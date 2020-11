نقدها و نمرات Watch Dogs Legion منتشر شدند

پس از تأخیری نسبتاً طولانی، بالاخره بازی Watch Dogs: Legion منتشر شد تا برای سومین بار این فرنچایز مهمانخانه‌ی گیمرها شود. حال، با انتشار بازی می‌توانیم نگاهی به نقدهای سایت‌ها و نشریات مختلف از این بازی بیندازیم و ببینیم که کفه‌ی ترازو به‌سوی نقاط قوت بازی متمایل است یا نقاط ضعف آن.

در سال‌های پایانی نسل هفتم کنسول‌های خانگی، شرکت یوبی‌سافت با معرفی بازی Watch Dogs در مراسم E3 نگاه بسیاری را به خود جلب کرد. پس از آن نمایش، بسیاری از بازیکنان انتظار داشتند تا با اثر فوق‌العاده‌ای مواجه باشند. حتی در آن برهه، سازندگان در حرکتی جنجالی اثر را با GTA V مقایسه کرده‌اند و ساخته معروف راک‌استار را به چالش فراخواندند. هرچند اولین نسخه از بازیWatch Dogs که برای کنسول‌های نسل هفت و نسل هشت و همین‌طور کامپیوترهای شخصی عرضه‌ شد، نتوانست در حد نمایش‌های اولیه و انتظارات طرفداران عمل کند و حتی برخی را هم ناامید کرد اما موجب شد که سری بازی جدیدی به مجموعه‌ی عناوین یوبی‌سافت اضافه شد که اکنون نسخه‌ی سوم آن منتشر شده است.

در بازیWatch Dogs: Legion می‌توانید کنترل تمام NPC های درون بازی را بر عهده بگیرید.

بازی Watch Dogs: Legion مانند نخستین قسمت از این مجموعه، با نمایش‌های خیره‌کننده‌ای به مخاطبین معرفی شد. برخلاف نسخه‌ی اول که بسیاری از تمرکز نمایش روی گرافیک بازی بود، این بار ساختار گیم‌پلی و خلاقیت آن مورد توجه قرار گرفته بود. در بازی Watch Dogs: Legion که در شهر لندن جریان دارد، شما می‌توانید کنترل تمام NPC های درون بازی را بر عهده بگیرید. ایده‌ی بسیار جذابی که در نگاه اول بسیاری را شیفته‌‌ی خود کرد و اکنون نقشی کلیدی در این بازی ایفا می‌کند. بااین‌حال، باید دید که تیم سازنده‌ی بازی چگونه توانسته از این ایده بهره بگیرد و آیا قادر بوده همه‌ی خواسته‌ها و اهدافش را در بازی به شکل صحیحی انجام دهد؟ برای این کار می‌توان به نظر منتقدین رسانه‌های مختلف نگاهی انداخت.

ویژگی خاصی که تقریباً اغلب سایت‌ها از آن به‌عنوان یکی از نکات قوت بازی یاد کرده‌اند، ایده‌ی کلی و خلاقانه‌ی بازی است. اکثر منتقدان اشاره کرده‌اند که ایده‌ی بازی کردن در نقش هر کدام از شخصیت‌های عادی چیزی است که توانسته Watch Dogs: Legion را متفاوت کند. هر کدام از NPC ها ویژگی‌های مختلفی دارند و بازیکنان می‌توانند با توجه به خواسته‌ها و سبک بازی خودشان، به‌دلخواه شخصیت‌هایی را به گروه خود اضافه کنند و مأموریت‌های مختلف را با آن‌ها انجام دهند. به‌زعم برخی از منتقدان، این قضیه هم باعث شده آزادی عمل در سپری کردن مراحل بیش‌تر و متنوع‌تر شود و هم اینکه شخصیت‌های بازی حس زنده‌تری پیدا کنند. بااین‌حال، عده‌ای با ذکر جذاب بودن این ایده، بر این باور هستند که به‌خوبی در بازی پیاده‌سازی نشده‌اند و پتانسیل بسیاری بیش‌تری داشت.

تریلر معرفی گیم‌پلی Watch Dogs: Legion

از آن سمت، عده‌ای هم عقیده دارند که ایده‌ی بازی کردن در نقش هر یک از NPC ها باعث شده تا شاهد شخصیت‌پردازی نسبتاً ضعیفی باشیم و داستان بازی از این منظر دچار لطمه شود. هرچند، برخی از منتقدان از مضمون داستانی ضد فاشیستی بازی رضایت داشته و آن را بسیار خوب دانسته‌اند. همچنین بسیاری منتقدان از شهر لندن و فضای آن در بازی تعریف کرده‌اند و به نظر آن‌ها سازندگان این شهر را به‌خوبی ساخته‌اند.

عده‌ای با ذکر جذاب بودن این ایده، بر این باور هستند که به‌خوبی در بازی پیاده‌سازی نشده‌اند.

نکته‌ای که تقریباً همه در نقدها‌ بر آن تأکید داشتند، ضعف‌ها و مشکلات فنی و گرافیکی بازی Watch Dogs: Legion است که مورد انتقاداتی شدیدی قرار گرفته. همین‌طور ظاهراً بازی با باگ‌های زیادی مواجه است که گاهی تجربه‌ی آن را دچار اختلال می‌کند و موجب می‌شود تا گیمرها از قابلیت‌های بازی نهایت لذت را نبرند. هرچند ممکن است این مشکلات تا حدی در نسخه‌ی نسل بعد یا به‌روزرسانی‌های بعدی بهتر شود. چیزی که بسیاری از نقدها به آن اشاره داشتند این بوده که علی‌رغم تصمیم سازندگان برای اجرای یک ایده‌ی جدید و ایجاد تحولاتی در ساختار اثر، بازی هنوز جای کار داشته و با مشکلاتی روبه‌رو است که می‌توانست برطرف شود. این در حالی است که Watch Dogs: Legion یک تأخیر نسبتاً طولانی را هم در روند توسعه‌ی خود دیده است.

در زیر می‌توانید به‌صورت دقیق‌تر نظر بعضی از سایت‌ها را درباره‌ی بازی Watch Dogs: Legion مشاهده کنید.

Gamespot: نمره‌ی ۸/۱۰

«در گذشته، یوبی‌سافت سابقه‌ی بسیار بدی در به‌کارگیری و استفاده از وقایع دنیای واقعی و موضوعات داغ آن در پس‌زمینه‌ی بازی‌های خود داشته است. بااین‌وجود، اوضاع بازیWatch Dogs: Legion فرق دارد و به‌خوبی به مقابله با مسائلی همچون فاشیسم و نابرابری پرداخته است. این اثر نه‌تنها در نگاهی ساده به شکلی تأثیرگذار ابتذال نیروی شر را نشان می‌دهد، بلکه در نگاهی خوش‌بینانه‌تر نشان می‌دهد که شهروندان چگونه به فرهنگ شهر لندن در بازی و تأثیر آن بر زندگی خود نگاه می‌کنند. در واقع، در این بازی شهروندان مختلف لندن که شما می‌توانید آن‌ها را کنترل کنید، ستاره‌ی اصلی بازی هستند.

Watch Dogs: Legion اثری ضد فاشیستی است و این تحسین‌برانگیز است که داستان آن به این پیام پایبند می‌ماند و آن را به سرانجام خوبی می‌رساند. همچنین از منظر گیم‌پلی سیستم هوشمندانه‌ی هک‌ کردن بازی تقویت شده و باعث شده بازی تجربه‌ی خلاقانه‌تری نسبت به قبل تحویل دهد. یکی از پیام‌های مهم بازی درباره‌ی این است که بودن در نقش یک شهروند لندنی به چه معناست. شما تا آخر بازی تعداد زیادی از شهروندان را در گروه خود در DedSec خواهید داشت که هر کدام ویژگی‌ها و پس‌زمینه‌های فرهنگی و قومی مختلفی دارند اما همگی برای یک هدف مشخص متحد شده‌اند. این خود پیام قدرتمند دیگری برای بازی است.»

IGN: نمره‌ی ۸/۱۰

«بازی Watch Dogs Legion با این ویژگی که به شما اجازه می‌دهد تقریباً به میل خودبه‌جای هر کدام از شهروندان شهر لندن در آیند‌ه‌ای نزدیک بازی کنید، این سری را به مسیر جذاب و جدیدی سوق داده است. تنوعی کافی در ویژگی‌های شخصیت‌های مختلف و تجربه بازی با آن‌ها وجود دارد که می‌توان گفت در این بازی جایگزین خوبی به‌جای روند سنتی و عادی پیشرفت یک شخصیت ثابت بوده است. فعال کردن قابلیت «مرگ دائمی» برای شخصیت‌ها موجب شده تا تنش بازی در مواجه با دشمنان بالاتر رود. همچنین استفاده بعضی از المان‌های بازی‌های روگ‌لایک با توجه به ایده‌ی اصلی اثر، تنوع بازی را در شهر لندن بالاتر برده است. علاوه بر این‌ها، نقشه با پازل‌های محیطی با جزییاتی پر شده است. Watch Dogs Legion از نظر فنی مشکلاتی دارد و با باگ‌هایی هم مواجه است اما رویکرد متفاوت بازی ایده‌ی خوبی بوده که بازی را بیش‌تر از سری GTA دور کرده و تجربه‌اش را متفاوت کرده است.»

Usgamer: نمره‌ی ۷/۱۰

«بازی Watch Dogs: Legion برای سری یک عقب‌گردنیست. بااین‌حال من دوست دارم ببینم که تیم سازنده از این ایده و سیستم استفاده شده در عناوین آینده چه استفاده‌هایی خواهد کرد، همان‌گونه که مشتاق هستم چیزی مشابه نمسیس سیستم (سیستم به‌کاررفته در بازی‌ Middle Earth Shadow of Mordor و دنباله‌اش) را در بعضی از آثار دیگر ببینم. ایده‌‌ی بازی در نقش هر شخص، پیشرفتی در تکنولوژی به‌حساب می‌آید اما این لزوماً باعث پیشرفت گیم‌‌پلی واچ داگز نشده است و این موضوع در آینده باید بهتر شود و تکامل یابد.

ایده‌‌ی بازی کردن در نقش هر شخص همان‌طور که روی کاغذ به نظر می‌رسد، بسیار چشمگیر است زیرا به شما اجازه می‌دهد میان شخصیت‌هایی با زمینه‌ها و ویژگی‌های مختلف، افراد موردنیاز خود را انتخاب کنید. ساخت گروه خود که شامل این افراد است، به‌خصوص در اوایل بازی بسیار سرگرم‌کننده است. مشکل اینجاست که گیم‌پلی بازی Watch Dogs Legion مثل پیشینیانش حالتی یکنواخت پیدا می‌کند و مأموریت‌ها هم به‌مرور حالتی تکراری و یکسان به‌ خود می‌گیرند.»

Twinfinite: نمره‌ی ۷/۱۰

«مکانیک و ایده‌ی اصلی پیاده‌سازی شده در بازی Watch Dogs Legion حرکتی فوق‌العاده جاه‌طلبانه برای یوبی‌سافت به نظر می‌آید که البته تقریباً برای آن‌ها جواب هم داده است، اما نه کاملاً. به خاطر ایده‌ی قابل بازی بودن تمام NPC ها در بازی، سازندگانWatch Dogs Legion مجبور شده‌اند تا داستان و شخصیت‌پردازی شخصیت‌هایش را فدا کنند. چشم‌انداز این لندن در آینده‌ای نزدیک، چشم‌انداز و جهانی است که به زیبایی درک شده که دوست دارم در آن مدت‌زمانی را سپری کنم اما متأسفانه این چشم‌انداز و تجربه فراموش‌شدنی است و چیزی نیست که بخواهم به این زودی به‌سوی آن بازگردم.»

ArsTechnica: (بدون نمره)

«نمای شهر و ایده‌ی اصلی بازی جالب است اما بازی می‌توانست استفاده بهتری از آن کند و همین‌طور هوش مصنوعی شخصیت‌‌ها هم نقصان زیادی دارد. شهر لندن بازی Watch Dogs: Legionبه نظر یک مایل وسعت و پهنا دارد اما عمق آن فقط چند فوت است. چیزی که سازندگان به‌عنوان تنوع پایان‌ناپذیر در انتخاب شخصیت‌ها و انتخاب شیوه‌های پیشروی گیم‌پلی وعده داده بودند، در مدت کوتاهی به همان ساختار قدیمی و تکراری آشنا تبدیل می‌شود.»

در ادامه می‌توانید بقیه‌ی نمرات داده شده به بازی را ببینید.

Cheat Code Central: نمره‌ی ۱۰/۱۰

VGC: نمره‌ی ۱۰/۱۰

Game Informer: نمره‌ی ۹/۱۰

IGN Italia: نمره‌ی ۸.۷/۱۰

TrueGaming: نمره‌ی ۸.۵/۱۰

Meristation: نمره‌ی ۸.۳/۱۰

Digitally Downloaded: نمره‌ی ۸/۱۰

Game Rant: نمره‌ی ۸/۱۰

Gamespot: نمره‌ی ۸/۱۰

PC Gamer: نمره‌ی ۸/۱۰

EGM: نمره‌ی ۸/۱۰

IGN: نمره‌ی ۸/۱۰

Trusted Reviews: نمره‌ی ۷.۵/۱۰

Usgamer: نمره‌ی ۷/۱۰

Twinfinite: نمره‌ی ۷/۱۰

DarkStation: نمره‌ی ۵/۱۰

Slant Magazine: نمره‌ی ۵/۱۰

VideoGamer: نمره‌ی ۵/۱۰

