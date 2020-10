به دنبال حواشی و اخبار عجیبی که از استودیوی ۳۴۳ Industries به گوش می‌خورد، اکنون با خبر مهم و عجیب دیگری روبه‌رو هستیم که می‌تواند ما را بیش‌تر برای وضعیت بازی Halo Infinite و استودیو سازنده‌اش نگران کند؛ خبری که به جدا شدن یکی از اعضای مهم گروه سازنده‌ی بازی ارتباط دارد.

طبق خبر جدیدی که سایت بلومبرگ منتشر کرده، اعلام شده که کریس لی، یکی از کارگردانان و اعضای کلیدی تیم سازنده هیلو اینفینیت، از روند توسعه بازی کنار کشیده است. او در گفتگوی خود با بلومبرگ می‌گوید: «من از تیم توسعه‌ی Halo Infinite کنار کشیده‌ام و به دنبال فرصت‌های دیگری در آینده هستم. به تیم سازندگان بازی باور دارم و مطمئنم که آن‌ها بازی بسیار خوبی را تحویل خواهند داد و اکنون زمان مناسبی برای من است تا جدا شوم.»

مایکروسافت در بیانیه‌ای ضمن قدردانی از تمام تلاش‌های کریس لی در پروژه‌ی ساخت بازی، اعلام کرده که او همچنان به‌عنوان کارمند مایکروسافت فعالیت می‌کند اما از تیم توسعه‌دهندگان «هیلو اینفینیت» جدا شده است.

نکته‌ای که می‌تواند برای ما کمی نگران‌کننده باشد، این است که کریس لی اولین فرد کلیدی در تیم توسعه‌دهندگان بازی نبوده که در این چند سال از پروژه کنار کشیده و گروه سازنده را ترک کرده است. در ماه اوت سال ۲۰۱۹ اعلام شد که تیم لانگو، کارگردان اصلی پروژه‌، از ۳۴۳ Industries جدا شده و قبل از او هم مری اولسن، تهیه‌کننده‌ی ارشد بازی، در ماه اکتبر استودیو را ترک کرده بود.خروج این اعضای کلیدی همگی می‌تواند دلایل قابل‌قبولی برای نگرانی طرفداران بازی Halo Infinite باشد؛ زیرا می‌تواند این گمان را برای آنان ایجاد کند که پروسه‌ی ساخت بازی با سختی‌ها و ناهمواری‌هایی مواجه بوده که به همین خاطر اعضای کلیدی در این چند سال از آن جدا شده‌اند.

عرضه‌ی Halo Infinite تا ۲۰۲۱ به عقب افتاد؛ بازی حال و روز خوبی ندارد

هرچند بسیاری از طرفداران تا چند ماه گذشته به‌شدت برای انتشار بازی Halo Infinite در زمان عرضه‌ی کنسول ایکس باکس سری ایکس/ اس هیجان داشتند، نمایش ویژه‌ی گیم‌پلی بازی در چند ماه پیش همه را شوکه کرد و نشان داد که پروسه‌یتوسعه‌ی بازی هنوز به زمان بیش‌تری نیاز دارد. بعد از آن نمایش بود که طرفداران برای گرافیک ضعیف بازی، مایکروسافت و استودیوی ۳۴۳ Industries را نشانه‌ گرفتند و اعتراضات زیادی را به‌سوی آن‌ها روانه کردند. همین قضیه باعث شد تا بازی با تأخیر مواجه شود و استودیو سازنده روی آن بیش‌تر کار کند. حال اگر همه‌ی این اخبار را کنار هم قرار دهیم، می‌توان گفت که پروسه‌ی ساخت بازی آن‌گونه که تیم سازنده و مایکروسافت می‌خواستند پیش نرفته است.

بااین‌حال، مدتی پیش خبر نسبتاً امیدوارکننده‌ای برای بازی منتشر شد. جوزف استاتن که از سازندگان نسخه‌ی اول بازی هیلو بوده و روی داستان و شخصیت‌های آن کار کرده‌، به‌عنوان عضو ارشد بخش کمپین بازی منصوب شد. همین‌طور پیر هینتز که وظیفه‌ی انتشار بازی The Master Chief Collection را بر عهده داشت، هدایت بخش چندنفره‌ی بازی را که قرار است رایگان باشد، بر عهده گرفت.

در ابتدا قرار بود که بازی Halo Infinite در تاریخ ۲۰ آبان و هم‌زمان با عرضه‌ی کنسول نسل بعدی مایکروسافت منتشر شود اما اکنون تاریخ دقیق عرضه‌ی آن اعلام نشده و فقط مشخص شده که این بازی در سال ۲۰۲۱ میلادی منتشر خواهد شد.

