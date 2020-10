(برای مشاهده‌ی تصویر در اندازه و کیفیت اصلی بر روی آن کلیک کنید)

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از وبلاگ رسمی PlayStation ساعاتی پیش نام بازی‌های رایگان ماه نوامبر سرویس PlayStation Plus از سوی وبلاگ رسمی PlayStation اعلام شده و تاریخ در دسترس قرار گرفتن‌شان نیز برای کاربران مشترکِ اشتراک سرویس PlayStation Plus مشخص شده است.

در ماه آینده برخلاف رسم و رویه‌ی هر ماهه‌ی PlayStation کاربران مشترکِ اشتراک سرویس PlayStation Plus علاوه بر دریافت 2 بازی رایگانی که هر ماه برای کنسول PlayStation 4 خود دریافت می‌کنند به مناسبت عرضه‌ی کنسول بازی جدید شرکت Sony یعنی کنسول PlayStation 5 کاربران مشترکِ اشتراک سرویس PlayStation Plus در ماه آینده یک بازی اضافه نیز یعنی 3 بازی را به صورت رایگان دریافت خواهند کرد اما نکته‌ی قابل توجه ماجرا در این است که این عنوان رایگان سوم تنها برای دارندگان و مالکان کنسول بازی جدید شرکت Sony یعنی کنسول PlayStation 5 قابل تجربه خواهد بود؛ شرکت Sony و PlayStation اشاره‌ای به امکان دریافت کردن این عنوان رایگان سوم ماه نوامبر سرویس PlayStation Plus توسط مالکان و دارندگان کنسول PlayStation 4، افرادی که طی ماه آینده امکان دریافت کردن کنسول PlayStation 5 خودشان را نداشته، موفق به پیش خرید کردن کنسول PlayStation 5 و یا خرید در روز عرضه‌ی کنسول PlayStation 5 نشده و یا حتی افرادی که قصد دارند تا فعلا صبر کرده و خرید کنسول PlayStation 5 را انجام ندهد اما نمیخواهند تا امکان دریافت کردن این عنوان رایگان سوم ماه نوامبر سرویس PlayStation Plus را از دست بدهند نکرده است و آگاهی از این موضوع نیاز به شفاف سازی و یا صبر و انتظار تا زمان عرضه‌ی کنسول بازی جدید شرکت Sony یعنی کنسول PlayStation 5 دارد...

اما جدای از ابهامات ایجاد شده پیرامون نحوه و چگونگی دریافت کردن عنوان رایگان سوم ماه نوامبر سرویس PlayStation Plus هر 2 عنوان دیگر رایگان ماه نوامبر سرویس PlayStation Plus که برای مالکان و دارندگان کنسول PlayStation 4 در نظر گرفته شده‌اند برای افرادی که مشترکِ اشتراک سرویس PlayStation Plus بوده و از کاربران این سرویس هستند در دسترس قرار خواهند گرفت و در بازه‌ی زمانی مشخص شده از سوی شرکت Sony و PlayStation به طور رایگان قابل دریافت و بر روی کنسول PlayStation 4 (و کنسول PlayStation 5) قابل تجربه خواهند بود.

شما در پایین میتوانید نام بازی‌های رایگان ماه نوامبر سرویس PlayStation Plus را مشاهده کنید:

- Middle earth: Shadow of War (این عنوان از تاریخ 3 نوامبر 2020 که مصادف است با 13ام آبان ماهِ سال 1399 تا تاریخ 30 نوامبر 2020 که مصادف است با 10ام آذر ماهِ سال 1399 به طور رایگان در دسترس کاربران مشترک اشتراک سرویس PlayStation Plus بر روی کنسول PlayStation 4 و کنسول بازی جدید شرکت Sony یعنی کنسول PlayStation 5 قرار خواهد گرفت و در تاریخ معین شده برای آنان به طور رایگان قابل دریافت و قابل تجربه خواهد بود.)

- Hollow Knight: Voidheart Edition (این عنوان از تاریخ 3 نوامبر 2020 که مصادف است با 13ام آبان ماهِ سال 1399 تا تاریخ 30 نوامبر 2020 که مصادف است با 10ام آذر ماهِ سال 1399 به طور رایگان در دسترس کاربران مشترک اشتراک سرویس PlayStation Plus بر روی کنسول PlayStation 4 و کنسول بازی جدید شرکت Sony یعنی کنسول PlayStation 5 قرار خواهد گرفت و در تاریخ معین شده برای آنان به طور رایگان قابل دریافت و قابل تجربه خواهد بود.)

- Bugsnax (این عنوان از تاریخ 12 نوامبر 2020 که مصادف است با 22ام آبان ماهِ سال 1399 تا تاریخ 4 ژانویه‌ی 2021 که مصادف است با 15ام دی ماهِ سال 1399 به طور رایگان تنها در دسترس کاربران مشترک اشتراک سرویس PlayStation Plus بر روی کنسول بازی جدید شرکت Sony یعنی کنسول PlayStation 5 قرار خواهد گرفت و در تاریخ معین شده برای آنان به طور رایگان قابل دریافت و قابل تجربه خواهد بود.) (نکته: شرکت Sony و PlayStation اشاره‌ای به امکان دریافت کردن این عنوان رایگان سوم ماه نوامبر سرویس PlayStation Plus توسط مالکان و دارندگان کنسول PlayStation 4، افرادی که طی ماه آینده امکان دریافت کردن کنسول PlayStation 5 خودشان را نداشته، موفق به پیش خرید کردن کنسول PlayStation 5 و یا خرید در روز عرضه‌ی کنسول PlayStation 5 نشده و یا حتی افرادی که قصد دارند تا فعلا صبر کرده و خرید کنسول PlayStation 5 را انجام ندهد اما نمیخواهند تا امکان دریافت کردن این عنوان رایگان سوم ماه نوامبر سرویس PlayStation Plus را از دست بدهند نکرده است و آگاهی از این موضوع نیاز به شفاف سازی و یا صبر و انتظار تا زمان عرضه‌ی کنسول بازی جدید شرکت Sony یعنی کنسول PlayStation 5 دارد...)

بازی‌های رایگان ماه اکتبر سرویس PlayStation Plus در تاریخ مشخص شده به طور رایگان برای مالکان و دارندگان کنسول PlayStation 4 و کاربران مشترکِ اشتراک سرویس PlayStation Plus در دسترس قرار خواهند گرفت و به طور رایگان قابل دریافت خواهند شد؛ فراموش نکنید پس از اضافه کردن این عناوین به حساب خودتان هر زمان که دارای اشتراک سرویس PlayStation Plus باشید قادر به تجربه کردن این عناوین (و دیگر عناوینی که به طور رایگان از طریق سرویس PlayStation Plus به حسابتان اضافه کرده‌اید) خواهید بود.

نظر شما در رابطه با بازی‌های رایگان ماه نوامبر سرویس PlayStation Plus چیست؟

