چندی پیش به صورت رسمی مشخص شد که در بازی Far Cry 5 شاهد برج‌های رادیویی نخواهیم بود. همچنین شرکت یوبی‌سافت اعلام کرد که اقدام به حذف قابلیت نقشه کوچک (Mini-Map) از این بازی کرده است. به تازگی وب‌سایت گیمینگ‌بولت مصاحبه‌ای را بر سرپرست نویسندگان این عنوان یعنی درو هولمز (Drew Holmes) ترتیب داده است […]

چندی پیش به صورت رسمی مشخص شد که در بازی Far Cry 5 شاهد برج‌های رادیویی نخواهیم بود. همچنین شرکت یوبی‌سافت اعلام کرد که اقدام به حذف قابلیت نقشه کوچک (Mini-Map) از این بازی کرده است. به تازگی وب‌سایت گیمینگ‌بولت مصاحبه‌ای را بر سرپرست نویسندگان این عنوان یعنی درو هولمز (Drew Holmes) ترتیب داده است که وی در جریان آن، دلایل این تصمیم‌های اشاره شده یوبی‌سافت را تشریح کرده است.

هولمز در خصوص این قضیه اینطور اظهار داشت:

من فکر می‌کنم که این [تصمیم] به افزایش اکتشاف در بازی کمک می‌کند. من فکر می‌کنم که ریتم اصلی شما در دو بازی Far Cry 3 و Far Cry 4 به این ترتیب بود که «تنها راهی که بفهمم باید چه کاری در این منطقه بکنم این است که از یک برج بالا رفته و دکمه مربوطه را بفشارم و تمام این موارد ظاهر خواهند شد». ما واقعاً می‌خواستیم که بر روی کاوش در منطقه و ایجاد این حس «من از اینکه چه کاری می‌خواهم انجام دهم یا کجا بروم مطمئن نیستم» تمرکز کنیم.

هولمز ادامه داد:

من فکر می‌کنم زمانی که شما در یک بازی در محیطی آشنا مانند مونتانا قرار بگیرید، ما می‌خواهیم که این وضع را با «باید در این وضعیت چه چیزی انجام دهم»، مقایسه کنیم. من می‌خواهم که به آنجا بروم و ببینم که آیا آن‌ها کاری را انجام می‌دهند یا خیر. یا به شهر بروم و ببینم که آیا چیزی در آنجا وجود دارد یا خیر. بنابراین هدف اصلی از خلاص شدن از برج‌ها این بود که راهی بیابیم تا بازیکنان مجبور به ارتباط با مردم و محیط اطرافشان شود. همه چیز به طور خلاقانه شکل می‌گیرد و مثلاً اگر شهری وجود داشته باشد حتماً یک پمپ بنزین نیز در آن وجود دارد. بنابراین همه چیز همانند یک دنیای قابل باور است.

هولمز در ادامه در خصوص حذف قابلیت نقشه کوچک از این نسخه برای اولین بار در این سری محبوب سخن گفت و ابراز داشت:

حذف قابلیت نقشه کوچک به این خاطر است که شما از گوشه کوچک صفحه نمایش خود کاری را آغاز نخواهید کرد و نخواهید گفت «چه چیزی در این جهان جدید است؟». شما در واقع باید به جهان اطراف خود توجه داشته باشید و اطمینان حاصل کنید که وجه مربوط به هنر کارهای خوبی انجام می‌دهد تا مطمئن شوید که نشانه‌های خوبی برای هدایت شما وجود دارند. به این ترتیب خود بازی شما را به جایی که باید بروید هدایت می‌کند و بیشتر این جملات را می‌گوئید که «من کجا می‌خواهم بروم؟» یا «امروز باید چه کاری را انجام دهم؟».

ایده آزاد گذاشتن بازیکنان و فراهم ساختن امکانات و شرایط کافی جهت کاوش بیشتر در محیط بسیار امری دلگرم‌کننده و امیدوارکننده است. همانطور که بازی موفق The Legend of Zelda: Breath of the Wild توانست با تکیه بر کاوش در محیط لحظات شگفت‌انگیزی برای بازیکنان به ارمغان آورد. به نظر می‌رسد که بازی Far Cry 5 با حذف قابلیت نقشه کوچک یک گام رو به جلو برای تحقق این مهم برداشته است.

بازی Far Cry 5 در تاریخ سه‌شنبه ۸ اسفند ماه (۲۷ فوریه ۲۰۱۸) برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه و منتشر خواهد گردید.

منبع متن: gamefa