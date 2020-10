میزان فروش کنسول PS4 به عدد 113.8 میلیون واحد رسید

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از gamingbolt، شرکت Sony جدیدترین نتایج مالی خود را برای سه ماه منتهی به تاریخ 30 سپتامبر 2020 منتشر کرده است. گزارش منتشر شده از این شرکت تأیید می‌کند که فروش کلی کنسول محبوب PS4 در سراسر جهان 113.8 میلیون واحد بوده است. در این بازه زمانی سه ماهه‌، 1.5 میلیون کنسول ارسال شده است که در سه ماهه مشابه سال گذشته 2.8 میلیون کنسول ارسال شده بود.

این آمار با وجود نزدیک بودن به عرضه‌ی کنسول نسل نهمی این شرکت همچنان شگفت‌انگیز به نظر می‌رسد. گزارش دیگر اما به افزایش تعداد مشترکین PlayStation Plus اشاره می‌کند، جایی که تا تاریخ 30 سپتامبر 2020، تعداد کل مشترکین این سرویس به عدد 45.9 میلیون نفر رسیده است که 9 میلیون افزایش نسبت به سال قبل دارد. فروش بخش نرم افزاری نیز در مجموع عددی 80.9 میلیون واحدی را نشان می‌دهد که نسبت به سال گذشته 10.3 میلیون افزایش داشته است.

از کل عناوین فروخته شده در این کنسول، عناوین فرست پارتی 12.4 میلیون واحد فروخته شده است که این رقم در مقایسه با 6.3 میلیون نسخه‌ی فروخته شده نسبت به سال گذشته بوده است (بدون شک موفقیت عناوینی مانند The Last of Us Part 2 و Ghost of Tsushima عامل این افزایش چشمگیر است.) میزان دانلود دیجیتالی بخش نرم‌افزاری نیز 59 درصد از کل فروش را تشکیل می‌دهد که نسبت به زمان مشابه سال گذشته 45 درصد افزایش داشته و بی‌شک یکی از دلایل آن را باید شیوع ویروس همه‌گیر کرونا و الزام به ماندن در خانه دانست. اما در این گزارش اطلاعاتی از میزان پیش‌فروش کنسول PS5 منتشر شد، به نحوی که جیم رایان اعلام کرد میزان پیش‌فروش این کنسول در 12 ساعت ابتدایی از کل فروش کنسول PS4 در 12 هفته ابتدایی عرضه بیشتر بوده است. همانطور که می‌دانید کنسول نسل نهمی Sony در تاریخ 12 نوامبر منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame