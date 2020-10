فقط چند هفته به عرضه‌ی کنسول‌های نسل نهم مانده و شرکت مایکروسافت تصمیم گرفته که طراحی داشبورد ایکس‌باکس وان را نوسازی کند. این آپدیت، تجربه‌ی کاربری کنسول نسل فعلی مایکروسافت را بهبود می‌بخشد و آن را با بقیه‌ی برنامه‌های ایکس‌باکس روی تمام پلتفرم‌ها متحد می‌کند.

طراحی جدید مایکروسافت برای رابط کاربری کنسول خود، تفاوت چشم‌گیری با ظاهر قبلی ندارد. مهم‌ترین نکته‌ی این آپدیت این است که در آینده رابط کاربری کنسول‌های نسل نهم مایکروسافت، یعنی ایکس‌باکس سری ایکس و اس هم قرار است به همین شکل باشد. سازنده‌های کنسول‌های نسل جدید در حال آماده‌سازی برای رفتن به پیشواز نسل نهم کنسول‌های بازی‌های ویدیویی هستند. مدتی پیش شرکت سونی از رابط کاربری خود رونمایی کرد که تجربه‌ی کاربری این کنسول را تا حد بسیار بالایی بهبود می‌بخشید.

فلسفه‌ی طراحی جدید داشبورد ایکس‌باکس وان از چند ماه پیش شروع شد که حسابی بهینه‌سازی این کنسول را بهبود بخشیده. این طراحی باعث می‌شود باز شدن صفحه‌ی اصلی هنگام روشن کردن کنسول حدود پنجاه درصد و هنگام خروج از بازی حدود سی درصد سریع‌تر باشد. البته این اعداد و ارقام مربوط به کنسول ایکس‌باکس وان ایکس هستند. مشخصا کنسول ضعیف‌تر مایکروسافت، یعنی ایکس‌باکس وان اس هم از این طراحی جدید بهره‌مند می‌شود.

آپدیت جدید کنسول ایکس‌باکس وان با ساده‌تر کردن رابط کاربری این کنسول استفاده از آن را برای بازی‌کن‌های تازه‌وارد آسان‌تر می‌کند. همچنین این آپدیت قابلیت شخصی‌سازی تم کنسول بر اساس پروفایل‌ها را ممکن می‌کند و به شما اجازه می‌دهد تم‌های مختلف را برای حساب کاربری خود تنظیم کنید. این آپدیت جدید امکانات اشتراک ایکس‌باکس گیم پس را نیز در جایگاهی دم دست‌تر قرار می‌دهد.

البته مایکروسافت بعد از عرضه‌ی این آپدیت قصد دارد از طرفداران تا حد ممکن بازخورد دریافت کند. این بازخورد‌ها حسابی برای شرکت مایکروسافت به‌درد‌بخور خواهند بود و به بهبود این طراحی برای کنسول‌های ایکس‌باکس سری ایکس و اس کمک خواهند کرد.

کنسول‌های نسل نهمی شرکت مایکروسافت، ایکس‌باکس سری ایکس و اس قرار است ۱۰ نوامبر (۲۰ آبان) به طور جهانی عرضه شوند. ایکس‌باکس سری ایکس ۵۰۰ دلار و ایکس‌باکس سری اس ۳۰۰ دلار قیمت دارد. نسخه‌ی ارزان‌تر این کنسول دیجیتالی است؛ یعنی توانایی اجرای دیسک‌های بلو ری و در نتیجه بازی‌های فیزیکی را ندارد. همچنین این کنسول پردازنده‌ی گرافیکی ضعیف‌تر و حافظه‌ی موقت کم‌حجم‌تری در مقایسه با ایکس‌باکس سری ایکس دارد.

