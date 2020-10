به گزارش پردیس‌گیم، ما می‌دانیم که عناوین God of War، God of War 3 Remastered و Final Fantasy 7 Remake به تازگی یک به‌روزرسانی دریافت کرده‌اند که ظاهراً آن‌ها را برای پشتیبانی از PS5 آماده کرده است. به تازگی The Last of Us Remastered و محتوای داستانی الحاقی آن به‌روزرسانی جدیدی را دریافت کرده‌اند. این به‌روزرسانی جدید حدود 500 مگابایت است و در توضیحات آمده است که تعدادی از باگ‌ها و مشکلات را برطرف کرده است (همان توضیح پیش‌فرضی که برای اکثر به‌روزرسانی‌ها می‌نویسند) اما ظاهراً این همه‌ی ماجرا نیست.

به نقل از یک استریمر فعال در توییچ، این به‌روزرسانی جدید زمان‌های بارگذاری را به شدت کاهش داده است گویی که اصلاً وجود ندارند. و همه‌ی این‌ها بر روی PlayStation 4 محقق شده است چه شما از SSD استفاده کرده باشید و چه همان HDD خود کنسول. او این مورد را در استریم خودش به نمایش گذاشته است و از دیگران نیز خواسته است که این مورد را بررسی کنند.

این که این به‌روزرسانی برای آماده‌سازی و بهینه سازی برای PS5 عرضه شده باشد یا خیر، هنوز مشخص نیست اما چیزی که مبرهن است این است که پلی‌استیشن 4 نیز از این به‌روزرسانی بهره‌مند شده است و زمان‌های بارگذاری کاهش محسوسی پیدا کرده‌اند.

عنوان تحسين‌شده‌ی The Last of Us Remastered هم‌اکنون به صورت کاملاً انحصاری بر روی PS4 در دسترس است. کنسول نسل بعدی سونی یعنی PS5 نیز تا پایان این ماه عرضه جهانی خواهد شد.

خب دوستان نظرتان چیست؟ شما نیز این مورد و تغییر محسوس را در به‌روزرسانی جدید بازی مشاهده کرده‌اید؟ چگونه این بهبودها و پیشرفت‌ها بر روی هارد دیسک‌ها محقق شده‌اند؟ پیش از این نیز شاهد زمان‌های بارگذاری به شدت کوتاه در گوست آف سوشیما دیگر انحصاری PS4 بوده‌ایم. لطفاً با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

