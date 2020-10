بازی Bloodstained: Ritual of the Night در راه iOS و Android

به گزارش پردیس‌گیم، عنوان تحسين‌شده‌ی استودیو ArtPlay یعنی Bloodstained: Ritual of the Night شاید عرضه‌ی موفق و ایده‌آلی بر روی نینتندو سوئیچ را تجربه نکرده باشد. که البته به لطف به‌روزرسانی‌های متعدد اوضاع بهتر شده است. اما به هرحال به زودی قرار است راه‌های بیشتری برای تجربه‌ی این بازی متروییدوانیا در اختیار داشته باشید. نسخه‌ی تلفن‌های همراه این بازی قرار است با مشارکت و نشر NetEase Games در دسترس علاقه‌مندان قرار بگیرد و از زبان‌های انگلیسی، ژاپنی، کره‌ای، اسپانیایی، آلمانی و غیره پشتیبانی کند.

تاریخ عرضه‌ای به جز "به زودی" برای بازی ذکر نشده است. خبر خوش این‌که نه تنها کنترل بازی قرار است برای تلفن‌های همراه بهینه شود بلکه رابط کاربری بازی و نشان‌ها و دیگر بخش‌ها نیز قرار است برای تلفن‌های همراه بهینه شوند به علاوه‌ی اینکه سیستم جدید Achievements نیز تعبیه خواهد شد. شما در این بازی می‌توانید انتظار 107 سلاح، 23 مهارت مخصوص سلاح و بیش از 120 نوع دشمن و غولآخر را داشته باشید. این که قرار است بخش‌هایی از بازی در این نسخه حذف شود معلوم نیست.

همچنین چندین دکمه‌ی جدید برای انجام راحت‌تر فرمان‌های بازی قرار است جایگذاری شود. منتظر اطلاعات بیشتر در آینده باشید. در همین راستا بازی Bloodstained: Ritual of the Night هم‌اکنون برای پلتفرم‌های Xbox One, PS4, Nintendo Switch و کامپیوتر در دسترس می‌باشد.

خب دوستان نظرتان چیست؟ از طرفداران این سبک بازی‌ها هستید؟ لطفاً با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame