باز هم از این خبرها، مشکل مردم کجاست؟ البته، منظور همه‌ی مردم نیست، آن دسته افرادی که بابت به موقع دریافت نکردن سرگرمی دیجیتال خود دست به هر کاری می‌زنند. دوباره شاهد این هستیم که بازیکنان پیغام‌های تهدید آمیز برای توسعه دهنده‌ی بازی‌ها می‌فرستند، اینبار دریافت کننده‌ی پیام‌ها CD Projekt Red است و علت این کار تأخیرخوردن Cyberpunk 2077.

اگر اطلاع ندارید، در ماه جاری مشخص شد Cyberpunk 2077 گلد شده که یعنی عملاً برای عرضه آماده است. اگرچه، به دنبال مشکلات اجرایی بازی روی کنسول‌های نسل فعلی، اعلام شد این عنوان 21 روز دیرتر از موعد مقرر منتشر می‌شود. مطمئناً اتفاق ناخوشایندی است، مخصوصاً برای کسانی که از حالا برای روز عرضه درخواست مرخصی کرده بودند تا بازی را در روز لانچ تجربه کنند ولی با اینحال، اتفاق قابل درکی می‌باشد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از dualshockers، با تمام این اوصاف، برخی «هواداران» (!) شروع به تهدید سازندگان این بازی کرده‌اند، یکی از این افراد نیز Andrzej Zawadzki طراح ارشد Cyberpunk 2077 است که در توئیتر این چنین گفته؛ «متوجه هستم که احساس عصبانیت می‌کنید و ناامید شده‌اید و می‌خواهید نظرتان را مطرح کنید. در هر صورت، فرستادن پیغام‌های تهدید به کشتن سازندگان به هیچ وجه قابل قبول نیست و اشتباه‌ست. ما هم انسان هستیم، درست مثل شما.»

او برای مثال تعدادی از پیغام‌های دریافتی خود را به اشتراک گذاشته؛ « می‌دونم خونه‌ت کجاست داداش، بازی رو عرضه کن وگرنه کارت تمومه.»، «بازی رو منتشر کن وگرنه خانواده‌ت نتیجه‌ش رو می‌بینن.»، « زنده آتیشت می‌زنم اگه بازی رو عرضه نکنی.»

صحبت‌های ایشان در این رابطه؛ «این تازه یک سری از پیغام‌های سبک‌تری است که دریافت کرده‌ایم. موارد بسیار، بسیار بدتری هم بود. تک تک این پیام‌ها گزارش می‌شوند. اجازه نمی‌دهیم ندیده از آن‌ها گذر شود. سبک برخورد نمی‌کنیم. ندیده نمی‌گیرم. موضوع جدی است.

در ضمن، من چند روزی در توئیتر آنلاین نمی‌شود. مواظب خودتون باشید.»

مسلماً هیچ عقل سالمی چنین رفتاری را پذیرفتنی نمی‌داند. شاید عده‌ای بخواهند با مجازی بودن این صحبت‌ها از اهمیتش بکاهند ولی حقیقت این است که چنین حرف‌هایی تأثیرات ناخوشایندی روی سلامت روان افراد خواهد داشت.

جدا از این، Andrzej اظهار کرده که پیام‌های مثبتی نیز دریافت کرده‌اند و افراد زیادی بابت تأخیر ناراحت هستند ولی آن را درک می‌کنند. این چنین تفاوتی در درک افراد چگونه به وجود می‌آید؟ بگذریم...

در همین سال میلادی جاری، Neil Druckmann و سایر توسعه دهندگان Naughty Dog به دنبال عرضه‌ی The Last of Us Part 2 با رفتار مشابه‌ای رو به رو شدند. همچنین بعد از تغییر چهره‌ی پیتر پارکر، توسعه دهندگان Insomniac Games نیز با پیام‌های نا مربوطی درگیر شدند. تمام این اتفاقات به خاطر بیش از حد جدی گرفت یک بازی ویدئویی!

طبق برنامه ریزی‌های جدید Cyberpunk 2077 در 20 آذر ماه منتشر خواهد شد. پتلفرم‌های مقصد نیز از این قرار هستند؛ PC، PS4، PS5، Xbox One، Xbox Series X /S و Stadia.

منبع متن: pardisgame