به گزارش پردیس‌گیم، رئیس ایکس‌باکس جناب فیل اسپنسر در جدیدترین مصاحبه اعلام کرده است که دوست دارد از این به بعد بازی‌های تک نفره‌ی بیشتری را از استودیوهای ایکس‌باکس مشاهده کند.

اسپنسر این صحبت را در حالی انجام داد که از او پرسیده شده بود که آیا استراتژی پروژه‌های مایکروسافت بیشتر به سمت عناوین چند نفره است یا تک نفره، اسپنسر گفت این موضوع بر عهده‌ی استودیوها می‌باشد.

البته ایشان گفتند که: من فکر می‌کنم داشتن عناوین سرویس محور (به اصطلاح gaas) بیشتر، بر روی گیم‌پس چندان مناسب نیست و من این را نمی‌پسندم، برخلافِ باور عمومی.



"آخرین چیزی که من بر روی گیم‌پس می‌خواهم یک بازی است که همه آن را برای همیشه بازی کنند، در این صورت که این یک سرویس محتوایی اشتراک بازی نخواهد بود، بلکه تنها یک اشتراک مختص یک بازی به خصوص خواهد بود. این شیوه‌ی [World of Warcraft] است، درسته؟"



اسپنسر این نکته را گفت که عناوین تک نفره‌ای که دارای یک آغاز، وسط و پایان هستند مانند Tell Me Why از Dontnod Entertainment، بسیار برای گیم‌پس مفیدتر هستند از مثلاً یکی دو عنوان که تمام توجهات را به خودشان جذب کنند. همچنین این‌که ما باید تنوع را نیز در نظر بگیریم.



"من قسمتی از هر چیزی که بازیکنان بازی می‌کنند را می‌خواهم. از بازی‌های تک نفره‌ تا چند نفره و آنلاین، در این بین باید تنوع را نیز مد نظر داشته باشم و این هدف من است. این‌که می‌گویم دوست دارم بازی‌های تک نفره‌ی بیشتری را از استودیوهای خودمان ببینم به این دلیل است که ما به شکل سازمان یافته اینگونه رشد کرده‌ایم که بیشتر به بازی‌های چندنفره و آنلاین گرایش داریم."

خب دوستان نظرتان چیست؟ شما نیز دوست دارید بیشتر عناوین تک نفره را از استودیوهای ایکس‌باکس ببینید؟ لطفاً با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame