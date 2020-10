در این روزها که استودیوهای مختلف از به‌روزرسانی بازی‌های خود برای نسل بعد یا عرضه‌ی نسخه‌ی مخصوص کنسول‌های نسل بعدی و چگونگی اجرای بازی‌ها در آن‌‌ کنسول‌ها می‌گویند، استودیوی سازنده‌ی بازی PUBG هم درباره‌ی این موضوع اطلاعاتی را منتشر کرده است. با اطلاعات جدید منتشر شده این سؤال پیش می‌آید که نحوه‌ی اجرای PUBG در کنسول‌های نسل بعد واقعاً راضی‌کننده خواهد بود؟

هرچند اجرای بازی PlayerUnknown’s Battlegrounds در کنسول‌های نسل بعدی ایکس باکس سری ایکس و پلی‌استیشن ۵ با افزایش نرخ فریم همراه است ولی باید به این نکته‌ داشته باشید که تاکنون هیچ خبری از ارائه‌ی به‌روزرسانی خاص و ویژه‌ای که مخصوص کنسول‌های نسل بعد باشد و عملکرد اجرایی بازی‌ها را در آن کنسول‌ها بهتر کند، نبوده است. در واقع، پیشرفت در نرخ فریم صرفاً به خاطر ویژگی پشتیبانی بازی‌های نسل قبل در ایکس باکس سری ایکس و پلی‌استیشن ۵ خواهد بود. از آنجایی‌که نرخ فریم بازی آنلاک است، هنگام اجرا در دو کنسول نسل بعدی مایکروسافت و سونی با افزایشی در نرخ فریم روبه‌رو خواهد شد اما صرفاً تنها تغییر همین خواهد بود و شاهد ارتقا ویژه‌ایبرای نسل بعد نیستیم.

بر اساس این اطلاعات جدید، اگر روی کنسول پلی‌استیشن ۵ حالت «اولویت نرخ فریم» را انتخاب کنید، نرخ فریم بازی PUBG تا ۶۰ فریم بر ثانیه خواهد رفت. در آن‌طرف نسخه‌ی ایکس باکس سری ایکس این بازی با انتخاب حالت «اولویت نرخ فریم» می‌تواند دقیقاً با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه اجرا شود. این در حالی است که نسخه‌ی کنسول ایکس باکس سری اس با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه اجرا خواهد شد. سازندگان وعده‌ داده‌اند که در تلاش خواهند بود که نرخ فریم را برای کنسول ایکس باکس سری اس در آینده بیش‌تر کنند. اگرچه همه‌ی کنسول‌های نسل بعد این بازی را در حالت پشتیبانی از نسل قبل اجرا می‌کنند اما دلیل تفاوت در نرخ فریم این است که نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس به ترتیب بر اساس نسخه‌ی کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو و ایکس باکس وان ایکس اجرا می‌شوند اما نسخه‌ی ایکس باکس سری اس بر اساس کنسول ایکس باکس وان اس اجرا می‌شود.

سازندگان اعلام کرده‌اند که آزمایش‌های سخت‌گیرانه‌ای را انجام داده‌اند و می‌توانند بگویند که عملکرد اجرایی بازی PUBG روی کنسول‌های نسل بعد به‌شدت پایدار و روان است و البته شاهد بارگذاری‌های سریع‌تری هم خواهیم بود.همچنین وعده داده شده که کاهش فریم در بازی وجود نخواهد داشت یا اندک خواهد بود. البته، این قضیه چندان عجیب نیست چراکه توانایی کنسول‌های نسل بعدی بسیار بالاتر از این حد تعیین شده است و در صورت ارائه‌ی یک به‌روزرسانی ویژه‌، عملکرد بسیار بهتری را می‌دیدیم که در حال حاضر متأسفانه خبری از آن نیست.

بازی PUBG در حال حاضر برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس باکس وان، رایانه‌های شخصی و استیدیا در دسترس است.

