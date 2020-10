استودیو «آرک سیستم ورکس» اخیراً در صفحه‌ی ویژه‌ی پیش‌خرید بازی Guilty Gear: Strive سؤالات رایج و متداولی که ممکن استبرای طرفداران پیش بیاید را مطرح کرده و به آن‌ها پاسخ داده است. در این میان، جزییات جالبی از بازی و نحوه‌ی اجرای آن روی پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۵ به چشم می‌خورد.

نسخه‌ی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۵ قابلیت کراس پلی خواهند داشت.

شاید مهم‌ترین نکته میان تمامی پرسش‌ها، تائید ارتقای رایگان نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ بازی Guilty Gear: Strive به نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ و همین‌طور قابلیت کراس پلی برای این دو پلتفرم بوده است. بااین‌حال، نکات زیادی در این اطلاعات جدید بیان شده که خواندن آن‌ها برای طرفداران این مجموعه خالی از لطف نیست.

درباره‌ی قابلیت کراس پلی، مشخص شده که نسخه‌ی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۵ قابلیت کراس پلی خواهند داشت یعنی بازیکنان این دو کنسول می‌توانند با یکدیگر بازی کنند. هرچند نسخه‌ی دستگاه آرکید یا نسخه‌ی رایانه‌های شخصی که از طریق استیم منتشر می‌شود، از این ویژگی پشتیبانی نخواهند کرد. این یعنی افرادی که روی کنسول‌ها بازی می‌کنند نمی‌توانند با افرادی که روی رایانه‌های شخصی به تجربه‌ی بازی پرداخته‌اند، بازی کنند و فقط این قابلیت میان دو کنسول گفته‌شده برقرار است.

طبق این اطلاعات جدید، مشخصاً نسخه‌ی خریداری شده برای پلی‌استیشن ۴ به‌صورت معمولی و عادی از طریق قابلیت پشتیبانی بازی‌های نسل قبل در کنسول پلی‌استیشن ۵ اجرا خواهد شد.بااین‌وجود، تجربه در این حالت تفاوتی با نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ نخواهد داشت و نهایتاً می‌توانید با رزولوشن ۱۰۸۰ آن را بازی کنید.بااین‌حال، جای نگرانی وجود ندارد چرا که ارتقا رایگانی برای تبدیل نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ به پلی‌استیشن ۵ وجود دارد. نسخه‌های مخصوص پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۵ هرچند از نظر محتوا یکسان هستند اما از نظر رزولوشن و مدت‌زمانبارگذاری متفاوت خواهند بود. یعنی اگر شما بازی Guilty Gear: Strive را به‌صورت فیزیکی یا دیجیتالی برای پلی‌استیشن ۴ خریداری کرده باشید، می‌توانید با به‌روزرسانی رایگانی که برای بازی منتشر خواهد شد، آن نسخه را به نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ ارتقا دهید و از مزایای آن بهره ببرید. طبیعتاً نسخه‌ی فیزیکی در پلی‌استیشن ۵ دیجیتال (بدون دیسک درایو) قابل ارتقا نخواهد بود.

سازندگان تضمینی برای قابل‌استفاده بودن دسته‌های آرکید در هنگام بازی با کنسول نداده‌اند و آن را به سونی محول کرده‌اند. همچنین اعلام شده که نسخه‌ی آلتیمیت ادیشن و حتی نسخه‌ی ارلی اکسس بازی Guilty Gear: Strive در استیم در دسترس نخواهند بود. از آن‌سو مشخص شده که محتوای قابل دانلود بازی میان پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۵ با استفاده از اکانت PSN قابل‌انتقال است.

«آرک سیستم ورکس» اعلام کرده که نسخه‌ی ارلی اکسس بازی از تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ آغاز می‌شود، این نسخه شامل تمام حالت‌های آفلاین، ۱۳ شخصیت و همین‌طور مقدمه‌ی بخش داستانی بازی خواهد بود. ارلی اکسس بازی با خریدن نسخه‌ی آلتیمیتقابل‌دسترسی خواهد بود. بااین‌حال، نسخه عادی بازی Guilty Gear: Strive در زمان عرضه تمامی حالت‌های گفته‌شدهبه‌اضافه حالت‌های آنلاین، و تمام بخش داستانی و همین‌طور تمام شخصیت‌های بازی که در مجموع ۱۵ شخصیت هستند در بر خواهد داشت. هفته‌ی گذشته شخصیت جدیدی برای بازی معرفی شد و قرار است یک شخصیت دیگر هم در آینده برای این نسخه معرفی شود تا هر ۱۵ شخصیت بازی مشخص گردند.

بازی Guilty Gear: Strive در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ برای پلی‌استیشن ۵، پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی (از طریق استیم) منتشر خواهد شد. نسخه‌ی آلتیمیت در تاریخ ۱۷ فروردین با شرایط ذکر شده در حالت ارلی اکسس عرضه خواهند شد و در ۲۰ فروردین با یک به‌روزرسانی رایگان از حالت ارلی اکسس بیرون خواهند آمد.

