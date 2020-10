نیتن دریک را در فیلم آنچارتد ببینید

مدت بسیاری زیادی است که سونی وعده‌ی ساخت فیلمی از سری بازی آنچارتد داده بود. با تمام فراز و نشیب‌هایی پروژه‌ی ساخت این فیلم و همچنین شکست‌های متوالی فیلم‌های ساخته‌ شده از بازی‌های ویدیویی، سونی همچنان برای ساخت این فیلم مصمم است و اکنون بالاخره کار جدی روی آن را به‌صورت رسمی شروع کرده است.

تاریخ اکران فیلم آنچارتد برای ۲۵ تیر ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده.

باورش سخت است که بالاخره بعد از مدت‌ها و پس از سپری شدن ۱۰ سال از مرحله‌ی پیش‌تولید و همچنین تغییر ۷ کارگردان، بالاخره نوبت به ساخت فیلم آنچارتد رسیده و فیلم‌برداری این فیلم به‌صورت جدی آغاز شده است. در این سال‌ها، افرادی همچون تراویس نایت، دن تراختنبرگ، شان لوی، ست گوردون، نیل برگر و دیوید او راسل هر کدام برای مدتی به این پروژه پیو‌سته‌ بودند و در نهایت آن را ترک گفتند اما بالاخره تقدیر به هفتمین کارگردان انتخاب‌شده یاری رساند و روبن فلیشر که سابقه‌ی کارگردانی Zombieland و Venom را هم در کارنامه‌ی خود دارد، کارگردانی فیلم آنچارتد را بر عهده گرفت.

هرچند در این میان‌ چند کارگردان عوض شد، اما از مدتی قبل اعلام شده بود که مرد عنکبوتی این‌ روزهای هالیوود یعنی تام هالند قرار است در نقش نیتن دریک جوان ایفای نقش کند. اکنون با شروع فیلم‌برداری فیلم، اولین تصویر تام هالند در نقش نیتن دریک منتشر شده که نمایی تقریباً آشنا از شخصیت اصلی و محبوب سری بازی آنچارتد را به طرفداران نشان می‌دهد. هالند این تصویر جدید را در اینستاگرام خود به اشتراک گذاشت تا طرفداران بتوانند برای اولین بار او را در سیمای نیتن دریک ببینند. همان‌طور که در گذشته هم گفته شده بود، در این فیلم قرار است با نیتن دریک جوان‌تری نسبت به بازی‌ها همراه شویم اما در این تصویر نکته‌ی جالب‌توجه و آشنای دیگری برای طرفداران سری بازی‌های آنچارتد وجود دارد. لباس نیتن دریک در این تصویر منتشر شده، شباهت نسبتاً زیادی به لباس نیتن دریک در بازی آنچارتد ۳ دارد که تا حدی می‌تواند خاطرات برخی از طرفداران را از آن بازی زنده کند. در کنار تام هالند، حضور مارک والبرگ در نقش سالی هم در این فیلم تائید شده است.

علاوه بر این، تصویر دیگری هم منتشر شده که در آن نولان نورث، صداپیشه و بازیگر نیتن دریک در سری بازی‌های آنچارتد، در محل فیلم‌برداری این فیلم به چشم می‌خورد. حتی در یک تصویر، نولان نورث رو به روی هالند ایستاده و با او درباره‌ی موضوعی گفتگو می‌کند. البته، هالند و نورث هر دو در توییتر از این دیدار و گفتگویشان خبر دادند و آن را خوشایند دانستند. هیچ چیزی مشخص نشده اما اکنون این سؤال می‌تواند پیش بیاید که آیا نولان نورث در فیلم آنچارتد حضور افتخاری و کوتاهی خواهد داشت؟ با توجه به اطلاعات فعلی، برای این موضوع باید صبر پیشه کنیم و منتظر بمانیم. حتی چندی پیش نیل دراکمن، کارگردان آنچارتد ۴ و یکی از نویسندگان آنچارتد ۲، به مکان فیلم‌برداری این اثر رفته و با عوامل آن دیدار کرده بود.

در حال حاضر تاریخ اکران فیلم آنچارتد برای ۲۵ تیر ۱۴۰۰ (۱۶ ژوئیه ۲۰۲۱) برنامه‌ریزی شده است اما با وضع فعلی ادامه‌دار ویروس کووید ۱۹ و شرایط کنونی جهان هر احتمالی مبنی بر تأخیر مجدد در اکران فیلم وجود دارد.

[بروزرسانی]

مارک والبرگ که قرار است نقش «سالی» را در فیلم بازی کند، تصویری در اینستاگرام خود منتشر کرده است که نمایانگر گریم او در این نقش است. می‌توانید این تصویر را در ادامه ببینید.

