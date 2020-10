عنوان The Outer Worlds اکنون برای Steam و GOG در دسترس است

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از gamingbolt، عنوان محبوب و موفق The Outer Worlds محصول استودیوی شناخته شده‌ی Obsidian Entertainment، پس از گذشت بیش از یک سال از عرضه‌ شدن خود بر روی رایانه‌های شخصی و بودن در انحصار فروشگاه Epic Games، اکنون در Steam و GOG نیز در دسترس است. به دلیل ورود این بازی به این دو فروشگاه، این عنوان برای علاقمندان به تهیه‌ی بازی تخفیفی 50 درصدی در هر دو فروشگاه ارائه می‌دهد. این عنوان نقش‌آفرینی پس از انتشار خود توانست نظرات مثبت بسیاری از منتقدین، جامعه‌ی بازیبازان و صد البته طرفداران این سبک بازی را به خود جلب کند و از لحاظ تجاری و فروش نیز موفق بود.

The Outer Worlds در آینده‌ای بسیار دور اتفاق می‌افتد، زمانی که ابر سرمایه‌دارها استعمار خود را به بالاترین حد رسانده و حال ادعای تصاحب بر کل سیارات را دارند. شما به عنوان شخصیت Stranger، یکی از خدمه کشتی مستعمره Hope بازی می‌کنید و به بررسی و گشت و گذار در The Halycon System می‌پردازید. طولی نمی‌کشد که شخصیت Stranger در امور The Board، گروهی از شرکت‌های بزرگ، وارد شده و داستان بازی به همین شکل روایت می‌شود.

این اتفاق راه را برای کمک به Denizens Of Halcyon هموار می‌کند، اگرچه ممکن است تأثیر انتخاب‌های هر بازیباز و عواقب آن همیشه واضح نباشد. اما در هر حال و به عنوان یک بازی تیراندازی اول شخص و نقش‌آفرینی، بازیکنان می‌توانند با استفاده از رویکردهای مختلف برای حل مشکلات، ویژگی‌ها و امتیازات شخصیت خود را در طول بازی شخصی‌سازی کنند. به طور کلی، اگر هنوز این عنوان را تجربه نکرده‌اید و از طرفداران بازی بسیار محبوب Fallout: New Vegas هستید، احتمالا از تجربه‌ی The Outer Worlds نیز لذت خواهید برد.

عنوان The Outer Worlds اکنون برای پلتفرم‌های Xbox One ، PS4 و Nintendo Switch نیز موجود است.

منبع متن: pardisgame