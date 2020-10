چند روز پیش اعلام شد که بازی Devil May Cry 5 Special Edition با تنظیمات مختلفی در کنسول پلی‌استیشن ۵ اجرا خواهد شد. اکنون نحوه‌ی اجرای بازی «دویل می کرای ۵» روی دو کنسول ایکس باکس سری ایکس و ایکس باکس سری اس مشخص شده است. همچنین کپکام اطلاعات جدیدی از تاریخ در دسترس بودن شخصیت ورجیل و جزییاتی از شخصیت او در بازی اعلام کرده است.

بر اساس اطلاعات جدید منتشر شده، اگرچه بازی Devil May Cry 5 Special Edition در کنسول ایکس باکس سری ایکس با دریافت یک به‌‌روزرسانی از ویژگی گرافیکی ری‌ تریسینگ (رهگیری پرتو) بهره خواهد برد اما در کنسول ایکس باکس سری اس فاقد این ویژگی گرافیکی خواهد بود.

این بازی در کنسول ایکس باکس سری ایکس همانند پلی‌استیشن ۵ تنظیمات گرافیکی مختلفی را در مقابلتان قرار می‌دهد. شما می‌توانید بازی را با فعال کردن ویژگی ری تریسینگ در رزولوشن ۴K و با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه یا با رزولوشن ۱۰۸۰ و نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه اجرا کنید. درحالی‌که با غیرفعال کردن ری تریسینگ می‌توانید از رزولوشن ۴K و نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه بهره ببرید. با غیرفعال کردن ری تریسینگ، یک حالت دیگر هم وجود دارد که با آن می‌توانید بازی را با نرخ ۱۲۰ فریم بر ثانیه تجربه کنید. این حالت‌ها دقیقاً مشابه نحوه‌ی اجرای بازی Devil May Cry 5 Special Edition روی پلی‌استیشن ۵ هستند.

متأسفانه از آن طرف، کنسول ضعیف‌تر مایکروسافت از قابلیت ری تریسینگ در بازی Devil May Cry 5 Special Edition بهره نخواهد برد. مایکروسافت در هنگام معرفی ایکس باکس سری اس اعلام کرده بود که این کنسول می‌تواند از قابلیت ری تریسینگ استفاده کند و البته تائید شده که اثری مثل Watch Dogs Legions از ری تریسینگ در هر دو کنسول مایکروسافت پشتیبانی می‌کند و این کنسول توانایی پردازش چنین قابلیتی را دارد.بااین‌حال، سازندگان «دویل می کرای ۵» ترجیح داده‌اند تا برای عملکرد اجرایی بهتر از ویژگی سنگین گرافیکی ری تریسینگ چشم‌پوشی کنند و جزییات دیگری را فدای ری تریسینگ نکنند..

کپکام اعلام کرده که بازی Devil May Cry 5 Special Edition در دو کنسول نسل بعدی مایکروسافت از ویژگی‌هایی نظیر ارتقا نرخ فریم تا ۱۲۰ فریم بر ثانیه، صدای سه‌بعدی، کاهش زمان بارگذاری، درجه‌ی سختی Legendary Dark Knight، بخش توربو مود و همین‌طور شخصیت قابل بازی جدید ورجیل پشتیبانی می‌کنند. اکنون با اضافه شدن ورجیل، چهار شخصیت قابل بازی در Devil May Cry 5 Special Edition وجود خواهد داشت.

همچنین در آخرین بیانیه کپکام، اطلاعات جدیدی از بازی منتشر شده است. طبق این اطلاعات، اگرچه Devil May Cry 5 Special Edition برای کنسول‌های نسل فعلی و کامپیوترها منتشر نمی‌شود اما دارندگان نسخه‌ی استاندارد بازی «دویل می کرای ۵» می‌توانند با پرداخت ۵ دلار بسته‌ی الحاقی مخصوص ورجیل را تهیه کنند تا از این شخصیت قابل بازی بهره ببرند. این بسته الحاقی در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۹ برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس باکس وان و کامپیوترهای شخصی منتشر خواهد شد. طبیعتاً نسخه‌ی عادی بازی در کنسول‌های نسل فعلی و کامپیوترها از ویژگی‌های گرافیکی و بهبود‌های گفته‌شده بهره نخواهد برد اما تمامی بخش‌ها و قابلیت‌های ورجیل – در صورت خریداری بسته‌ی الحاقی- در تاریخ ذکر شده در دسترس خواهد بود. ورجیل در بخش‌ اصلی داستانی و دو بخش فرعی The Void و Bloody Palace قابل بازی است.

هرچند عدم عرضه‌ی بازی Devil May Cry 5 Special Edition برای کنسول‌های نسل فعلی قابل توجیه است زیرا بعضی از ارتقاهای گرافیکی انجام شده در این کنسول‌ها امکان‌پذیر نیست اما نکته‌ی عجیب‌ اینجاست که این نسخه تاکنون برای کامپیوترهای شخصی هم معرفی نشده و فقط اعلام شده که بسته الحاقی مخصوص ورجیل به‌صورت جدا برای آن‌ها قابل خریداری است.

Devil May Cry 5 Special Edition به‌صورت دیجیتالی در تاریخ ۲۰ آبان برای ایکس باکس سری ایکس/ سری اس و در تاریخ ۲۲ آبان برای پلی‌استیشن ۵ منتشر خواهد شد. البته، نسخه‌ی فیزیکی این بازی هم قرار است مدتی بعد و در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۹ برای پلتفرم‌های گفته شده منتشر شود. افرادی که بازی را پیش‌خرید کرده باشند، برای پاداش ۱۰۰ هزار واحد پول درون بازی را دریافت خواهند کرد.

