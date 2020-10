نسخه‌ی نسل بعد شماره‌ی امسال مجموعه بازی‌های NBA از زمین تا آسمان با نسخه‌ی فعلی فرق دارد؛ نه‌تنها شاهد پیشرفت‌های گرافیکی بزرگ و متعددی هستیم، بلکه روند بازی هم کمی تغییر کرده و با قابلیت‌هایی متفاوت روبرو شده‌ایم. شرکت بازی‌سازی ۲K Sports برای اولین بار گیم‌پلی NBA 2K21 را به نمایش گذاشته است.

در این ویدیوی گیم‌پلی، کارگردان بازی «مایک وانگ» و تهیه کننده‌ی آن «اریک بونیش» درباره‌ی تفاوت‌ها و پیشرفت‌های این نسخه صحبت می‌کند. موضوع‌های مختلفی از گیم‌پلی گرفته تا قابلیت‌های مختلف مطرح می‌شود، اما اولین و شاید بارزترین بخش، پیشرفت اتفاقات نه داخل بازی، بلکه جزییات حول آن باشد.

دوربینی کاملا جدید برای NBA 2K21 طراحی شده که بازی را از زاویه‌ای متفاوت به تصویر می‌کشد. این دوربین بالای سر تماشاچیان قرار دارد و به صورت افقی و به دنبال توپ، حرکت می‌کند. این دوربین تازه، جو کاملا متفاوتی به بازی می‌دهد، اما شاید در بازی‌های رقابتی، چندان خوشایند نباشد، چون با این زاویه‌ی دوربین جدید صفحه‌ی بازی بسیار شلوغ به نظر می‌رسد.

نورپردازی زمین بازی، کیفیت مدل بازیکنان، جریان بسیار نرم و روان و همه چیز NBA 2K21 روی کنسول‌های نسل بعد، واقعا خیره کننده و شگفت‌انگیز است. انیمیشن‌ها هم پیشرفت بزرگی کرده‌اند و برخوردها هم بسیار واقعی‌تر شده است.

نسخه‌ی نسل بعد NBA 2K21 همزمان با عرضه‌ی پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری، یعنی ۱۰ و ۱۲ نوامبر، عرضه می‌شود. این نسخه برای خریداران نسخه‌ی نسل فعلی رایگان نیست و باید به صورت جداگانه خریداری شود. البته کسانی که نسخه‌ی گران Mamba Forever را خریداری کرده باشند، نسخه‌ی نسل بعد را هم رایگان دریافت می‌کنند.

می‌توانید گیم‌پلی نسخه‌ی نسل بعد NBA 2K21 را در ادامه ببینید.

