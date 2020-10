الکترونیک آرتز تاریخ عرضه‌ی نسخه‌ی نسل بعد بازی FIFA 21 را مشخص کرده است. طبق خبری که این شرکت چند ساعت پیش اعلام کرد، بازی فیفا ۲۱ در روز ۴ دسامبر (۱۴ آذر) روی پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری عرضه خواهد شد.

همانطور که الکترونیک آرتز پیش از این اعلام کرده بود، خریداران نسخه‌ی نسل فعلی FIFA 21 روی پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان، به رایگان نسخه‌ی نسل بعد را روی پلی‌استیشن ۵ یا ایکس‌باکس سری دریافت خواهند کرد.

بازی فیفا ۲۱ در روز ۱۴ آذر روی پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری عرضه خواهد شد.

جزییات دریافت نسخه‌ی نسل بعد هم دقیقا به همان شکلی است که انتظار دارید. خریداران چه نسخه‌ی دیجیتال و چه نسخه‌ی دیسکی فیفا ۲۱ می‌توانند بازی خود را روی کنسول‌های نسل بعد، به نسخه‌ی ارتقایافته تغییر دهند. مشخصا واضح است که نسخه‌های دیسکی، روی کنسول‌های نسل بعدی که دیسک نمی‌خورند (پلی‌استیشن ۵ دیجیتال و ایکس‌باکس سری ایس) قابل ارتقا نیستند.

درباره‌ی انتقال فایل‌های ذخیره‌ی بازی، الکترونیک آرتز گفته است که فقط داده‌های بخش‌های FIFA Ultimate Team و Volta Football قابل انتقال به نسل بعد هستند. البته فقط هم بین یک خانواده‌ی کنسولی؛ یعنی می‌توان داده‌های این دو بخش را بین پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۵ و از طرف دیگر ایکس‌باکس وان و ایکس‌باکس سری انتقال دهد. این داده‌ها وابسته به اکانت فرد هستند، در نتیجه امکان بازگشت و بازی کردن همزمان روی دو نسخه‌ی نسل فعلی و نسل بعد وجود دارد و همه‌ی اطلاعات حفظ می‌شود.

با این حال، فایل‌های ذخیره‌ی دیگر بخش‌ها مثل Seasons یا Career Mode قابل انتقال بین دو نسل کنسولی نیست.

الکترونیک آرتز در حالی تاریخ عرضه‌ی فیفا ۲۱ برای پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری را اعلام می‌کند که هیچ اطلاعاتی از نسخه‌ی نسل بعد FIFA 21 نداریم، جز اینکه احتمالا گرافیکش بالاتر است.

