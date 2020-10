آپدیت‌های متعددی برای بازی‌های سونی منتشر شده‌اند؛ آپدیت‌هایی که تصور می‌کنیم این بازی‌ها را با قابلیت‌هایی جدید برای کنسول نسل بعد این شرکت آماده‌سازی می‌کند. گاد آو وار ۳ و گاد آو وار هر دو آپدیتی جدید روی پلی‌استیشن ۴ داشته‌اند و حتی فاینال فانتزی ۷ یک آپدیت شبیه آن دو بازی دریافت کرده است. بازسازی لست آو آس برای پلی‌استیشن ۴ هم آپدیت شده، اما این آپدیت روی تجربه‌ی PS4 بازی هم تاثیر گذاشته است.

آپدیت‌های منتشر شده، چه برای بازی‌های گاد آو وار و چه فاینال فانتزی و چه لست آو آس، هیچ توضیحی ندارند. در توضیح این آپدیت‌ها آمده است که «تعدادی باگ برطرف شده‌اند» و مشخصا به هیچ نکته‌ی دیگری اشاره نشده. با این حال، «لنس مک‌دانلد»، که در کانال یوتیوبی خود بازی‌ها را دستکاری می‌کند، فایل‌های این آپدیت‌ها را باز کرده و اشاره به پشتیبانی از پلی‌استیشن ۵ را در این آپدیت‌ها مشاهده کرده است.

آپدیت ۱.۱۱ بازی The Last of Us Remastered هیچ توضیحی جز «برطرف کردن تعدادی باگ» ندارد، ولی لودینگ‌ها را اساسا از بین می‌برد.

در واقع می‌دانیم که این آپدیت‌ها، بازی را برای اجرای بهتر و پشتیبانی کامل از پلی‌استیشن ۵ آماده می‌کنند. اینکه دقیقا چگونه، تنها زمانی مشخص می‌شود که یک کنسول پلی‌استیشن ۵ در اختیار داشته باشیم و این بازی‌ها را روی آن اجرا کنیم. نکته‌ی جالب این جاست که آپدیت The Last of Us Remastered روی چگونگی اجرای بازی روی پلی‌استیشن ۴ هم تاثیر گذاشته است؛ آن هم تاثیری چشمگیر و بسیار بزرگ.

بازی The Last of Us Remastered و بسته‌ی دانلودی آن یعنی The Left Behind (که به صورت جداگانه هم عرضه شده) یک آپدیت ۵۰۰ مگابایتی دریافت کرده‌اند. این آپدیت شماره‌ی نسخه‌ی بازی را به ۱.۱۱ می‌رساند و هیچ توضیحی هم جز «حل تعدادی باگ مختلف» ندارد.

پیشرفت سرعت لودینگ‌های بازی روی پلی‌استیشن ۴ در ابتدا توسط یکی از استریمرها مشاهده شد. «آنتونتی کالابرس» که مهارت بالایی در تمام کردن بازی‌ها با سرعت بالا دارد (در واقع Speedrun انجام می‌دهد)، همین امروز روی توییچ به صورت زنده مشغول انجام بازی بود که متوجه شد لودینگ‌ها بسیار سریعتر شده‌اند.

پس از آپدیت، لودینگ‌های یک دقیقه‌ای یا حتی بیشتر بازسازی لست آو آس به تنها چند ثانیه کاهش پیدا کرده‌اند. او در استریم خود می‌گوید که آن‌ها یک پلی‌استیشن ۴ معمولی با همان هارد دیسک دارند و اس‌اس‌دی روی آن نصب نکرده‌اند.

این استریمر پس از کشف این موضوع، توییتی کرد و نوشت:

«آپدیت ۱.۱۱ لست آو اس کاری کرده است که لودینگ‌ها اساسا روی پلی‌استیشن ۴ از بین رفته‌اند. هم روی هارد دیسک و هم روی اس‌اس‌دی. تمام بخش‌ها در لحظه لود می‌شوند و من توانسته‌ام ۱۹ ثانیه از زمان مبارزه با دیوید بکاهم.»

این‌طور که به نظر می‌رسد، استودیوی ناتی داگ حین آماده‌سازی بازسازی لست آو آس برای پلی‌استیشن ۵ به‌قدری بازی را بهینه‌تر از حالت اصلی خود کرده که این موضوع روی نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ هم تاثیری بزرگ داشته است. زمان لودینگ‌ها در مقایسه با بازی اصلی بسیار کمتر شده‌اند، آن هم روی پلی‌استیشن ۴ و با این روند، مشخصا لودینگی روی پلی‌استیشن ۵ وجود نخواهد داشت.

با این حال، می‌توانیم انتظار داشته باشیم تا به زودی، آزمایش‌ها و تست‌های مختلف بازی‌ها روی پلی‌استیشن ۵ منتشر شوند. سونی یکی دو روزی است که کنسول پلی‌استیشن ۵ را به خبرنگاران و نویسندگان صنعت بازی فرستاده است. هنوز حتی اجازه‌ی انتشار تصاویر از خود کنسول هم وجود ندارد، اما می‌دانیم که به تدریج محتواهای مختلف حول کنسول و چگونگی اجرای بازی روی آن از سوی خبرگزاری‌های مختلف منتشر خواهد شد.

نهایتا، به‌زودی خواهیم فهمید که آن آپدیت‌های گاد آو وار و فاینال فانتزی دقیقا چه پیشرفت‌هایی را به پلی‌استیشن ۵ آورده‌اند. بازی‌های دیگر سونی مثل لست آو آس ۲ یا گوست آو سوشیما هم ظاهرا قابلیت پشتیبانی از پلی‌استیشن ۵ را پیش از این در کدهای خود داشته‌اند. بدمان نمی‌آید چگونگی پیشرفت این بازی‌ها را هم روی کنسول جدید سونی مشاهده کنیم.

The post آپدیت جدید لست آو آس لودینگ‌های بازی را روی PS4 سریع‌تر می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala