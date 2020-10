استودیوی Respawn Entertainment بالاخره از فصل هفتم بازی محبوب Apex Legends رونمایی و جزییات آن از منتشر کرد. فصل هفتم این بازی که با نام Ascension شناخته می‌شود، یک قهرمان و یک نقشه‌ی عظیم جدید به بازی اضافه خواهد کرد.

فصل هفتم بازی Apex Legends بزرگ‌ترین فصل منتشر شده در سال جاری است که قرار است نقشه‌ی عظیم Olympus، قهرمانی با نام Horizon و حتی یک وسیله‌ی نقلیه جدید را به بازی اضافه کند. بزرگ‌ترین ویژگی جدید این فصل، نقشه‌ی اضافه‌شده به آن است.بر اساس اطلاعات منتشر شده، Olympus شهر عظیمی است که بر فراز ابرها قرار دارد و ارتفاع بلندش باعث می‌شود تاپیمایش در آن پرخطر باشد؛ چراکه با پرش اشتباهی یک سقوط عظیم در انتظارتان خواهد بود. ریسپاون هنوز چیز بیش‌تری را از این نقشه اعلام نکرده اما وعده داده که با نزدیک شدن به عرضه‌ی فصل هفتم بازی، اطلاعاتی بیش‌تری را از آن منتشر خواهد کرد.

همان‌طور که گفته شد، شخصیت جدیدی به نام هورایزن به بازی اضافه شده است. هورایزن در واقع دانشمند باهوشی است که با دانش خود در فیزیک نجومی قصد دارد رنگ و بویی تازه به بازی Apex Legends بدهد. تریلر زیبای منتشرشده از این فصل بر شخصیت هورایزن، اهداف و ماجراهایش تمرکز دارد.

همچنین وسیله‌ی نقلیه‌ای به‌ نام Trident هم با فصل هفتم به بازی Apex Legends اضافه خواهد شد. بااین‌حال، مشابه چیزی که در مورد نقشه و شهر جدید اضافه‌شده به بازی گفتیم، هنوز اطلاعات تکمیلی از این وسیله‌ نقلیه وجود ندارد و باید منتظر اخبار بیش‌تری از سوی استودیو ریسپاون باشیم. بااین‌وجود، می‌دانیم که Trident به‌اندازه‌ای بزرگ است که توانایی انتقال یک جوخه‌ی کامل را در محیط بازی خواهد داشت.

استودیو ریسپاون اخیراً اعلام کرده بود که فصل هفتم بازی Apex Legends به همراه نسخه‌‌ی استیم عرضه خواهد شد اما تاریخ انتشار نسخه‌ی نینتندو سوییچ به سال ۲۰۲۱ موکول شده است.به‌این‌ترتیب، طرفداران این بازی محبوب می‌توانند در تاریخ ۴ نوامبر (۱۴ آبان ۱۳۹۹) منتظر عرضه‌ی فصل هفتم بازی و ویژگی‌های جدید آن باشند.

منبع: Polygon

The post نقشه و قهرمانی جدید در راه Apex Legends است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala