گزارش؛ Sekiro: Shadows Die Twice یک به روز رسانی بزرگ دریافت خواهد کرد

پس از صحبت‌هایی که در ماه جولای درمورد به روز رسانی جدید شد، تا به امروز چیزی از Sekiro: Shadows Die Twice نشنیدیم. این آپدیت در 7 آبان ماه منتشر خواهد شد و تغییرات مربوطه برای نسخه‌ی Game of the Year Edition نیز اعمال می‌شوند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از dualshockers، این به روز رسانی رایگان شامل ویژگی‌ها و محتویات جدید زیادی می‌شود. Reflection of Strength به بازیکنان اجازه می‌دهد تا باری دیگر در مقابل باس‌هایی را که شکست داده‌اند قرار بگیرند. همچنین یک حالت دیگر به نام Gauntlets of Strength نیز به بازی اضافه خواهد شد که در آن می‌توانید پشت سر هم با باس‌های مختلف مبارزه کنید.

گزینه‌ی Remnants شیوه‌ای جدید برای به اشتراک گذاری تجربه‌تان به صورت آنلاین است. بازیکنان قادر خواهند بود 20 ثانیه از گیم پلی خود را ذخیره کرده و آن را در کنار پیغامی با سایرین به اشتراک بگذارند. طبق گفته‌های Push Square این طرز پیام گذاری می‌تواند تنوع خوبی در پیغام‌های سری Soulsborne باشد.

علاوه بر این‌ها، لباس‌های جدیدی به Sekiro: Shadows Die Twice اضافه می‌شوند. در Sculptor’s Idols، بازیکنان قادر خواهند بود از یک سری از تن پوش‌های جدید که پس از به اتمام رساندن بازی یا انجام کارهای خاص در حالت Gauntlets of Strength بازگشایی شده‌اند استفاده کنند.

این به روز رسانی به صورت رایگان و در تاریخ هفتم آبان در دسترس قرار می‌گیرد.

Sekiro: Shadows Die Twice هم اکنون برای PC، PS4 و Xbox One در دسترس است. هنوز درمورد اینکه قرار است بهبودی برای نسل بعد منتظر شود به میان نیامده ولی مطمئن هستیم که این بازی برای Xbox Series X|S و PS5 از قابلیت backward compatible پشتیبانی می‌کند. اگر هنوز این عنوان را تجربه نکرده‌اید، نسخه‌ی Game of the Year Edition احتمالاً بهترین گزینه برای شروعتان باشد.

منبع متن: pardisgame