بعد از مدت‌ها انتظار، سونی بالاخره کنسول پلی‌استیشن ۵ را به‌منظور جعبه‌گشایی و بررسی برای رسانه‌های مختلف ارسال کرده است. به همین واسطه، توانستیم در نهایت محتویات جعبه‌ی پلی‌استیشن ۵ را به‌صورت کامل ببینیم و همین‌طور رسانه‌ها‌ این فرصت را پیدا کرده‌اند تا مقایسه‌ای از اندازه‌ی کنسول‌ نسل بعدی سونی با دیگر کنسول‌ها داشته باشند. مقایسه‌ای که نشان‌ می‌دهد اندازه‌ی پلی‌استیشن ۵ به‌راستی بسیار بزرگ و بلند است و به همین خاطر در جایگاه خاصی در میان کنسول‌های بازی قرار می‌گیرد.

از وقتی که تصویر پلی‌استیشن ۵ منتشر شد، مشخص بود که با کنسول بسیار بزرگی مواجه هستیم اما همه منتظر بودند که ببینند در واقعیت این کنسول تا چه اندازه بزرگ خواهد بود و در مقایسه با دیگر کنسول‌های نسل حاضر یا نسل‌های قبل چه جایگاهی خواهد داشت. اکنون با ارسال پلی‌استیشن ۵ به رسانه‌ها و مقایسه‌های صورت گرفته، می‌توان گفت نتایج به همان‌گونه‌ای بوده که انتظار داشتیم و در واقع با بلندترین کنسول سونی روبه‌رو هستیم و حتی می‌توان گفت اندازه کلی آن از غول‌هایی مثل پلی‌استیشن ۳ فت یا ایکس باکس اورجینال بزرگ‌تر است.











در واقع، با بزرگ‌ترین کنسول سونی مواجه هستیم. در مقایسه با کنسول پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۴ پرو هم به‌صورت مشخص پلی‌استیشن ۵ از هر لحاظ بزرگ‌تر است.

پس از انجام موشکافی کنسول پلی‌استیشن ۵ که چند هفته پیش انجام شد، اکنون دلیل اصلی این طراحی بزرگ و متفاوت را احتمالاً بهتر درک کنیم. در آن ویدیو موشکافی کنسول، برای اولین بار درون دستگاه و سیستم خنک‌کننده کنسول را مشاهده کردیم. سونی برای این کنسول از سیستم خنک‌کننده عظیمی استفاده کرده که برای آن نیاز بوده تا چنین دستگاه بزرگی طراحی شود تا مشکلی برای سیستم خنک‌کننده و به‌صورت کلی کنسول پیش نیاید. هرچند طراحی دستگاه توانسته بسیاری از مخاطبان را خشنود کند و طرفداران از آن به‌عنوان یک طراحی آینده‌نگرانه نگاه می‌کنند بااین‌حال نمی‌توان بزرگ بودن آن را نادیده گرفت.

طبق اندازه‌گیری‌های انجام‌شده، در حالت افقی، کنسول پلی‌استیشن ۵ طولی ۱۵.۴ اینچی (۳۹۰ میلی‌متر)،عرضی ۱۰.۲ اینچی دارد و ارتفاعی ۴.۰۹ اینچی (۱۰۴ میلی‌متر) دارد. کنسول دیجیتال سونی هم در حالت افقی مشابه با نسخه‌ی استاندارد با دیسک است اما ارتفاع آن به خاطر نبود دیسک درایو کمی کمتر و ۳.۶ اینچ است. بااین‌حال، اگر بخواهیم آن را در حالت عمودی در نظر بگیریم ارتفاع کنسول در میان کنسول‌های نسل فعلی و نسل قبلی بیش‌ترین است و حتی از ایکس باکس سری ایکس هم بلندتر است.











اگر بخواهیم مقایسه‌ی کوتاهی با دو کنسول مایکروسافت داشته باشیم، پلی‌استیشن ۵ در حالت عمودی نسبت به کنسول ایکس باکس سری ایکس ارتفاع بلندتری دارد اما پهنای آن کمتر است. این قضیه در نمایش عمودی کنسول‌ها به‌وضوح به چشم می‌آید. از آن‌سو، اگر کنسول‌ها را بخواهیم به‌صورت افقی قرار دهیم، آنگاه ارتفاع پلی‌استیشن ۵ پایین‌تر از ایکس باکس سری ایکس خواهد بود، این در حالی است که در حالت خوابیده طول و عرض پلی‌استیشن ۵ بیش‌تر است. تقریباً پلی‌استیشن ۵ در هر حالتی از ایکس باکس بزرگ‌تر است مگر حالت افقی که آن را نسبت به ایکس باکس سری ایکس گزینه‌ مناسب‌تری برای قرار دادن به‌صورت افقی در میز تلویزیون می‌سازد. دیگر کنسول نسل بعدی مایکروسافت، یعنی ایکس باکس سری اس ، از هر نظر نسبت به پلی‌استیشن ۵ بسیار کوچک‌تر و کم‌حجم‌تر است.

خلاصه‌ی این توضیحات را می‌توان در تصاویر منتشر شده از سوی IGN و مقایسه کنسول‌های نسل فعلی و قبلی مشاهده کرد. در این تصاویر بزرگی پلی‌استیشن ۵ نسبت به کنسول‌های قبلی سونی و مایکروسافت به‌وضوح مشخص است و می‌توانید ببینید که واقعاً با یک کنسول عظیم‌الجثه روبه‌رو هستید.

