چندی پیش سونی به‌روزرسانی نرم‌افزاری نسخه‌ی ۸.۰۰ پلی‌استیشن ۴ را منتشر کرد که با انتشار آن ساختار بخش چت‌های گروهی دستگاه دگرگون شد و همین قضیه سونی را با انتقادات بسیاری از سوی کاربران روبه‌رو کرد. به همین خاطر، اکنون سونی مجبور شده تا واکنشی نشان دهد و نظر طرفداران خود را جلب کند.

پس از این به‌روزرسانی جدید، سیستم چت‌های صوتی گروهی (Party) به‌گونه‌ای ترکیبی از دو سیستم‌ پیام‌ها و سیستم چت‌های گروهی شده است که این موضوع به‌صورت ناخواسته‌ای باعث شده تا کارکرد سیستم چت‌های گروهی پیچیده‌تر شود. در حال حاضر، شما فقط می‌توانید دوستانتان را از طریق پیام‌های گروهی‌ساخته‌شده، به چت‌ صوتی گروهی دعوت کنید و سونی دیگر قابلیت ساخت چت‌ صوتی گروهی آزاد یا خصوصی را در این به‌روزرسانی کنار گذاشته شده است.. این یعنی، دوستان نمی‌توانند بدون بودن در سیستم پیام‌های گروهی مشترکی وارد یا خارج از چت گروهی شما شوند.

در واقع، سونی این ایده را فرض گرفته که دوستانی که معمولاً با هم بازی می‌کنند، از این قابلیت استفاده می‌کنند و به همین خاطر در این به‌روزرسانی، آن‌ها می‌توانند به چت‌ صوتی گروهی دسترسی داشته باشند اما در پلی‌استیشن ۴ تعدادی زیادی از کاربران لزوماً به این شیوه از سیستم چت گروهی استفاده نمی‌کنند. برای مثال، ممکن است یکی از افراد درون چت گروهی، بخواهد فردی از دوستانش را که شما او را نمی‌شناسید، وارد چت گروهی کند یا حتی ممکن است در طول بازی با کاربری مواجه شوید که در گذشته اصلاً با او بازی نکرده بودید و او را نمی‌شناختید اما پس از آن بخواهید برای دعوتش به یک چالش، او را وارد چت صوتی گروهی کنید. در گذشته، دقیقاً‌ به‌راحتی می‌توانستید چنین کارهایی را انجام دهید اما اکنون اگر بخواهید این عمل را انجام دهید، باید ابتدا یک گروه پیام خلق کنید و از آن طریق او را به چت گروهی دعوت کنید. این کار که با به‌روزرسانی جدید سیستم صورت گرفته، مشخصاً کار را دشوارتر، پیچیده‌تر و البته طولانی‌تر کرده است. این موضوع انتقادات زیادی را به‌سوی سونی و این به‌روزرسانی جدید روانه کرده است.

به همین دلیل سونی در توییت جدیدی خطاب به دارندگان پلی‌استیشن ۴ گفته که آن‌ها حتماً به نظرها و بازخوردهای داده شده در مورد سیستم چت صوتی گروهی توجه خواهند کرد. هرچند سونی قولی برای رفع این مشکل نداده، اما می‌توان امیدوار بود که این واکنش سونی چنین معنایی داشته باشد.

