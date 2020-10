بازی Control روی نینتندو سوییچ عرضه شد؛ ولی به شکلی متفاوت

بعد از ظهر چهارشنبه در خبر غیرمنتظر‌ه‌ای استودیو رمدی اعلام کرد که بازی محبوب Control به کنسول نینتندو سوییچ خواهد آمد. در واقع، با اعلام این خبر، در همان زمان بازی برای این کنسول در دسترس شد اما نه به شیوه‌ی عادی و رایجی که انتظار می‌رفت.

بر اساس گفته‌‌ی رمدی، عرضه‌ی بازی Control روی نینتندو سوییچ از طریق سرویس ابری انجام خواهد شد و مستقیماً و عادی نخواهد بود. این یعنی برای تجربه‌ی آن روی سوییچ حتماً باید به یک اینترنت قدرتمند و پایدار دسترسی داشته باشید تا بتوانید بازی را از طریق سرویس ابری نینتندو اجرا کنید. طبق اطلاعات منتشر شده، Control Ultimate Edition برای سرویس ابری نینتندو خواهد آمد که تمامی گسترش‌دهنده‌ها و بسته‌های الحاقی عرضه‌شده برای بازی را در خود جای داده است.

این نخستین بازی بزرگی نیست که از طریق سرویس‌ ابری برای نینتندو سوییچ منتشر می‌شود. در گذشته، بازی‌هایی همچون Assassin’s Creed Odyssey، Resident Evil 7 و Phantasy Star Online 2.0 هم به همین شیوه برای این کنسول منتشر شده بودند. با این تفاوت که این آثار در ژاپن در دسترس بودند و این اولین باری است که سرویس ابری نینتندو در خارج از ژاپن در دسترس خواهد بود. حتی باید منظر باشیم تا در آینده بازی‌هایی بیش‌تری از این راه به‌سوی کنسول هیبریدی نینتندو بیایند. در حال حاضر، علاوه بر بازی «کنترل»، مشخص شده که بازی Hitman 3 هم به همین شیوه برای این کنسول در دسترس خواهد بود.

برای اجرای بازی Control Ultimate Edition در کنسول سوییچ باید ابتدا اینترنتی قوی داشته باشید و سپس از طریق اکانت نینتندو خود می‌توانید با قیمت ۴۰ دلار دسترسی کامل و نامحدودی به بازی داشته باشید. قبل از خرید، یک نسخه آزمایشی رایگان برای دانلود دریافت خواهید کرد که از طریق آن باید شرایط اجرای بازی را بررسی کنید و مطمئن شوید که آیا با اینترنت خود می‌توانید این بازی را انجام دهید یا خیر. اگر بعد از اتمام این آزمون، نتیجه‌ی اجرایی آن ایده آل باشد می‌توانید بازی را تهیه کنید و از این طریق به تجربه‌ی اثر بپردازید. در سرویس ابری نینتندو بازی در دو حالت گرافیکی اجرا خواهد شد. در حالت اول، شما از ویژگی گرافیکی ری تریسینگ و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه بهره‌مند خواهید بود و در حالت دوم ری تریسینگ غیرفعال خواهد بود اما بازی با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه اجرا می‌شود. طبیعتاً پردازش این پروسه با توجه به سرویس ابری نینتندو انجام می‌شود و نه کنسول نینتندو سوییچ.

