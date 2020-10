استودیوی بازی‌سازی سی‌دی پراجکت رد، تاریخ عرضه‌ی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ را باز هم به عقب انداخته است؛ آن هم در حالی که کمتر از یک ماه پیش، خبر رسمی اتمام ساخت این بازی را اعلام کرده بودیم. طبق گفته‌ی سی‌دی پراجکت رد، آن‌ها مشغول کار روی بهینه‌ساز اول بازی هستند و کمی به زمان بیشتری نیاز دارند. خوشبختانه این زمان بیشتر، فقط ۲۰ روز است.

طبق خبر اعلام شده، تاریخ عرضه‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ از ۱۹ نوامبر، به ۱۰ دسامبر تغییر پیدا کرده است. این بازی در روز ۱۰ دسامبر روی کنسول‌های نسل فعلی و نسل بعد، کامپیوتر و هم‌چنین گوگل استیدیا عرضه خواهد شد. ظاهرا مشکل اصلی بازی هم در تاخیرهای متعدد آن، پلتفرم‌های مختلف بوده است.

سی‌دی پراجکت مثل همیشه پیغامی منتشر کرده و در آن نوشته است:

«تصمیم گرفته‌ایم تا تاریخ عرضه‌ی Cyberpunk 2077 را ۲۱ روز تغییر دهیم. تاریخ عرضه‌ی جدید ۱۰ دسامبر است. احتمالا، سوالات و احساسات زیادی در ذهن‌تان به وجود آمده و پیش از هر چیز، معذرت‌خواهی ما را بپذیرید. بزرگترین چالش فعلی ما، عرضه‌ی بازی روی کنسول‌های نسل فعلی، نسل بعد و کامپیوتر به صورت همزمان است؛ طوری که نیاز داریم ۹ نسخه‌ی مختلف از بازی را تست کنیم (ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس وان ایکس، ایکس‌باکس سری اس، ایکس‌باکس سری ایکس، پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۴ پرو و پلی‌استیشن ۵، کامپیوتر و استیدیا) آن هم در حالی که از خانه کار می‌کنیم. سایبرپانک ۲۰۷۷ میانه‌های راه حدودا تبدیل به یک بازی نسل بعد شد و ما هم نیاز داریم تا مطمئن شویم همه چیز کار می‌کند و همه‌ی نسخه‌ها بدون مشکل هستند. می‌دانیم شاید اینکه یک نفر بگوید ۲۱ روز واقعا می‌تواند تغییری ایجاد کند، آن هم در یک بازی به این بزرگی و پیچیدگی، غیرقابل باور به نظر برسد، ولی واقعا تاثیر دارد.»

نکته‌ی بعدی که در پیغام توضیح داده شده، تاخیر بازی با در نظر گرفتن تمام شدن مراحل ساخت آن یا به اصطلاح «گلد شدن» بازی است. بازی‌ها وقتی به مرحله‌ی گلد می‌رسند، یعنی تاییدیه‌ی رسمی از کنسول-سازها را برای شروع تولید انبوه دیسک، دریافت کرده‌اند.

در واقع ساخت سایبرپانک ۲۰۷۷ تمام شده و دیسک‌ها هم تولید شده یا در حال تولید هستند، اما تیم سازنده‌ی بازی، به سختی مشغول کار روی اولین بهینه‌ساز بازی (Patch) است.

در ادامه‌ی پیغام آمده است:

«برخی از شما ممکن است بپرسید که این خبر، با توجه به اینکه چند وقت پیش گفته بودیم به مرحله‌ی گلد رسیده‌ایم، چه معنایی دارد. گرفتن تاییدیه، یا در واقع گلد شدن، یعنی بازی آماده شده، تمام محتوا در آن است و می‌توان آن را تمام کرد. با این حال، این موضوع بدین معنا نیست که ما روی آن کار نمی‌کنیم و کیفیت را بالاتر نمی‌بریم. در این مدت زمان اتفاقا پیشرفت‌های بسیاری صورت می‌گیرد که از طریق بهینه‌ساز روز نخست، توزیع می‌شود. این زمان را به خوبی محاسبه نکرده بودیم.»

اگر منتظر عرضه‌ی بازی بوده‌اید، خوشبختانه سه هفته چندان زیاد نیست. امیدواریم این تاخیرها، نهایتا منجر به یک بازی بی‌نقص و بدون باگ و مشکل در روز نخست عرضه شوند.

بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ در روز ۱۰ دسامبر عرضه خواهد شد. در نظر داشته باشید که نسخه‌های پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس برای عرضه در زمان نامشخصی برنامه‌ریزی شده‌اند و آنچه سی‌دی پراجکت از آن صحبت می‌کند، اجرای همان نسخه‌ی نسل قبل روی کنسول‌های جدید با استفاده از قابلیت Backwards Compatibility است.

