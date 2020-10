در این سال‌های اخیر، فیل اسپنسر، رئیس بخش ایکس باکس، به‌خوبی توانسته خود را در دل طرفداران جا کند. اسپنسر در مدتی که به‌عنوان فرد اول ایکس باکس فعالیت کرده، همواره در تلاش بوده تا اکوسیستم ایکس باکس را گسترش دهد و دید عمومی به ایکس باکس را نسبت به شروع نسل هشتم بهتر کند.خرید استودیو‌های بیش‌تر، تمرکز روی گیم پس، راه‌اندازی سرویس ایکس کلاود و همچنین اقدام پر سر و صدای اخیر مایکروسافت با خرید بتسدا، همگی از کارهایی بوده‌اند که در این سال‌ها انجام شده است. اکنون اسپنسر در مصاحبه‌ی جدیدش در مورد آینده‌ی سرویس‌هایی همچون گیم پس و احتمال آمدن‌ آن‌ها روی پلتفرم‌های دیگر و همچنین خرید استودیو بتسدا صحبت کرده است.

اسپنسر: «من کنار تاد هاوارد و رابرت آلتمن ننشته‌ام تا برنامه‌های آینده بتسدا را ترسیم کنیم.»

سایت Gamereactor در ابتدای مصاحبه از اسپنسر می‌پرسد که چرا او احساس کرد که باید تعداد استودیوهای فرست پارتی مایکروسافت را افزایش دهد و استودیوهایی جدیدی را بخرد. فیل اسپنسر در پاسخ می‌گوید: «من این احساس یا باور را داشتم که ما در اواخر دوره‌ی ایکس باکس ۳۶۰ و اوایل دوره‌ی ایکس باکس وان در زمینه‌ی بازی‌‌ها و استودیوهای فرست پارتی سرمایه‌‌گذاری کمی انجام دادیم. من می‌خواستم چنین کاری را انجام دهم اما قادر به انجام آن نبودم. به همین خاطر وقتی به این سمت منصوب شدم، مدلی تجاری‌ تنظیم کردیم که در آن سرمایه‌گذاری روی محتوایی را که نیاز به سرمایه‌گذاری داشت، در اولویت قرار دادیم. البته، این‌ها حس و تغییرات یک‌شبه نبوده است. اکنون خوشحالم که با خرید زنی‌مکس، مجموع استودیوهای داخلی ما به ۲۳ استودیو رسیده است.»

اسپنسر هرچند از فهرست فعلی استودیوها و بازی‌های مایکروسافت رضایت دارد اما عقیده دارد که علیرغم وجود آثاری مثل ماینکرفت، در رابطه با بازی‌های کژوال و دارای رده‌ی سنی E (تقریباً ۶ سال به بالا) کمی ضعف دارند و می‌توانند در آینده در این زمینه توجه بیش‌تری به عمل آورند. او در ادامه‌ی حرف‌های خود درباره‌ی استودیوهای فرست پارتی بیان می‌کند: «بخواهم رک بگویم، گیم پس به گسترش خود ادامه می‌دهد و ما باید به همین ترتیب از این اشتراک حمایت و آن را تغذیه کنیم. بنابراین، با رشدی که شاهد آن هستیم، من انتظار دارم که در ادامه دائماً خالقان و سازندگان بیش‌تری را به‌سوی آن بیاوریم.» با توجه به این سخن، به‌نوعی اسپنسر اعلام کرده آن‌ها برای حمایت از گیم پس همچنان به دنبال بررسی و خریدهای بیش‌تری هستند. البته این حرف را مدتی پیش ساتیا نادلا، مدیر مایکروسافت، هم اعلام کرده بود.

همچنین فیل اسپنسر در مورد یکی از پر بحث‌ترین سؤالات و موضوعات اخیر پیرامون مایکروسافت یعنی خرید بتسدا صحبت‌های تازه‌ای کرده است. برای بار چندم از اسپنسر در رابطه با خرید شرکت زنی‌مکس پرسیده شد اما او این بار درباره‌ی این قضیه به‌طور متفاوتی پاسخ داد: «اول از همه، باید بگویم که ما هنوز زنی‌مکس را تصاحب‌ نکرده‌ایم. در حال حاضر ما تصمیم و قصد خود را برای تصاحب و خرید زنی‌مکس اعلام کرده‌ایم. این موضوع باید روال عادی و مشخص خود را سپری کند و به‌صورت قانونی تصویب شود که البته در این مورد مشکلی وجود ندارد و انتظار داریم تا اوایل ۲۰۲۱ قرارداد نهایی بسته شود. بااین‌حال، این را اکنون باید به مردم بگویم که من کنار تاد هاوارد و رابرت آلتمن ننشته‌ام تا برنامه‌های آینده بتسدا را ترسیم کنیم؛ زیرا در حال حاضر من اجازه‌ی چنین کاری را ندارم و این غیرقانونی است. این پرسش کاملاً وارد است اما سوال‌هایی زیادی مثل “آیا این بازی انحصاری است؟” از من پرسیده می‌شود ولی در حال حاضر این وظیفه‌ی قانونی من در قبال زنی‌مکس نیست.»

مدیر ایکس‌باکس: «ضعف ما نداشتن بازی‌های کژوال و با رده‌بندی سنی پایین است.»

در ادامه‌ی این مصاحبه، از اسپنسر سؤال شد که آن‌ها چه قصدی برای آینده گیم ‌پس دارند و آیا امکان دارد که گیم‌ پس بعدها در کنسول‌های نینتندو و سونی منتشر شود. فیل اسپنسر درباره‌ی این موضوع به سایت Gamereactor می‌گوید: «فکر می‌کنم که همه‌چیز درباره‌ی اولویت‌ها و دستیابی به بازیکنان بیش‌تر است. به همین خاطر، ما بعد از ایکس باکس، سراغ کامپیوترهای شخصی رفتیم زیرا بازیکنان بسیار زیادی روی کامپیوتر در سراسر جهان هستند که کنسول‌های ایکس باکس را ندارند و از طریق کامپیوترها می‌توانند به گیم پس دسترسی داشته باشند. بعد از کامپیوترها، به سراغ گوشی‌های همراه رفتیم چراکه یک میلیارد گوشی اندرویدی در این سیاره وجود دارد و این باعث می‌شود که تعداد افرادی که با گیم پس بازی می‌کنند به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد. همچنین ما در نظر داریم که روی آی او اس هم گیم پس را بیاوریم و پس از آن چیزهایی مثل تلویزیون‌های هوشمند وجود دارند که به سراغ آن‌ها برویم. این‌ها اولویت‌های ما بوده‌اند. من واقعاً عاشق نینتندو سوییچ و پلی‌استیشن هستم و فکر می‌کنم آن‌ها کار فوق‌العاده‌ای را به‌عنوان عضوی از این صنعت انجام داده‌اند. با‌این‌وجود، مطمئن نیستم که آن‌ها مجموعه بزرگ بعدی کاربران برای ما باشند اما می‌توانیم همیشه درهای گفتگو را باز بگذاریم.»

اسپنسر در این صحبت‌ها به‌صورت مشخص اولویت‌های اصلی گیم پس یعنی ایکس باکس، کامپیوتر‌های شخصی و گوشی‌های همراه را اعلام کرد و هرچند درهای مذاکره را برای سونی و نینتندو در آینده به‌صورت کامل نبسته اما احتمال بسیار اندکی وجود دارد که حداقل در آینده‌ای نزدیک شاهد چنین چیزی باشیم. علاوه بر مایکروسافت، سونی و نینتندو هم احتمالاً علاقه‌ای به این تصمیم نخواهند داشت زیرا گیم پس می‌تواند سهم زیادی از بازار بازی‌های دیجیتالی آن‌ها را از آن خود کند و این طبق میل علاقه‌ی دو شرکت ژاپنی نخواهد بود. در نهایت اسپنسر اشاره‌ی کوتاهی هم به بازی آینده‌ی استودیو Compulsion و همین‌طور استودیو تازه‌ تأسیس The Initiative کرد و اعلام کرد که برای بازی بعدی آن‌ها هیجان‌زده است.

