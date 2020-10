زمان انتشار و قیمت DLC بازی Devil May Cry 5 برای نسل فعلی مشخص شد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از gamingbolt، عنوان Devil May Cry 5: Special Edition به زودی به بازار عرضه می‌شود، درحالیکه محتوای کاملاً جدیدی از حالت Turbo جدید گرفته تا درجه‌ی سختی جدید Legendary Dark Knight را به همراه خواهد داشت. با این حال، برجسته ترین مورد در بین تغییرات اضافه شده شخصیت Vergil است که این بار در تمام بخش داستانی، Bloody Palace و Void یک شخصیت قابل بازی خواهد بود.

با این حال، اضافه شدن شخصیت محبوب Vergil مختص نسل بعدی نخواهد بود. نسخه‌ی Special Edition در PS4 ، Xbox One و PC به عنوان DLC به بازی اضافه خواهد شد و اکنون، Capcom زمان عرضه‌ی رسمی آن را، که در تاریخ 15 دسامبر و حدود یک ماه پس از عرضه‌ی نسخه‌ نسل نهمی بازی است_ تأیید کرده است. هزینه‌ی این DLC برای پلتفرم‌های نسل هشتمی 4.99 دلار / 4.99 یورو / 3.99 پوند خواهد بود.

نسخه‌ی استاندارد Devil May Cry 5 برای PS4 ، Xbox One و PC در دسترس است، در حالی که نسخه‌ی Special Edition بازی برای PS5 و Xbox Series X / S و در ماه نوامبر منتشر خواهد شد. نکته‌ی جالب این است که شرکت Capcom هیچ برنامه‌ای برای عرضه‌ی Devil May Cry 5: Special Edition برای رایانه‌های شخصی ندارد.

علاوه بر محتوای جدید، Devil May Cry 5: Special Edition همچنین دارای قابلیت‌هایی جدیدی مانند صدای سه بعدی، زمان بارگذاری سریعتر، نرخ فریم بالاتر و Ray Tracing خواهد بود. طبق گزارشات اخیر منتشر شده Ray Tracing برای کنسول Xbox Series X و PS5 ارائه می‌شود، اما این قابلیت در Xbox Series S در دسترس نخواهد بود.

به طور دقیق تر، هر دو کنسول نسل نهمی PS5 و Xbox Series X تا 120 FPS گیم‌پلی ارائه می‌دهند، اما کسانی که به دنبال تصاویر واضح تر و کیفیت بهتر هستند، می‌توانند با 4K / 30 FPS یا 1080p / 60 FPS و با قابلیت Ray Tracing بازی کنند. (این قابلیت پس از یک به‌روزرسانی در زمان عرضه برای Xbox Series X در دسترس خواهد بود.)

اما این سوال برای بازیبازان و طرفداران مطرح شده که این بازی به چه شکل و وضوحی در کنسول Xbox Series S اجرا خواهد شد. در به روزرسانی اخیر صورت گرفته، شرکت Capcom توضیح داد که اگرچه Devil May Cry 5: Special Edition در Xbox Series S چندین پیشرفت خواهد داشت - از جمله زمان بارگذاری سریع تر، صدای سه‌بعدی، اجرا به صورت 120 FPS و تمام محتوای جدید_ اما این کنسول از قابلیت Ray Tracing پشتیبانی نخواهد کرد و این قابلیت محدود به کنسول‌های Xbox Series X و PS5 خواهد بود.

عنوان Devil May Cry 5: Special Edition برای Xbox Series X و Xbox Series S در تاریخ 10 نوامبر و برای PS5 در تاریخ 12 نوامبر عرضه می‌شود. و همانطور که گفته شد به نظر می‌رسد Capcom فعلاً برنامه‌ای برای عرضه آن به رایانه‌های شخصی ندارد.

