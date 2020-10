استودیوی «کوالیشن» (Coalition) از آپدیت جدیدی برای نسخه‌ی نسل نهم بازی گیرز ۵ رونمایی کرده. این آپدیت قابلیت‌های فراوانی مانند حالت نیو گیم پلاس، پوسته‌های جدید برای شخصیت‌های بازی در بخش تک‌نفره، درجه‌های سختی جدید و بهبود‌های گرافیکی برای نسخه‌ی ایکس‌باکس سری ایکس و اس این بازی را در خود دارد. آپدیت جدید بازی گیرز ۵ در تاریخ ۱۰ نوامبر (۲۰ آبان)، هم‌زمان با عرضه‌ی کنسول‌های نسل نهم مایکروسافت عرضه خواهد شد.

بازی گیرز ۵ از جدیدترین بازی‌های انحصاری مایکروسافت برای کنسول ایکس‌باکس وان محسوب می‌شود. این بازی فرمول گیم‌پلی همیشگی و جواب پس داده‌ی سری گیرز آو وار را همراه با یکی از بهترین گرافیک‌هایی که روی کنسول ایکس‌باکس وان نظاره شده را ارایه می‌دهد. البته بازی گیرز ۵ تغییراتی در این سری داده بود که به مذاق بسیاری از بازی‌کنان خوش نیامده و از طرف بسیاری، بازخوردهای بدی را دریافت کرده است. مانند بسیاری از بازی‌های نسل فعلی، بازی گیرز ۵ هم روی نسل بعدی کنسول‌ها قابل اجرا است و به همین دلیل آپدیت جدیدی دریافت خواهد کرد.

اختلاف و پراکندگی – نقد و بررسی بازی گیرز ۵

بروزرسانی جدید بازی گیرز ۵ به بازی‌کنان اجازه می‌دهد در حالت نیو گیم پلاس این بازی، شخصی‌سازی‌های جدیدی را اعمال کنند. این حالت جدید دو درجه‌ی سختی تازه به بازی اضافه می‌کند که یکی از آن‌ها از درجه‌ی سختی استاندارد بازی سخت‌تر است. درجه‌ی سختی بعدی که آیرون‌من نام دارد، تنها یک فرصت به بازی‌کن برای اتمام بازی می‌دهد و در صورت شکست خوردن تمام پیشروی‌ها از دست می‌روند.

ویژگی دیگر این آپدیت امکان شخصی‌سازی ظاهر شخصیت‌های این بازی در قسمت داستانی است. برای تمام شخصیت‌های این بازی پوسته‌های مخصوصی در نظر گرفته شده. البته یکی از این پوسته‌ها در مقایسه با دیگر پوسته‌ها خاص‌تر است

این پوسته‌ی مخصوص، ظاهر شخصیت اصلی و محبوب این سری، مارکوس فینیکس را به شکل «دیو باتیستا» (Dave Bautista) بازیگر و کشتی‌کج‌گیر معروف در می‌آورد. برای این که این تبدیل کامل‌تر باشد حتی صدای مارکوس فینیکس هم با انتخاب این پوسته تغییر می‌کند و دیالوگ‌هایی که توسط باتیستا صداگذاری شده‌اند جای دیالوگ‌های اصلی را خواهند گرفت. لازم به ذکر است که انتخاب این پوسته به عهده‌ی بازی‌کن است و کسانی که ظاهر و صدای اصلی مارکوس فینیکس را ترجیح می‌دهند می‌توانند این پوسته را انتخاب نکنند.

بازی گیرز ۵ از همان ابتدای کار خود بروزرسانی‌های مخصوصی تحت عنوان Operations برای بخش چند‌نفره‌ی خود داشته که قابلیت‌های جدیدی به این بازی اضافه کرده‌اند. جدیدترین آپدیت بخش چند‌نفره‌ی بازی گیرز ۵ بر اساس بازخورد بازی‌کنان ساخته شده و شخصی‌سازی شخصیت‌های بازی را بدون محدودیت‌هایی مرتبط با کلاس شخصیت مورد نظر را ممکن می‌کند.

اجرای بازی گیرز ۵ روی کنسول‌های ایکس‌باکس سری ایکس و اس بهبود‌های گرافیکی جدید و نرخ فریم بهتری را به ارمغان خواهد آورد. از این بهبود‌های گرافیکی می‌توان به سایه‌های دقیق‌تر، نورپردازی سراسری و جزییات بیش‌تر برای رندرگیری از اجسام دور از بازی‌کن اشاره کرد. همچنین دارندگان کنسول‌های نسل نهم مایکروسافت می‌توانند بازی گیز ۵ را با نرخ فریم ۱۲۰ فریم بر ثانیه تجربه کنند و نرخ فریم میان‌پرده‌های این بازی از ۳۰ فریم بر ثانیه به ۶۰ فریم بر ثانیه ارتقا پیدا کرده. البته دارندگان کنسول ایکس‌باکس وان نیز از این آپدیت بهره‌مند خواهند شد و تاخیر اجرای این بازی برای کنسول ایکس‌باکس وان کاهش پیدا کرده.

پیش از این، یک محتوای دانلودی داستانی نیز از طرف سازنده‌های گیرز ۵ برای این بازی تایید شده بود. این محتوای دانلودی، ۳ الی ۴ ساعت محتوای جدید به بخش تک‌نفره‌ی این بازی اضافه خواهد کرد و رایگان یا پولی بودن آن هنوز مشخص نیست. محتوای دانلودی داستان‌محور بازی گیرز ۵، اوایل ماه دسامبر (آذر ماه) برای این بازی عرضه خواهد شد.

آپدیت مربوط به نسخه‌ی نسل نهم بازی گیرز ۵ روز ۱۰ نوامبر (۲۰ آبان) هم‌زمان با عرضه‌ی کنسول‌های ایکس‌باکس سری ایکس و اس منتشر خواهد شد. بجز ارتقاهای گرافیکی که از آن‌ها یاد شد، تمام ویژگی‌های این آپدیت برای نسخه‌های ایکس‌باکس وان و کامپیوتری این بازی نیز وجود دارند. بازی گیرز ۵ هم‌اکنون برای ایکس‌باکس وان و کامپیوتر‌های شخصی از طریق استیم و فروشگاه مایکروسافت قابل دریافت است و نسخه‌ای مخصوص به کنسول‌های نسل نهم مایکروسافت از این بازی عرضه خواهد شد.

پیشنهاد می‌کنیم در ادامه تریلر آپدیت جدید بازی گیرز ۵ را تماشا کنید.

