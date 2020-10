فیل اسپنسر، مدیر ایکس‌باکس، به تازگی مصاحبه‌ای بزرگ با وب‌سایت کوتاکو انجام داده و در آن، از موضوعاتی مثل وضعیت بازی‌های بتسدا و هم‌چنین کنسول ایکس‌باکس سری اس صحبت کرده است. اسپنسر معتقد است که در بلند مدت ایکس‌باکس سری اس کنسول موفق‌تری در مقایسه با ایکس‌باکس سری ایکس خواهد بود.

اسپنسر در مصاحبه‌ی طولانی خود با سایت کوتاکو، به رویکرد آن‌ها در عرضه‌ دو کنسول متفاوت پرداخته است. او عقیده دارد که کنسول ایکس باکس سری اس در بلند مدت می‌تواند فروش بیش‌تری نسبت به ایکس باکس سری ایکس داشته باشد. اسپنسر می‌گوید: «من فکر می‌کنم که ما بتوانیم در زمان عرضه تمام کنسول‌هایی را که از هر دو مدل به فروشگاه‌ها تحویل می‌دهیم، به فروش برسانیم. فکر می‌کنم تقاضا برای پیش‌خرید کنسول‌ها فراتر از حد رفته است. گمان می‌کنم که برای ما و همین‌طور برای پلی‌استیشن، میزان تولید کنسول در زمان عرضه بیش از هر چیزی سهم بازار را مشخص کند.»

اسپنسر: «شکی وجود ندارد که آماده‌سازی بازی برای دو کنسول دشوارتر است.»

او در ادامه اشاره می‌کند که آن‌ها انتظار دارند تا انتهای نسل، قیمت کنسول‌ها اهمیت بیش‌تری پیدا ‌کند و به همین خاطر فروش سری اس نسبت به سری ایکس بیش‌تر شود. نکته‌ی جالب این است که علی‌رغم شباهت اس‌اس‌دی دو کنسول نسل بعدی مایکروسافت، اسپنسر اعلام کرده که کنسول سری اس او در بعضی از بازی‌ها زمان لودینگ سریع‌تری دارد، چرا که نیازمند بارگذاری گرافیک با رزولوشن کمتری است.

چندی پیش دیوید کیج اعلام کرده بود که ممکن است رویکرد مایکروسافت در عرضه‌ی دو کنسول، برای توسعه‌دهندگان گیج‌کننده یا دشوار شود. اسپنسر از واژه گیج‌کننده استفاده نکرده اما اقرار می‌کند که می‌داند آماده‌سازی بازی برای دو کنسول با سخت‌افزار متفاوت دشوارتر خواهد بود اما برای نیاز بازار این تصمیم را گرفته‌اند. او می‌گوید: «قطعاً، آن به کار بیش‌تری نیاز دارد. شکی درباره‌ی این وجود ندارد. این واقعیتی است که شما اکنون دو سخت‌افزار با عملکردی متفاوت دارید و من نمی‌خواهم اینجا خلاف این را بگویم یا فردی از روابط عمومی را مجبور کنم که بگوید داشتن دو سخت‌افزار متفاوت با داشتن یک سخت‌افزار تفاوتی ندارد. بلکه ما این کار را انجام داده‌ایم تا بازارهای خود را گسترش دهیم.»

همچنین مایکروسافت در مورد احتمال عرضه‌ی مجزای بخش‌های تک‌نفره و چندنفره‌ی بازی Halo Infinite گفت که ما هنوز برای این قضیه تصمیم نگرفته‌ایم اما می‌توانیم آن را یکی از گزینه‌های خود قرار دهیم و به آن فکر کنیم. همچنین با توجه به عرضه‌ی بازی Ori and the Will of the Wisps روی کنسول نینتندو سوییچ و رابطه‌ی مایکروسافت و نینتندو، اسپنسر بیان می‌کند که رابطه‌ی آن‌ها با نینتندو بسیار خوب است اما این رابطه پایدار به نظر نمی‌آید. او اشاره می‌کند که برای حمایت کامل از چیزی، می‌خواهد اکوسیستم کامل ایکس باکس روی آنجا باشد و این شامل چیزهایی مثل سرویس لایو و گیم‌پس و … می‌شود.

