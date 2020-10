این روزها سرویس گیم‌پس به یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها و دغدغه‌های مایکروسافت و ایکس باکس تبدیل شده است. مایکروسافت در این ماه‌های اخیر سعی کرده با پشتیبانی خوب از این سرویس، مخاطبان گیم‌پس را چند برابر کند. این بار نوبت به بازی محبوب Rainbow Six Siege رسیده است که به جمع بازی‌های این سرویس اضافه شود.

بعد از گمانه‌زنی‌هایی که در اینترنت صورت گرفته بود، مایکروسافت به‌صورت رسمی اعلام کرد که بازی Rainbow Six Siege در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۹ (۲۲ اکتبر ۲۰۲۰) به سرویس گیم‌پس اضافه خواهد شد.البته، در حال حاضر مشخص نیست که این بازی تا چه زمانی در گیم‌پس باقی خواهد ماند. این اثر با محبوبیت زیادش می‌تواند در راستای هدف مایکروسافت برای گسترش گیم‌پس و افزایش تعداد مخاطبان این سرویس تأثیر مهمی داشته باشد. بازی Rainbow Six Siege یکی از مهم‌ترین بازی‌های یوبی‌سافت است که چندین سال است که در جامعه‌ی گیمرها طرفداران زیادی را پیدا کرده است و نقش مهمی را هم در سرویس یوپلی یوبی‌سافت ایفا می‌کند. Rainbow Six Siege یکی از بازی‌های همیشگی ورزش‌های الکترونیک است و بیش از ۶۰ میلیون نفر در جامعه آماری آن ثبت‌نام کرده‌اند. اضافه شدن این بازی با لیست بازی‌های گیم‌پس می‌تواند هم برای بازی و هم برای مایکروسافت معامله‌ی خوب و قابل ‌توجهی باشد که احتمالاً برای هر دو شرکت سود خواهد داشت.

مایکروسافت در این ماه‌های اخیر بیش از همیشه به پشتیبانی از سرویس گیم‌پس پرداخته و بخش اعظمی از تمرکز اکوسیستم خود را روی گسترش این سرویس گذاشته است. مدت‌ زیادی است که آن‌ها قصد دارند به نت‌فلیکس دنیای بازی‌های ویدیویی تبدیل شوند. علاوه بر تمامی بازی‌های فرست پارتی مایکروسافت و بعضی از بازی‌های ترد پارتی مشهور، مایکروسافت چندی پیش اعلام کرد که با شروع نسل جدید بازی‌های EA Play هم بدون هزینه‌ی اضافی در سرویس گیم‌ پس حضور خواهند داشت تا به این ترتیب فهرست بازی‌های این سرویس محبوب روز به روز بیش‌تر و گسترده‌تر شود. سرویسی که علاوه بر کنسول‌های ایکس باکس، روی کامپیوترهای شخصی یا با استفاده از سرویس ابری مایکروسافت یعنی ایکس کلاود هم قابل‌دسترس خواهد بود. در گام جدید، اثر پرطرفداری مثل Rainbow Six Siege هم به لیست بازی‌های گیم‌پس اضافه شده تا مایکروسافت بار دیگر تعهد خود را به این سرویس نشان دهد.

البته، بازی Rainbow Six Siege چند ماه پیش به سرویس PS Now شرکت سونی هم اضافه شده بود که البته مدتی دیگر و در تاریخ ۲ نوامبر (۱۲ آبان) از آن سرویس خارج خواهد شد.

بازی Rainbow Six Siege در حال حاضر برای پلی‌استیشن ۴، ایکس باکس وان، رایانه‌های شخصی (از طریق یوپلی، استیم و اپیک گیم استور) منتشر شده است و قرار است در سال ۲۰۲۰ برای کنسول‌های نسل بعدی مایکروسافت و سونی هم منتشر شود.

