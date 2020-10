طبق روال عادی هر هفته، آمار پرفروش‌ترین بازی‌های هفته‌ در انگلستان منتشر شده است. آمار این هفته تقریباً مطابق انتظارها بوده است و با صدرنشینی بازی فیفا ۲۱ شاهد اتفاق غیرمنتظره‌ای در فهرست پرفروش‌ها نبودیم.

ازآنجایی‌که فقط چند هفته به عرضه‌ی کنسول‌های نسل بعد باقی‌مانده و اکنون بسیاری در انتظار آمدن دو کنسول جدید سونی و مایکروسافت هستند و همین‌طور با‌ توجه به منتشر نشدن بازی بزرگی در این هفته، کاملاً انتظار می‌رفت که هفته‌ی آرامی را از نظر فروش سپری کنیم. آمار نشان می‌دهد که انتظارات بیهوده نبوده و شاهد هفته‌ی نسبتاً کم رونقی بوده‌ایم.

بازی ورزشی فیفا ۲۱ این بار هم برای سومین هفته‌ی متوالی در جایگاه نخست لیست پرفروش‌ترین بازی‌های فیزیکی انگلستان قرار گرفته است. هرچند فروش فیزیکی فیفا ۲۱ در این هفته با کاهش ۵۰ درصدی روبه‌رو شده بود اما به‌هرحال موفق شد تا جایگاه خود را در هفته‌ی گذشته حفظ کند. فروش فیزیکی بازی فیفا ۲۱ نسبت به سال گذشته با افت همراه بوده، بااین‌وجود فروش دیجیتالی در مقایسه با نسخه‌ی سال قبل بسیار بهتر بوده است. می‌توان به‌راحتی حدس زد که شرایط کنونی جهان و اقبال بیش‌تر مردم به خرید دیجیتالی به‌جای خرید فیزیکی بازی‌ها، باعث شده تا چنین چیزی محقق شود. نظر کلی منتقدان به بازی فیفا ۲۱ مثبت نبوده و اغلب منتقدان آن را به خاطر شبیه بودن به نسخه‌ی قبل مذمت کرده بودند.بااین‌حال حتی این موضوع هم مانع نشده که فیفا ۲۱ در صدر جدول پرفروش‌های انگلستان حضور داشته باشد.

در این هفته، نینتندو با کنسول هیبریدی سوییچ بازار انگلستان را برای خود کرده و ۵ بازی از میان ۱۰ بازی پرفروش این هفته یا برای نینتندو بوده‌اند یا روی کنسول‌های نینتندو بیش‌ترین فروش را داشته‌اند. در رتبه‌ی دوم لیست این هفته، بازی محبوب Animal Crossing: New Horizons قرار دارد که یکی از پرفروش‌ترین بازی‌های سال جاری هم بوده است. این بازی در این هفته نسبت به هفته‌ی قبل با ۱۱ درصد کاهش فروش مواجه شده است. هرچند ماینکرفت بازی فرست پارتی مایکروسافت است اما نسخه‌ی نینتندو سوییچ این بازی باوجود کاهش ۱۵ درصدی در فروش، در جایگاه سوم قرار گرفته است. سه بازی Mario Kart 8: Deluxe، Super Mario 3D All Stars و Ring Fit Adventure به ترتیب در مکان‌های بعدی لیست جا خوش کرده‌اند تا عملکرد خوب نینتندو را در این هفته مستحکم‌تر کنند.

همان‌طور که گفته شد، این هفته بازی بزرگی عرضه نشد که بتواند لیست را دچار تحول کند. تنها اثر جدید عرضه‌شده در لیست ۴۰ بازی پرفروش انگلستان، بازی Hyrule: Crypt of the Necrodancer است که توانسته در رتبه‌ی ۳۷ این فهرست قرار بگیرد. این بازی که در سال گذشته به‌صورت دیجیتالی منتشر شده بود، در واقع یک نسخه‌ی فرعی موسیقی محور از سری بازی زلدا است که توسط استودیو مستقل Brace Yourself Games ساخته شده است.

بازی Watch Dogs Legion و همین‌طور پورت بازی Pikmin 3 آثار جدیدی هستند که قرار است در هفته‌ی آینده در بازار عرضه شوند. این دو اثر احتمالاً بتوانند تأثیری در جدول داشته باشند و آن را کمی تغییر دهند. بااین‌وجود، اتفاقات مهم از چند هفته‌ی آینده و با شروع نسل جدید کنسول‌ها آغاز خواهد شد. عرضه‌ی کنسول ایکس باکس سری ایکس/ اس در ۲۰ آبان و پلی‌استیشن ۵ در ۲۲ آبان می‌تواند بازار را به‌شدت پررونق و آرامش قبل طوفان فعلی آن را توجیه‌ کند.

شما می‌توانید لیست ۱۰ بازی پرفروش این هفته‌ی انگلستان را در زیر مشاهده کنید.

FIFA 21

Animal Crossing: New Horizons

Minecraft (نسخه‌ی سوییچ)

Mario Kart 8: Deluxe

Super Mario 3D All-Stars

Ring Fit Adventure

Minecraft Dungeons

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Grand Theft Auto 5

Marvel’s Avengers

منبع: GamesIndustry.biz

The post فیفا و انیمال کراسینگ هنوز هم در صدر لیست پرفروش‌های هفته هستند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala