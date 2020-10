گزارش؛ Immortals Fenyx Rising رسماً گلد شد

یکی از عرضه‌های بزرگی که در اواخر سال 2020 قرار است داشته باشیم بازی بعدی Ubisoft به نام Immortals Fenyx Rising است که سابقاً تحت عنوان Gods & Monsters شناخته می‌شد. این عنوان برای نسل فعلی و بعدی کنسول‌ها و تقریباً تمام پلتفرم‌های موجود فعلی منتشر می‌شود و اکنون خبر رسیده که یک ماه قبل از فرا رسیدن روز عرضه مراحلا توسعه‌ی این پروژه به پایان رسیده است.

توسعه دهنده و ناشر این بازی یعنی Ubisoft رسماً اعلام کرد Immortals: Fenyx Rising به انتهای مراحل ساخت خود رسیده و به اصطلاح «گلد» شده است.

به طرز فوق‌العاده‌ای هیجان زده هستیم که اعلام کنیم Fenyx Rising در نهایت گلد شده!

ماجراجویی قهرمانانه‌ی شما در 13 آذر ماه برای نجات خدایان باستان و مبارزه با هیولاهای افسانه‌ای آغاز می‌شود.

عنوان Immortals Fenyx Rising در ابتدا طی مراسم E3 2019 و با نام Gods & Monsters معرفی شد. از آن موقع جدا از نام بازی، روی خود محصول نیز تغییراتی اعمال شده ولی هسته‌ی اصلی آن به عنوان یک بازی اکشن ماجراجویی که داستان آن در جهانی با الگوبرداری از یونان باستان ساخته شده روی می‌دهد باقی مانده است. این عنوان که توسط تیم سازنده‌ی Assassin’s Creed Odyssey در دست توسعه قرار داشته به نظر در کنار شباهت‌هایش به Odyssey شدیداً تحت تأثیر The Legend of Zelda: Breath of the Wild نیز بوده است.

به گزارش پردیس گیم، دست اندر کاران dualshockers توانسته‌اند پیش از عرضه‌ی رسمی به نسخه‌ی demo بازی دست پیدا کنند و تا چندین ساعت به تجربه‌ی این بازی بپردازند و بنا بر تجربه‌ی آن‌ها از این دمو باید انتظار بخش‌های لذت بخش زیادی از این عنوان باشیم. با وجود شباهت‌های بسیار Immortals با بازی‌های جهان باز قبلی Ubisoft و همچنین Breath of the Wild، عناصری جدیدی نیز وجود دارند که این بازی را تبدیل به تجربه‌ای منحصر به فرد کنند.

Immortals Fenyx Rising روی پلتفرم‌های PS5، Xbox Series X/Series S، PS4، Xbox One، Nintendo Switch، Google Stadia، Amazon Luna و PC در 13 آبان ماه منتشر خواهد شد.

