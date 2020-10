شرکت الکترونیک آرتز (EA)‌ اعلام کرد که نسخه‌ی استیم بازی ایپکس لجندز در تاریخ ۴ نوامبر (۱۴ آبان) همراه با فصل هفتم این بازی، عرضه خواهد شد. پیش از این، نسخه‌ای از این بازی برای کنسول نینتندو سوییچ به هدف عرضه‌ی هم‌زمان با نسخه‌ی استیم این بازی معرفی شده بود که مطلع شدیم انتشار آن به تعویق افتاده و برای تجربه‌ی آن بازی باید تا سال ۲۰۲۱ منتظر بمانیم.

بازی ایپکس لجندز موفق شده در مدت زمان یک و خورده‌ای سالی که از عرضه‌ی آن می‌گذرد، به یکی از محبوب‌ترین بازی‌های شرکت الکترونیک آرتز تبدیل شود. بازی ایپکس لجندز در سبک بتل رویال ساخته شده. همان سبکی که چند ده بازی‌کن را در یک جزیره به جان هم می‌اندازد و با کوچک کردن محدوده‌ی بازی، تعداد مبارزان را کم‌تر و کم‌تر می‌کند تا در نهایت تنها یک برنده از این نبرد جان سالم به در ببرد. با این که بازی ایپکس لجندز از بازی‌های اول این سبک نوپا محسوب نمی‌شود اما با افزودن ویژگی‌هایی مخصوص مانند گیم‌پلی سریع و برق‌آسای استودیوی «ریسپاون» (Respawn) و شخصیت‌هایی که هر کدام قدرت مخصوص دارند طرفداران زیادی جذب کرده.

اگر از بازی‌کنان این بازی روی پلتفرم کامپیوترهای شخصی باشید می‌دانید که تنها گزینه‌ی شما برای بستر تجربه‌ی این بازی، نرم‌افزار اختصاصی بازی‌های شرکت الکترونیک آرتز، یعنی «اوریجین» (Origin) است. خوشبختانه مدتی است که شرکت الکترونیک آرتز بازی‌های خود را برای فروشگاه «استیم» (Steam) که بزرگ‌ترین فروشگاه بازی‌های ویدیویی برای کامپیوترهای شخصی محسوب می‌شود نیز منتشر می‌کند.

با وجود این که بازی ایپکس لجندز هنوز از طریق پلتفرم استیم قابل دسترس نیست اما چندی پیش شرکت الکترونیک آرتز از قرار گرفتن این بازی در لیست بازی‌های این شرکت برای استیم خبر داد. حالا تاریخ عرضه‌ی این بازی هم مشخص شده و قرار است همراه با فصل هفتم، این بازی از استیم نیز قابل دریافت و اجرا باشد. نسخه‌ی استیم بازی ایپکس لجندز آیتم‌هایی مرتبط با بازی‌های شرکت «ولو» (Valve)، مالک استیم دارد. با وارد شدن به این بازی از طریق فروشگاه استیم می‌توانید آویزان کردنی‌هایی مرتبط با بازی‌های «نیمه‌جان» (Half-Life) و «پورتال» (Portal) برای اسلحه‌های این بازی دریافت کنید.

همانند اکثر بازی‌های آنلاین سرویس محور که به عرضه‌ی مکرر محتوای جدید نیاز دارند، بازی ایپکس لجندز هم محتوای جدید خود را در قالب فصل‌های این بازی عرضه می‌کند. در حال حاضر این بازی در فصل ششم به سر می‌برد. در هر فصل جدید، بخش‌های تازه‌ای مانند نقشه‌های جدید و شخصیت‌های قابل بازی جدید که «افسانه» (Legend) نام دارند به بازی افزوده می‌شوند. بر اساس اطلاعات لو رفته، در فصل هفتم این بازی قرار است افسانه‌ی مونث جدیدی به نام «هورایزن» (Horizon) که دانشمندی اسکاتلندی است به این بازی اضافه شود.

از سویی دیگر علاوه بر نسخه‌ی استیم، عرضه‌ی نسخه‌ای برای کنسول نینتندو سوییچ از بین بازی در نظر گرفته شده بود. متاسفانه به دلیل شرایط کاری سخت ناشی از قرنطینه، این نسخه‌ی بازی که قرار بود هم‌زمان با نسخه‌ی استیم عرضه شود تاخیر خورده و تا سال ۲۰۲۱ نمی‌توانیم این نسخه را تجربه کنیم.

دو نسخه‌ی جدید بازی ایپکس لجندز نیز از قابلیت بازی کردن با بازی‌کنان دیگر پلتفرم‌ها که اصطلاحا «کراس پلی» (Cross Play) نامیده می‌شود پشتیبانی می‌کنند. البته دارندگان نسخه‌ی استیم تنها می‌توانند با بازی‌کن‌های نسخه‌ی اورجین بازی کنند و برای حفظ تعادل بازی، ورود به سرور‌های کنسولی ممکن نیست. بازی‌کنان نسخه‌ی نینتندو سوییچ می‌توانند به همراه بازی‌کن‌های دیگر کنسول‌ها بازی کنند. در صورتی که بازی‌کنان کنسولی و کامپیوتری قصد بازی‌کردن با یکدیگر را داشته باشند، تیم آن‌ها به سرور‌های مخصوص نسخه‌ی کامپیوتری این بازی منتقل می‌شود.

نسخه‌ی مخصوص استیم بازی ایپکس لجندز در تاریخ ۴ نوامبر (۱۴ آبان) همراه با فصل هفتم این بازی عرضه خواهد شد. همچنین انتشار این بازی برای کنسول نینتندو سوییچ تا ۲۰۲۱ عقب افتاده. هم‌اکنون می‌توانید بازی ایپکس لجندز را به رایگان برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر‌های شخصی از طریق اورجین دریافت کنید.

