بازی Destruction AllStars یکی از آن آثاری است که در مراسم اولیه رونمایی از پلی‌استیشن ۵ معرفی شد ولی تاکنون اطلاعات و نمایش‌های کمی را از آن دیده‌ایم. قرار بود که این بازی در زمان عرضه‌ی پلی‌استیشن ۵ منتشر شود اما اکنون با اعلام رسمی سونی، تاریخ عرضه‌ی آن با تأخیر مواجه شده است. هرچند سونی برای جبران این تأخیر، خبر خوبی هم برای گیمرها تدارک دیده است.

بازی Destruction AllStars یک بازی مسابقه‌ای اتومبیل‌رانی اکشن است که توسط استودیوی Lucid Games ساخته شده است. اکنون به‌جای اینکه بازی هم‌زمان با عرضه‌ی کنسول PS5 وارد بازار شود، قرار است تا در ماه فوریه به‌صورت انحصاری برای این کنسول نسل نهمی منتشر شود. یکی از انتقادات بازیکنان به سونی درباره‌ی این بازی، به قیمت آن بازمی‌گردد. سونی از همان ابتدا اعلام کرده بود که بازی‌های فرست پارتی نسل بعدی این شرکت با قیمت ۷۰ دلار عرضه خواهند شد و این بازی هم از این قاعده مستثنا نیست.بااین‌حال، به ‌گمان طرفداران چنین قیمتی برای Destruction AllStars زیاد بوده است. به‌خصوص به این خاطر که احتمال وجود پرداخت‌های درون برنامه‌ای در بازی زیاد است. همراه با این انتقادات، برخی خواهان آمدن بازی روی سرویس پلی‌استیشن پلاس بودند.

اکنون سونی با اعلام تأخیر بازی، همچنین بیان کرده که بازی Destruction AllStars قرار است در زمان عرضه‌اش به مدت دو ماه در میان بازی‌های پلی‌استیشن پلاس قرار گیرد و دارندگان این سرویس می‌توانند در این دو ماه آن را به فهرست بازی‌های خود اضافه‌ کنند. در بلاگ پلی‌استیشن اشاره شده که این بازی در حالت چندنفره بهترین تجربه‌ی خود را خواهد داشت و شما می‌توانید با بازیکنان مختلفی در سراسر جهان به رقابت بپردازید. به همین خاطر، آن‌ها تصمیم گرفتند که بهترین انتخاب برای این بازی اضافه شدن به سرویس پلی‌استیشن پلاس است تا خیل عظیمی از بازیکنان بتوانند آن را راحت‌تر تجربه کنند.

همچنین، قرار است هفته‌ی آینده تریلر و اطلاعات جدیدی از بازی منتشر شود تا طرفداران ایده‌ی بهتر و دقیق‌تری از بازی Destruction AllStarsپیدا کنند.به گفته‌ی سونی، هزینه‌ی پیش‌خریدهای صورت‌‌ گرفته به خریداران بازگردانده خواهد شد. هرچند خبر تأخیر بازی ممکن است برای عده‌ای ناراحت‌کننده باشد اما می‌توان گفت که در مجموع تصمیم بهتر و مناسب‌تری برای بازی بوده است چراکه از یک طرف سازندگان فرصت‌ بیش‌تری برای صیقل‌ دادن و رفع مشکلات بازی پیدا می‌کنند و از طرفی دیگر اکنون قرار است این بازی را برای دو ماه در سرویس پلی‌استیشن پلاس ببینیم. همین قضیه باعث می‌شود انتقادات نسبت به قیمت اثر هم کمتر شود.

تصمیم جدید سونی برای عرضه‌ی این بازی در پلی‌استیشن پلاس بیش از همه ما را به یاد بازی Rocket League می‌اندازد. به نظر می‌رسد که سونی چنین ریسکی را برای Destruction AllStars به جان‌ خریده اما قصد دارد تا موفقیتی را که Rocket League و حتی Fall Guys با اضافه شدن به پلی‌استیشن پلاس در ماه اول عرضه‌ تجربه‌ کرده‌اند، تکرار کند.

با تأخیر Destruction AllStars و انتقال آن به ماه فوریه، بازی‌های Demon’s Souls، Spider-Man: Miles Morales و Sackboy: A Big Adventure و Astro’s Playroom آثار فرست پارتی سونی در زمان عرضه‌ی پلی‌استیشن ۵ در ۲۲ آبان خواهند بود.

منبع: Eurogamer

