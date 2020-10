فاصله زیادی تا عرضه‌ی یکی دیگر از عناوین اصلی در سری بازی‌های قدیمی Assassin’s Creed به نام Valhalla باقی نمانده و این بازی اولین نسخه‌ای خواهد بود که به کنسول‌های PS5 و Xbox Series X/Series S قدم خواهد گذاشت. با توجه به نمایش‌هایی که به تازگی منتشر شده می‌توانیم انتظار داشته باشیم که این عنوان از قدرت نسل بعد به خوبی استفاده کند و اکنون، پیش از عرضه‌ی رسمی، Ubisoft تصمیم گرفته برنامه خود برای بعد از انتشار را به اشتراک بگذارد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از dualshockers، به همین منظور ویدئوی جدیدی از Assassin’s Creed Valhalla منتشر شده که تمرکز ویژه‌ای روی محتویات پس از عرضه و DLCهایی که در قالب Season Pass منتشر می‌شوند دارد. همانطور که در تریلر نیز می‌توانید مشاهده کنید، Valhalla چندین گسترش دهنده‌ی داستانی دریافت خواهد کرد که شامل نواحی جدیدی خارج از انگلستان وایکینگی که در نسخه‌ی اصلی قادر به گشت و گذار در آن خواهیم بود می‌شود. این سیزن پس به قیمت $39.99 برای همه پلتفرم‌ها در دسترس قرار خواهد گرفت و همچنین بخشی از نسخه‌های Gold، Ultimate و Collector’s Editions محسوب می‌شود.

تریلر مربوط به محتویات Season Pass را در ادامه مشاهده می‌کنید؛

پس از عرضه‌ی بازی در ماه نوامبر، Valhalla دو گسترش دهنده‌ی داستانی بزرگ دریافت می‌کند. بسته‌ی اول به نام War of the Druids در بهار 2021 منتشر خواهد شد و بازیکنان را به سرزمین‌های ایرلند و راز و رمزهای خاص خودش خواهد برد. دومین گسترش دهنده تحت عنوان The Siege of Paris در تابستان 2021 دسترس قرار خواهد گرفت و ماجراهای آن در فرانسه روایت می‌شود تا گیمرها بتوانند بزرگ‌ترین نبرد در تاریخ وایکنیگ‌ها را از نزدیک تجربه کنند.

در کنار این دو بسته‌ی اصلی، Season Pass شامل یک مأموریت اضافی در رابطه به افسانه‌ی Beowulf خواهد بود که در زمان عرضه‌ی Assassin’s Creed Valhalla در دسترس قرار می‌گیرد. همچنین Ubisoft توضیح داد که جدا از محتویات سیزن پس، از بازیکنان با به روز رسانی‌ها و محتویات رایگان پذیرایی خواهد شد. این محتویات شامل یک جشن وایکینگی، یک حالت جدید برای تجربه بازی و بخش Discovery Tour مشابه با چیزی که در Origins و Odyssey دیده‌ایم می‌شود که به بازی اصلی اضافه خواهند شد.

Assassin’s Creed Valhalla در تاریخ بیستم آبان ماه برای Xbox Series X/Series S، PS4، Xbox One و Google Stadia عرضه می‌شود و به دنبال این تاریخ در 22 آبان نسخه‌ی PS5 خود را نیز دریافت خواهد کرد.

