همراه بازی «گادفال» (Godfall) منتشر کرده.

بازی گادفال جدیدترین بازی استودیوی «کانترپلی» (Counterplay) با تهیه‌کنندگی «گیرباکس» (Gearbox) است و قرار است جزو بازی‌هایی باشد که به محض عرضه‌ی کنسول پلی‌استیشن ۵ منتشر می‌شود. مدیر استودیوی گیرباکس، رندی پیچفورد تصمیم گرفته با انتشار تصاویری از دیسک واقعی بازی همراه با شور وصف‌ناشدنی در چهره‌اش، جهانیان را یک قدم به نسل نهم کنسول‌ها نزدیک‌تر کند.

در نسل فعلی، شرکت سونی برای طراحی بازی‌های فیزیکی خود از قانون «اگر خراب نیست، دستکاری‌اش نکن» پیروی کرده. قاب دیسک بازی‌ها و طراحی کاور آن‌ها همانند بازی‌های پلی‌استیشن ۴ است؛ با این تفاوت که رنگ پس‌زمینه‌ی لوگوی بالایی کاور سفید شده و عدد ۴ به ۵ ارتقا یافته.

رندی پیچفورد در توییتر خود تصاویری از جلد بیرونی نسخه‌ی فیزیکی بازی گادفال، دیسک خود بازی،‌ محتوای همراه با بسته‌بندی و هم‌چنین اطلاعات پشت قاب بازی منتشر کرده. متن توییت و تصاویر منتشر شده از این قرار هستند:

عشاق و دنبال‌کنندگان بازی‌های ویدیویی توجه کنید: اولین بازی فیزیکی پلی‌استیشن ۵ را نظاره کنید! خبر داغ این‌جاست که این بازی، اولین بازی فیزیکی تولید شده برای نسل بعد است. تبریک به تیم کانترپلی و شرکت گیرباکس!

پشت جلد بازی می‌توانیم اطلاعات برچسب‌طور مخصوص بازی را ببینیم که به آنلاین بودن الزامی این بازی اشاره می‌کنند. با وجود این که می‌توان گادفال را به تنهایی بازی کرد اما برای اجرای آن همیشه باید به اینترنت متصل بود. برچسب مهم دیگری که پشت جلد بازی می‌بینیم، اعلام پشتیبانی این بازی از قابلیت‌های کنترلر پلی‌استیشن ۵ که دوال‌سنس نام دارد است. لرزش‌های دقیق و ماشه‌هایی (R2/L2) با سختی قابل تنظیم از مهم‌ترین قابلیت‌های کنترلر دوال‌سنس هستند. بازی‌های سونی که از این قابلیت‌ها پشتیبانی می‌کنند برچسب‌های مخصوصی خواهند داشت که خریداران خود را از این قابلیت‌ها آگاه کنند.

داخل کنترلر دوال‌سنس PS5 را ببنید

بازی گادفال قرار است مانند بازی‌های بوردرلندز که بزرگ‌ترین بازی شرکت گیرباکس محسوب می‌شوند، حول محور جمع‌آوری غنایم باشد. می‌توان گفت این بازی همان بوردرلندز است اما با شمشیر و جادو در دنیایی اسطوره‌ای. چیزی که نمی‌توان گفت خوب یا بد بودن کیفیت این بازی است زیرا تریلرهای بسیار بدی از این بازی دیده‌ایم. البته کیفیت تریلرهای جدیدتر این بازی در مقایسه با تریلر قبلی بهتر شدند ولی برای این که بتوانیم راجع به کیفیت بازی نظر قطعی بدهیم، باید صبر کنیم تا خود بازی منتشر شود. بازی گادفال قرار است علاوه بر پلی‌استیشن ۵ برای کامپیوترهای شخصی هم منتشر شود.

کنسول پلی‌استیشن ۵ در تاریخ ۱۲ نوامبر (۲۲ آبان) با یک نسخه‌ی ۵۰۰ دلاری و یک نسخه‌ی دیجیتالی بدون سخت‌افزار خواندن دیسک‌های نوری به قیمت ۴۰۰ دلار عرضه خواهد شد.

