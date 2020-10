پس از رونمایی اولیه‌ی شانزدهمین قسمت اصلی از مجموعه‌ی فاینال فانتزی در قالب یک تریلر، اولین اطلاعات بازی منتشر شده‌اند. این اطلاعات، شخصیت اصلی بازی و دنیای فاینال فانتزی ۱۶ را معرفی می‌کنند.

فاینال فانتزی ۱۶ در دومین برنامه‌ی معرفی بازی‌های پلی‌استیشن ۵ به عنوان یک بازی انحصاری این کنسول معرفی شد. رونمایی از فاینال فانتزی ۱۶ در حرکتی غیرمعمول برای اسکوئر انیکس، نه با یک تریلر انیمیشنی و بلکه با یک تریلر گیم‌پلی صورت گرفت.

تریلر رونمایی Final Fantasy XVI

با این حال، به غیر از تریلر رونمایی بازی که چیز زیادی از قصه و دنیای آن به ما نمی‌گفت، هیچ اطلاعات دیگری از بازی در اختیار نداشتیم. «نائوکی یوشیدا»، تهیه‌کننده‌ی فاینال فانتزی ۱۶ در رویداد توکیو گیم شو ماه گذشته قول انتشار اطلاعات بیشتری از بازی را در ماه اکتبر داده بود و این قول، به واقعیت پیوسته است.

فاینال فانتزی ۱۶ برخلاف قسمت‌های اخیر این مجموعه بازی‌ها، چه از نظر روایی و چه از نظر هنری، روندی کاملا متفاوت را در پیش گرفته است و بیشتر شبیه به فاینال فانتزی ۱۲ و ۱۴ می‌ماند.

در توضیح قصه و دنیای بازی، اسکوئر انیکس با انتشار اولین اطلاعات فاینال فانتزی ۱۶ در وب‌سایت رسمی بازی نوشته است:

«فاینال فانتزی ۱۶ بازی‌کننده‌ها را به دنیایی می‌برد که در آن، آیکان‌ها موجوداتی بسیار قدرتمند و مرگبار هستند. این آیکان‌ها، در بدن یک دامیننت وجود دارند. دامیننت‌ها زنان یا مردانی هستند که قدرت احضار این موجودات را به دست دارند. بازی قصه‌ی کلایو راسفیلد را تعریف می‌کند؛ مرد جوانی که مهارت بالایی در استفاده از شمشیر دارد و در سمت گارد راساریا وظیفه دارد تا از برادر کوچکترش جاشوا مراقبت کند. جاشوا، یک دامیننت است و کنترل ققنوس را به دست دارد.»

تا اینجای قصه را کم و بیش در تریلر رونمایی بازی دیده بودیم. در تریلر می‌بینیم که اتفاقاتی رخ می‌دهد و کلایو، که البته تازه نامش را متوجه شده‌ایم، در مراقبت از برادرش چندان هم موفق عمل نمی‌کند. برادر کوچکش هم که احساس خطر کرده، بی‌اختیار ققنوس را احضار می‌کند.

در ادامه‌ی توضیح قصه، اسکوئر انیکس نوشته است که اتفاقاتی غیرمنتظره کلایو را در مسیری متفاوت قرار می‌دهند و او با هدف انتقام، ماجراجویی خطرناک خود را آغاز می‌کند.

سرزمین والیستیا، در سایه‌ی محافظت نور کریستال

سرزمین اصلی قصه‌ی فاینال فانتزی ۱۶ در آن تعریف می‌شود، «والیستیا» (Valisthea) نام دارد. در این سرزمین، کوهستان‌های بزرگی از جنس کریستال قرار دارند که از محیط اطراف خود محافظت می‌کنند. این کریستال‌های بزرگ «مادر کریستال» (Mothercrystal) نام‌گذاری شده‌اند و مردم در سایه‌ی این کریستال‌ها، شهرها و روستاها ساخته‌اند و به لطف جادوی این کریستال‌ها، در رفاه زندگی می‌کنند.

حول مادر کریستال‌ها، حکومت‌ها شکل گرفته‌اند و سال‌هاست که این حکومت‌ها با صلح در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. با این حال، این صلح ظاهرا چندان پایدار نیست و رگه‌های سقوط آن نمایان شده است. از طرف دیگر، نیروی تاریکی دیگری در حال رشد است و ظهور این نیرو، نابودی این سرزمین‌ها را در پی خواهد داشت.

آیکان‌ها و دامیننت‌ها

آیکان‌ها قدرتمندترین و کشنده‌ترین موجودات در سرزمین والیستیا هستند. آیکان‌ها در وجود برخی افراد ظهور می‌کنند و آن‌ها هم این توانایی را دارند تا آن‌ها را احضار کنند و از آیکان‌ها و قدرتشان کمک بخواهند.

در برخی حکومت‌ها، احترام زیادی به قدرت آیکان‌ها گذاشته می‌شود و در نتیجه دامیننت‌ها درجه‌ی بسیار بالایی دارند و رتبه‌ی مکان بالایی در سلطنت دریافت می‌کنند. از طرف دیگر، برخی حکومت‌ها از قدرت آیکان‌ها در هراس هستند و دامیننت‌ها را کشف و مجبور به جنگ در جنگ‌های‌شان می‌کنند.

آن‌هایی که به عنوان دامیننت به دنیا می‌آیند، راه فراری از سرنوشت خود ندارند و باید با این موضوع کنار بیایند.

حکومت‌های والیستیا

دوک‌نشینی راساریا

سال‌ها پیش، تعدادی از شهرهای کوچک غرب والیستیا با یکدیگر متحد شدند و دوک‌نشینی راساریا را تشکیل دادند. پس از سال‌ها رفاه و پیشرفت در پی این اتحاد، این دوک‌نشینی بزرگ در خطر حمله‌ی نیروهای تاریکی است؛ تهدیدی که اگر رها شود، می‌تواند تمام سرزمین را به نابودی بکشاند.

راساریا جادوی مورد نیاز خود را از یک مادر کریستال به نام «نفس دریک» دریافت می‌کند که در کنار آب و روی یک جزیره‌ی آتش‌فشانی قرار گرفته. دامیننت ققنوس، که آیکان آتش است، به عنوان آرشیدوک در این دوک‌نشینی منصوب شده است.

امپراطوری مقدس سانبرک

سانبرک بزرگترین حکومت برپایه‌ی دین در سرزمین والیستیا است. پایتخت این امپراطوری دور مادر کریستال بزرگی به نام «سر دریک» ساخته شده است. این مادر کریستال جادوی بسیار زیادی به شهرهای اطراف خود اهدا کرده و مردم این شهرها هم با استفاده از آن، در راحتی زندگی کرده‌اند و امنیت آن‌ها هم توسط امپراطوری سانبرک حفظ شده است. مردم سانبرک امپراطوری سانبرک را به عنوان تنها بازمانده‌ی خداوند قبول دارند.

امپراطوری سانبرک دامیننت‌ها را به عنوان برترین مبارزان و قهرمانان در جنگ به خدمت می‌گیرد و از آن‌ها برای نابودی دشمنان خود استفاده می‌کند.

پادشاهی والود

پادشاهی والود بر نیمه‌ی شرقی سرزمین والیستیا حکومت می‌کند؛ منطقه‌ای که «خاکستر» نام دارد. سلطه‌ی این منطقه در تمام دوران به خاطر حمله‌های ممتد اورک‌ها و دیگر هیولاهایی که در این ناحیه زندگی می‌کنند، به چالش کشیده شده است. با این حال، پادشاه حال حاضر والود، که یک دامیننت است، به خوبی توانسته شورش‌های این هیولاها را مهار کند.

این پادشاه جدید، به کمک جادوی مادر کریستال پادشاهی والود، که «تکیه‌گاه دریک» نام دارد، توانسته است ارتشی بسیار بزرگ برای خود تشکیل دهد و حالا می‌خواهد قدرت این ارتش را در مرز همسایگان خود، محک بزند.

جمهوری دالمکیان

جمهوری دالمکیان متشکل از پنج شهر بزرگ است و توسط مجلسی شامل نمایندگانی از هر شهر، اداره می‌شود. مادر کریستال این حکومت، «نیش دریک»، در قلب یک کوهستان نیمه پنهان است. سلطه‌ی جمهوری دالمکیان بر این مادر کریستال و جادوی آن، حکومت این جهموری بر بخش بزرگی از جنوب والیستیا را تثبیت کرده است.

دامیننت تایتان، آیکون نیروی زمین، به عنوان مشاور ویژه‌ی مجلس در این ناحیه منصوب شده و نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های آن دارد.

پادشاهی آهن

تعدادی از جزایر غرب والیستیا، کنار یکدیگر پادشاهی آهن را تشکیل می‌دهند. در این جزایر، «کریستالین اورتدکس»، دینی که پیروانش کریستال را می‌پرستند، حکمرانی می‌کند. پادشاهی آهن کنترل مادر کریستال «نفس دریک» را به دست دارد. این مادر کریستال در قلب یکی از جزایر آن‌ها قرار دارد و عامل اصلی درگیری طولانی مدت پادشاهی آن با همسایه‌ی خود، دوک‌نشینی راسارایا است.

مجموعه جزایر پادشاهی آهن که فاصله‌ی زیادی با مناطق اصلی والیستیا دارند، به زبان متفاوت خود صحبت می‌کنند. طبق دین کریستالین اورتدکس، دامیننت‌ها موجوداتی پلید هستند و دامیننت‌هایی که در این جزایر به دنیا می‌آیند، اعدام می‌شوند.

قلمرو کریستالین

قلمرو کریستالین در مرکز والیستیا قرار دارد و اطراف بزرگترین مادر کریستال، «دم دریک» ساخته شده است. جنگ‌های خونین متعددی با هدف کنترل این منطقه‌ی استراتژیک مهم و بسیار کوچک شکل گرفتند تا اینکه نهایتا سلطنت‌های درگیر در جنگ، طبق معاهده‌ای با یکدیگر صلح کردند.

طبق این صلح‌نامه، جزایر اطراف «دم دریک» به ناحیه‌ای خود مختار تبدیل شدند که سلطنت آن به گروهی شامل نمایندگان هر کدام از حکومت‌های اطراف سپرده شده است. هر کدام از حکومت‌های اطراف هم سهمی از جادوی مادر کریستال خواهند داشت.

در قلمرو کریستالین، هیچ دامیننتی وجود ندارد.

شخصیت‌ها

کلایو راسفیلد

کلایو، پسر بزرگ آرشیدوک راساریاست. در حالی که همه انتظار داشتند او به عنوان دامیننت بعدی به دنیا بیاید و قدرت آیکان ققنوس را به دست بگیرد، سرنوشت حکمرانی بر این آیکان را به برادر کوچکتر کلایو، جاشوا، سپرد. کلایو به دنبال منصب دیگری برای خود، مهارت شمشیرزنی را تمام و کمال آموخت. تمرین‌های او بی‌ثمر نمی‌مانند و کلایو در سن کم پانزده سالگی، مسابقات سلطنتی را برنده می‌شود و به عنوان گارد نخست راساریا، وظیفه‌ی محافظت از ققنوس را برعهده می‌گیرد.

به عنوان محافظ ققنوس، او مقداری از قدرت‌های این آیکان را به‌دست می‌آورد. با این حال، وظایف کلایو به عنوان محافظ برادرش به دست یک آیکان ناشناخته به شکل ناراحت‌کننده‌ای پایان می‌رسند و او مسیر تازه‌ای را در زندگی خود با هدف انتقام آغاز می‌کند.

جاشوا راسفیلد

جاشوا راسفیلد، پنج سال از برادرش کلایو کوچکتر و پسر دوم آرشیدوک راساریاست. مدت کوتاهی از تولد جاشوا نمی‌گذرد که قدرت‌های او به عنوان دامیننت آیکان ققنوس، بروز می‌کنند. با اینکه جاشوا در خانه‌ای سلطنتی بزرگ شده، اما رفتاری بسیار گرم و دوستانه با همه دارد و از همه بیشتر، به برادرش کلایو احترام می‌گذارد.

جاشوا به هیچ وجه از این موضوع خوشحال نیست که به جای برادر بزرگترش، قدرت‌های آیکان به او محول شده‌اند و او به عنوان دامیننت انتخاب شده. در حالی که دغدغه‌ی کلایو محافظ از برادرش جاشواست و او در این راه، با هر خطری مواجه می‌شود، جاشوا از همه چیز می‌ترسد و بزرگترین مشکلش، هویج‌های داخل ظرف شامش هستند. با این حال، جاشوا هم درگیر اتفاقات ناگواری می‌شود که قرار است به طور کلی زندگی کلایو را تغییر دهند.

جیل واریک

جیل در مناطق شمالی والیستیا به دنیا آمده؛ مناطقی که در جنگ شکست خورده‌اند و جیل هم به عنوان گروگانی به راساریا آورده شده تا صلح بین این دو ناحیه حفظ شود. آرشیدوک پس از آمدن جیل به راساریا، اصرار می‌کند تا او در کنار پسرانش بزرگ شود و در حال حاضر که جیل دوازده سال دارد، او همانند کلایو و جاشوا به عنوان عضوی از خانواده‌ی راسفیلد محسوب می‌شود.

جیل شخصیتی بسیار مهربان دارد، هرگز زود قضاوت نمی‌کند و به عنوان پراعتمادترین فرد از سوی دو برادرش شناخته می‌شود.

هیروشی تاکایی؛ کارگردان فاینال فانتزی ۱۶ کیست؟

با نگاهی کوتاه به دنیای فاینال فانتزی ۱۶ و صد البته طراحی‌های هنری آن، می‌توانیم ببینیم که این بار قرار است با اتفاقاتی کاملا مخالف قسمت‌های معمول این مجموعه روبرو شویم.

ساخت فاینال فانتزی ۱۶ به تیمی کاملا متفاوت سپرده شده است. در حالی که تیم اصلی سازنده‌ی مجموعه‌ی فاینال فانتزی مشغول کار روی قسمت دوم بازسازی فاینال فانتزی ۷ هستند، ساخت فاینال فانتزی ۱۶ توسط تیمی کاملا جدید انجام می‌شود. رهبری این تیم، به افراد کلیدی تیم سازنده‌ی فاینال فانتزی ۱۴ سپرده شده است.

بازی فاینال فانتزی ۱۶ به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۵ در دست تولید است. زمان عرضه‌ی بازی مشخص نشده است.

