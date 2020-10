به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از dualshockers، مانند بسیاری از عناوین نسل فعلی، عنوان محبوب Gears 5 یکی از آخرین عناوینی است که اعلام کرده این بازی چیزهای جدیدی را برای علاقه‌مندان و در پلتفرم‌های Xbox Series X ، Series S و PC به ارمغان می‌آورد.

از تاریخ 10 نوامبر، یعنی تاریخ عرضه‌ی جهانی کنسول‌های جدید Xbox، عنوان Gears 5 بخش New Game+ به همراه دو درجه‌ی سختی جدید را به بازی اضافه می‌کند. درجه‌ی سختی Inconceivable، سخت ترین درجه‌ی بازی و مبارزات است و علاوه بر این، یک درجه سختی Ironman نیز وجود دارد که در آن بازی را با همان وضعیت و سختی Inconceivable انجام می‌دهید، با این تفاوت که اگر بمیرید باید کل بازی را دوباره و از ابتدا شروع کنید. اسکین‌هایی که بازیکنان قبلاً برای شخصیت‌های Kait ، Del و JD به دست آورده‌اند، همراه با اسکین اسلحه‌های مختلف در این بخش داستانی قابل استفاده خواهد بود. کسانی که حالت New Game+ را بازی می‌کنند از همان ابتدای بازی به تمام ارتقاها و پیشرفت‌های گذشته که Jack آن‌ها را ذخیره کرده است دسترسی خواهد داشت.

مسلماً عجیب‌ترین و در عین حال جالب‌ترین ویژگی که در به روزرسانی نسل بعدی ارائه می‌شود، تبدیل شدن شخصیت ماركوس فنیكس ​​به بازیگر و ورزشکار مطرح یعنی Bautista است. این شخصیت معروف در ابتدا در بخش چند نفره بازی Gears 5 همکاری داشت و اکنون استودیوی The Coalition او را به عنوان اسکینی به بخش داستانی اضافه می‌کند. باوتیستا به خاطر تمایل به بازی در نقش ماركوس فنیكس در یك فیلم سینمایی لابو اکشن Gears of War مشهور و شناخته شده است و طبق گفته Zoe Curnoe، تهیه كننده عنوان، این تلاش برای تحقق بخشیدن به آن رویا به بهترین وجهی است كه تیم سازنده می‌تواند داشته باشد. علاوه بر وجود یک اسکین از او در این بازی، صدای کاملی از باوتیستا در نقش مارکوس فنیکس نیز وجود دارد. با وجود اینکه این جابه‌جایی برای چهره‌ی شخصیت افسانه‌ای مارکوس فینیکس ممکن است برخی از طرفداران را متعجب و ناراحت کند، اما تلاش استودیوی The Coalition برای انجام این کار بسیار قابل توجه است.

جدا از این مورد، کنسول‌های Xbox Series X و Series S از اجرا به صورت 120 فریم در ثانیه در بخش چند نفره بازی پشتیبانی خواهند کرد، در حالی که محدودیت فریم‌ریت کات‌سین‌های بازی در بخش داستانی از 30 به 60 فریم در ثانیه رسیده است. سرانجام، Gears 5 یک DLC داستانی به نام "Hivebusters" را در اواخر ماه دسامبر امسال منتشر خواهد کرد. به نظر می‌رسد DLC ذکر شده دارای سه عضو Team Scorpio در حالت فرار بازی Gears 5 است، اما هنوز چیزی در این مورد تأیید نشده است.

برای کسانی که قصد ارتقا کنسول خود به سخت افزار Xbox جدید را ندارند، تمام محتواها و موارد جدید در اختیار دارندگان Xbox One نیز قرار خواهد گرفت. تنها هدیه‌هایی که وجود نخواهد داشت افزایش FPS در بخش کمپین و چند نفره است.

منبع متن: pardisgame