شرکت سونی اعلام کرد که قرار است از طریق بروزرسانی‌های نرم‌افزاری، عملکرد فن کنسول پلی‌استیشن ۵ را به مرور زمان بهینه‌تر کند. این بهینه‌سازی‌ها به کمک اطلاعات جمع‌آوری شده از کاربران انجام خواهند شد.

این آپدیت‌ها کمک می‌کنند دارندگان این کنسول بهترین تجربه‌ی ممکن را داشته باشند.

کنسول‌های نسل نهم کم‌تر از یک ماه بعد عرضه خواهند شد و سازنده‌های این کنسول‌ها، یعنی شرکت‌های سونی و مایکروسافت روزبه‌روز اطلاعات جدیدی از آن‌ها منتشر می‌کنند. یکی از مشکلات بزرگ سیستم خنک‌کننده‌ی کنسول پلی‌استیشن ۴، فن پر سروصدای این کنسول است که هنگام اجرای بازی‌های سنگین، برای بسیاری از بازی‌کنان آزاردهنده می‌شود.

جدیدترین خبر مربوط به پلی‌استیشن ۵ از امکان تعیین تنظیمات جدید برای فن این کنسول از طریق بروزرسانی‌های نرم‌افزاری می‌گوید. این آپدیت‌ها کمک می‌کنند دارندگان این کنسول بهترین تجربه‌ی ممکن را داشته باشند و با مشکلاتی مشابه با دردسر‌های فن کنسول پلی‌استیشن ۴ برخورد نکنند.

اطلاعات مورد نیاز برای این بروزرسانی‌ها از طریق سه سنسور نصب شده روی برد اصلی این کنسول و یک سنسور نصب شده روی پردازنده‌ی مجتمع این کنسول که شامل پردازنده‌ی اصلی و پردازنده‌ی گرافیکی است، به دست خواهند آمد. شرکت سونی بر اساس دمای قطعات کنسول پلی‌استیشن ۵ حین فعالیت‌های مختلف، بهترین حالت برای فعالیت فن این کنسول را در نظر خواهد گرفت. لازم به ذکر است که تعیین سرعت فن به صورت پویا اصلا چیز جدیدی نیست و سرعت فن بسیاری از قطعات سخت‌افزاری با توجه به دمای آن‌ها مشخص خواهد شد. شرکت سونی قرار این تکنولوژی را یک قدم جلو‌تر ببرد که سخت‌افزار این کنسول در بهینه‌‌ترین حالت ممکن فعالیت کند.

البته این اتفاق خطرات امنیتی هم دارد زیرا می‌تواند یک حفره‌ی امنیتی باشد. این که اشخاص خرابکار آپدیت‌های جعلی را به جای آپدیت اصلی سونی روی این کنسول نصب کنند و عملکرد این کنسول را مختل کنند اصلا غیرممکن نخواهد بود.

سخت‌افزار داخل PS5 را تمام و کمال در این ویدیو ببینید

کنسول پلی‌استیشن ۵ یک فن دوطرفه‌ی ۱۲۰ میلی‌متری با عرض ۴۵ میلی‌متر دارد. به گفته‌ی شرکت سونی خود سخت‌افزار فن این کنسول در مقایسه با فن کنسول پلی‌استیشن ۴ کم صدا‌تر است.

پلی‌استیشن ۵ در تاریخ ۱۲ نوامبر (۲۲ آبان) عرضه خواهد شد. این کنسول دو نسخه با قیمت‌های ۵۰۰ و ۴۰۰ دلار دارد که نسخه‌ی ارزان‌تر فاقد سخت‌افزار خواندن دیسک‌های فیزیکی است و فقط بازی‌های دیجیتالی را اجرا می‌کند.

منبع: یوروگیمر

منبع متن: digikala