جدیدترین شماره از مجله هفتگی شونن، از توسعه عنوانی بر اساس مانگای محبوب The Seven Deadly Sins خبر داد. این عنوان که در سبک اکشن ساخته خواهد شد، The Seven Deadly Sins: The Britannian Traveler نام دارد. ظاهرا این مجله شامل دو تصویر از این عنوان نیز بوده که هنوز منتشر نشده‌اند.

در این لحظه اطلاعات بیشتری در مورد این عنوان یا استدیوی سازنده آن در دست نیست.

مانگای The Seven Deadly Sins اولین بار در سال ۲۰۱۲ بر روی مجله شونن منتشر شده و از آن زمان تا امروز، ۲۶ جلد مختلف از این سری در ژاپن انتشار یافته است. در سال ۲۰۱۴ نیز انیمه‌ای ۲۴ قسمتی از این سری ساخته، و با واکنش نسبتا خوبی از جانب هواداران سبک اکشن روبرو شد. این سری همچنین در سال‌ ۲۰۱۵، با انتشار عناوینی برای نینتندو ۳DS و گوشی‌های هوشمند، اولین حضور خود را در صنعت بازی‌های ویدیوی تجربه کرد. هرچند، The Seven Deadly Sins: The Britannian Traveler اولین نسخه از این سری عناوین بوده که قرار است برای کنسول‌های خانگی ساخته و منتشر شود.

منبع متن: gamefa