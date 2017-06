شروع نینتندو سوئیچ با عناوینی عالی نظیر The Legend of Zelda: Breath of the Wild ،Mario Kart 8 Deluxe و ARMS همراه بوده است و در آینده نیز بازی‌های انحصاری دیگری برای آن منتشر می‌شوند. با این حال، به نظر می‌رسد که همچنان عناوین جدیدی در راه هستند که هنوز معرفی نشده‌اند. رجی فلس-امه (Reggie Fils-Aime)، مدیر […]

شروع نینتندو سوئیچ با عناوینی عالی نظیر The Legend of Zelda: Breath of the Wild ،Mario Kart 8 Deluxe و ARMS همراه بوده است و در آینده نیز بازی‌های انحصاری دیگری برای آن منتشر می‌شوند. با این حال، به نظر می‌رسد که همچنان عناوین جدیدی در راه هستند که هنوز معرفی نشده‌اند.

رجی فلس-امه (Reggie Fils-Aime)، مدیر نینتندو آمریکا، طی مصاحبه‌ای با وب‌سایت Waypoint نوید ارائه‌ی عناوین بیشتر و معرفی نشده‌ای برای کنسول سوئیچ را داده است:

تمرکز ما برروی اکثر عناوینی است که در زمان فعلی و پایان فصل تعطیلات عرضه می‌شوند. در لاین‌آپ سوئیچ می‌بینید که هر ماه یک عنوان قوی انتشار می‌یابد که از فردا با ARMS و Splatoon 2 شروع می‌شود، سپس با Mario + Rabbids game در ماه اوت و Super Mario Odyssey در اُکتبر ادامه می‌یابد. ما این محتویات را با سرعت عالی ارائه می‌دهیم و من می‌توانم به شما بگویم که عناوین بیشتری نیز برای معرفی وجود دارند.

باید منتظر ماند و دید که این عناوین معرفی نشده‌ی نینتندو سوئیچ تا چه حد بزرگ هستند، اما با توجه به بازی‌هایی که تاکنون برروی این کنسول دیده‌ایم، می‌توان انتظار داشت که انتظارات طرفداران را برآورده می‌کنند.

منبع متن: gamefa