حتی قبل از اینکه از جزییات سخت‌افزار کامل کنسول‌های نسل بعدی آگاهی داشته باشیم یا ظاهر آن‌ها را ببینیم، یکی از نکات مهمی که در تبلیغات هر دو کنسول دیده می‌شد، وجود حافظه‌ی SSD در کنسول‌های نسل نهمی بود. حتی سال گذشته سونی یک دموی تکنیکی را از مقایسه زمان لودینگ نسخه اصلی بازی Spider Man در پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۵ نشان داد که در آن زمان لودینگ بازی در کنسول پلی‌استیشن ۵ فقط حدود یک ثانیه بود.

بارگذاری و اجرای Spider-Man: Miles Morales از صفحه‌ی اصلی کنسول، حدود ۷ ثانیه طول می‌کشد.

هرچند سونی، کنسول پلی‌استیشن ۵ را برای رسانه‌های مختلف فرستاده اما همچنان محدودیتی در انتشار اطلاعات وجود دارد و رسانه‌ها هنوز نمی‌توانند درباره‌ی چنین موضوعاتی به‌صورت واضح صحبت کنند. در نتیجه برخلاف ایکس باکس سری ایکس که لودینگ‌های چند بازی نسل قبلی و همین‌طور قابلیت Quick Resume آن را دیدیم، هنوز به‌صورت رسمی چنین چیزی را از سوی رسانه‌ها درباره‌ی پلی‌استیشن ۵ ندیده‌ایم. بااین‌حال، اخیراً ویدیو کوتاهی در اینترنت لو رفته است که برای اولین بار لودینگ ابتدایی بازی Spider-Man: Miles Morales را در کنسول پلی‌استیشن ۵ نشان می‌دهد که بسیار سریع و خیره‌کننده است.

بر اساس این ویدیو جدید منتشر شده، زمان بارگذاری و اجرا شدن بازی Spider-Man: Miles Morales از صفحه‌ی اصلی رابط کاربری کنسول، حدود ۷ ثانیه طول می‌کشد که بسیار فوق‌العاده‌ است. هنوز جزییات دقیق‌تری مشخص نشده اما جالب است که در این ویدیو حتی نوشته‌های معمول همیشگی مثل نام استودیو و ناشر بازی هم قبل از اجرای بازی نمایش داده نشد و با سرعت بالای SSD پلی‌استیشن ۵، در این مدت کوتاه مستقیماً منو اصلی بازی به نمایش درآمد. این در حالی است که زمان اجرای بازی Spider-Man (نسخه‌ی اصلی بازی)در پلی‌استیشن ۴ حدود ۵۰ ثانیه بوده است.

همچنین در این ویدیو نشان داده شده که زمان بارگذاری آخرین سیو شما در بازی از طریق منو اصلی فقط ۲ ثانیه طول می‌کشد. درحالی‌که بارگذاری سیو بازی اصلی Spider-Man در کنسول پلی‌استیشن ۴ حدود ۳۰ ثانیه به طول می‌انجامید که اصلاً با نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ قابل‌مقایسه نیست.

این یعنی اگر شما بخواهید بازی Spider-Man: Miles Morales را از صفحه‌ی اصلی رابط کاربری پلی‌استیشن ۵ اجرا کنید و به آخرین سیو خود بروید، حدوداً فقط ۱۰ ثانیه لودینگ آن به طول می‌انجامد. این خود به‌تنهایی نشان‌دهنده‌ی سرعت فوق‌العاده SSD کنسول پلی‌استیشن ۵ است.

اس‌اس‌دی کنسول پلی‌استیشن ۵ قادر است در یک‌چهارم ثانیه ۲ گیگابایت داده‌ی خام را بارگذاری کند.

در کنفرانس ویژه‌ی سونی در GDC سال ۲۰۲۰ که برای اولین بار جزییات سخت‌افزار کامل پلی‌استیشن ۵ را دانستیم، متوجه شدیم که SSD استفاده‌شده در این کنسول در حالت عادی و غیر فشرده سرعتی معادل ۵.۵ گیگابایت بر ثانیه‌ دارد و از این منظر از رقیب خود پیشی گرفته است. مارک سرنی، طراح ارشد پلی‌استیشن ۵ در آن رویداد ادعا کرده بود که با توجه به فناوری فشرده‌سازی که آن‌ها به کار گرفته‌اند، SSD کنسول پلی‌استیشن ۵ قادر است در یک‌چهارم ثانیه ۲ گیگابایت را بارگذاری کند. این قضیه نه‌تنها در لودینگ بازی‌ها اثرگذار خواهد بود و زمان آن‌ها را به‌شدت کاهش خواهد داد. بلکه با فراهم کردن آزادی بیش‌تری برای توسعه‌دهندگان، می‌تواند در طراحی بعضی از بازی‌های نسل بعدی و جهان آن‌ها تغییرهای ساختاری و مثبتی ایجاد کند. اکنون دیگر سازندگان مجبور نیستند که با طراحی یک راهرو تنگ یا حتی یک آسانسور غیرضروری، لودینگ مخفی ایجاد کنند تا مخاطبان در حین بازی متوجه لودینگ نشوند. این یعنی توسعه‌دهندگان این آزادی را خواهند داشت که با توجه به نیازشان جهان و طراحی بازی و مراحل آن را به‌گونه‌ای بهینه‌تر خلق کنند.

جزئیات گیم‌پلی و داستان Spider-Man: Miles Morales منتشر شد

احتمالاً تا چند روز دیگر محدودیت انتشار اطلاعات بیش‌تر از پلی‌استیشن ۵ برای رسانه‌ها برداشته خواهد شد و آن‌ها قادر خواهند بود تا چیزهای بیش‌تری را در این زمینه به طرفداران بگویند.

