بسیاری از افرادی که با کنسول‌ پلی‌استیشن ۴ و همین‌طور اکانت پلی‌استیشن نتورک سروکار داشته‌اند، احتمالاً با برنامه PlayStation App هم روی گوشی‌های با سیستم‌عامل اندروید و آی او اس آشنایی دارند و از مزایا و معایب آن آگاه هستند. سونی با انتشار نسخه‌ی جدیدی از اپلیکیشن پلی‌استیشن تا حد زیادی ویژگی‌های این برنامه را بهبود و گسترش داده است.

سونی با ارائه‌ی نسخه‌ی جدید اپلیکیشن پلی‌استیشن برای گوشی‌های هوشمند، سعی داشته تا کاربرد این برنامه را بهتر کند و استفاده از آن را برای مخاطبان راحت‌تر و مناسب‌تر سازد.اولین تغییر قابل‌مشاهده و مشخص این نسخه‌ی جدید، به‌روز شدن رابط کاربری آن است. با طراحی دوباره این برنامه، صفحه‌ی اصلی و رابط کاربری آن هم دگرگون شده و اکنون سریع‌تر می‌توانید بین صفحه‌ی مختلف جستجو کنید و ببینید که دوستانتان مشغول چه اثری هستند یا حتی سریعاً تروفی‌های خود یا دوستانتان را ببینید.

یکی از مشکلاتی که کاربران با آن روبه‌رو بودند، جدا بودن برنامه پلی‌استیشن و برنامه‌ی مخصوص پیام‌های پلی‌استیشن بود. اکنون با طراحی دوباره اپلیکیشن پلی‌استیشن، سونی این دو برنامه را با هم ترکیب کرده و آن را در یک برنامه قرار داده است. از این به بعد برنامه‌ی مخصوصی برای پیا‌م‌ها وجود ندارد و طرفداران در قالب همین برنامه جدید می‌توانند کارکرد هر دو برنامه را انجام دهند.

با تغییرات صورت گرفته در اپلیکیشن پلی‌استیشن، اکنون می‌توانید در این برنامه از پیام‌های صوتی یا پیام‌های گروهی صوتی (Party Groups) با ظرفیت ۱۵ نفر بهره ببرید. همچنین سونی دوباره تأکید کرده که با توجه به انتقادات انجام‌شده از به‌روزرسانی ۸.۰۰ کنسول پلی‌استیشن ۴، آن‌ها به بازخوردهای مخاطبان توجه کرده‌اند و هرچند اکنون نمی‌توانند اطلاعات بیش‌تری بدهند اما درصدد برطرف کردن مشکلات ایجاد شده و رفع نگرانی‌های کاربران هستند.

علاوه بر این، در طراحی جدید اپلیکیشن پلی‌استیشن، جستجو در پلی‌استیشن استور هم بسیار راحت‌تر و سریع‌تر شده و می‌توانید حتی با قابلیت ریموت دانلود، از طریق گوشی دانلودهایتان را به‌صورت خودکار در پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۵ انجام دهید. همچنین با عرضه کنسول نسل نهمی پلی‌استیشن ۵ می‌توانید از ویژگی‌های جدید و خاص این برنامه در آن کنسول بهره ببرید و اکانت خود را از طریق گوشی مدیریت کنید.

هم‌اکنون می‌توانید اپلیکیشن پلی‌استیشن را روی گوشی‌های هوشمند خود دانلود یا به‌روزرسانی کنید و از ویژگی‌های جدید و کاربردی آن بهره‌مند شوید.

