به گزارش پردیس‌گیم، وقتی PS5 در اواخر این ماه عرضه شود، قابلیت پشتیبانی از تمام بازی‌های PS4 را خواهد داشت. البته به جز موارد انگشت شمار و جزئی که تعدادی از آنان نیز قرار است با به‌روزرسانی پشتیبانی شوند. بیشتر این بازی‌ها از عملکرد بهتری بر روی PS5 برخوردار خواهند شد و از قدرت این سخت‌افزار جدید بهره‌مند می‌شوند. زمان زیادی تا عرضه‌ی PS5 باقی نمانده و به نظر می‌رسد سونی به صورت مخفیانه و زیرکانه اقدام به آماده‌سازی عناوین شاخص PS4 برای پشتیبانی هر چه بهتر از PS5 کرده است.

بازی The Last of Us Remastered همین تازگی یک به‌روزرسانی دریافت کرده است که ظاهراً زمان‌های بارگذاری بازی را از حوالی یک دقیقه به تنها 14 ثانیه رسانده است. God of War (2018), God of War 3 و Until Dawn نیز به‌روزرسانی مشابه دریافت کرده‌اند و به تبع آن زمان‌های بارگذاری آن‌ها نیز کاهش یافته است. Concrete Genie نیز گویا به تازگی یک به‌روزرسانی مخصوص دریافت کرده است.

این‌ها همه اطلاعات رسمی بود، اما کاربران نیز اطلاعات جالبی در اختيار گذاشته‌اند. بازی‌های Astro Bot Rescue Mission, Everybody’s Golf VR, Marvel’s Spider-Man و PSVR Worlds نیز به‌روزرسانی جدید دریافت کرده‌اند. همچنين این‌که بازی Final Fantasy 7 Remake نیز به صورت غیر منتظره یک به‌روزرسانی دریافت کرده است.

هیچکدام از این‌ به‌روزرسانی‌ها توسط سونی تأیید نشده است که برای پشتیبانی و هماهنگی با PS5 بوده باشند، اما به عنوان مثال God of War 3 پس از سال‌ها یک به‌روزرسانی جدید دریافت کرده است که همزمانی آن خیلی تصادفی به نظر نمی‌رسد.

به هر حال ما می‌دانیم که عناوین شاخص PS4 و واقعیت مجازی قرار است از نرخ فریم بهتر و عملکرد بالاتری بر روی PS5 بهره‌مند شوند و همچنین برخی از آن‌ها از قابلیت‌های جدید رابط کاربری PS5 برخوردار خواهند شد.

همانطور که می‌دانید سونی اخيراً اقدام به ارسال کنسول‌هایی به افراد سرشناس و اهل رسانه کرده است که بدون شک در آینده اخبار بیشتری از جانب آن‌ها خواهد رسید. منتظر اخبار بیشتر در این خصوص از طرف پردیس‌گیم باشید.

خب دوستان نظرتان چیست؟ به جز موارد اشاره شده، بازی دیگری هم بوده است که کاهش زمان‌های بارگذاری آن را اخيراً احساس کرده باشید؟ لطفاً با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame