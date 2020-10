چندی پیش و در جریان رویدادی که سونی برای نمایش‌ بازی‌های پلی‌استیشن ۵ برگزار کرده بود، نسخه‌ی ویژه‌ی بازی «دویل می کرای ۵» با نام Devil May Cry 5 Special Edition معرفی شد؛ نسخه‌ای که در آن شخصیت ورجیل هم به شخصیت‌های قابل بازی اثر اضافه شده است.

هرچند مشخص شده بود که این نسخه برای کنسول‌های نسل بعدی بهینه‌سازی شده و از ویژگی‌های آن‌ کنسول‌ها استفاده می‌کند، اما اطلاعات بیش‌تری از جزییات حالت‌های مختلف گرافیکی آن در دسترس نبود. اکنون بر اساس اطلاعات جدید منتشر شده، می‌دانیم که این نسخه از چند حالت گرافیکی مختلف پشتیبانی می‌کند.

ویلیام یاگی-بیکن، مدیر پلتفرم‌های دیجیتال و بازاریابی شرکت کپکام، به‌تازگی در پستی در فوروم ResetEra تابید کرده است که بازی Devil May Cry 5 Special Edition در چند حالت و با رزولوشن و نرخ‌ فریم مختلفی قابل بازی خواهد بود و دارای تنظیمات متفاوتی است.

به‌صورت کلی، چهار حالت مختلف تاکنون برای بازی Devil May Cry 5 Special Edition تایید شده است. اگر تنظیمات گرافیکی ری تریسینگ (رهگیری پرتو) را فعال کنید، دو حالت مختلف وجود خواهد داشت.

حالت اول، اجرای بازی با رزولوشن ۴K و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه و حالت دوم، اجرا بازی با رزولوشن ۱۰۸۰ و نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه خواهد بود. با این حال، اگر تنظیمات گرافیکی ری تریسینگ را غیرفعال کنید دو حالت دیگر هم در دسترس شما قرار می‌گیرد. در حالت اول، بازی با رزولوشن ۴K و نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه قابل ‌اجرا خواهد بود. هنوز رزولوشن حالت دوم مشخص نشده اما گفته شده که در این حالت نرخ فریم تا ۱۲۰ فریم بر ثانیه قابل ارتقا است. انتخاب میان این چند حالت مختلف به مخاطب آزادی عمل می‌دهد تا میان این حالت‌ها بهترینگزینه‌ را برای خود انتخاب کند.

بازی Devil May Cry 5 Special Edition قرار است به‌صورت دیجیتالی در تاریخ ۲۰ آبان برای ایکس باکس سری ایکس/ سری اس و در تاریخ ۲۲ آبان برای پلی‌استیشن ۵ منتشر شود. البته، نسخه‌ی فیزیکی این بازی هم مدتی بعد و در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۹ برای پلتفرم‌های گفته‌شده منتشر خواهد بود.

